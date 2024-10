Monty Halls teeb Big Blue Bag projekti partneriks HX-i

HX (varem tuntud kui Hurtigruten Expeditions) on teatanud uuest põnevast partnerlusest tuntud merebioloogi, ringhäälinguorganisatsiooni, Scuba Diveri kolumnisti ja GO sukeldumishow lemmik Monty Halls kutsus Suure sinise koti projekt.

Suur Sinine kott Projekti (mis toimub Ühendkuningriigis maismaal) toetab annetus HX Foundationilt – heategevusorganisatsioonilt, mis toetab, toetab ja juhib keskkonna- ja positiivseid muutusi kogukonnas sihtkohtades, kuhu HX sõidab. Annetusega rahastatakse selle uuendusliku kodanikuteaduse algatuse pilootprojekti, millega loodetakse muuta avalikkuse kaasamine merekaitsesse.

Suur Sinine kott Projekti eesmärk on anda igas vanuses ja kõikidest eluvaldkondadest pärit isikutele võimalus anda otsene panus veeteede ja ookeanide kaitsesse. Osalejatele/kogukondadele maismaal antakse spetsiaalselt loodud Big Blue kott", mis sisaldab hõlpsasti järgitavaid protokolle, mis võimaldavad neil koguda olulisi andmeid mere tervise kohta, sealhulgas mikroplastireostuse, liikide bioloogilise mitmekesisuse, veetemperatuuri ja rannikualade prahi kohta. Kogutud andmed laaditakse üles ülemaailmsesse avatud juurdepääsuga andmebaasi, mis aitab kaasa elutähtsatele uuringutele, mis annavad teavet looduskaitsealaste jõupingutuste kohta kogu maailmas.

Üks The Big Blue kott Projekt "Big Blue". Kotid'

See partnerlus – kuulutati välja Expedition Cruise Networki (ECN) avakonverentsil, kus Monty ja HX Foundationi juhataja Tudor Morgan olid „inspireerivad kõnelejad” – on täiuslikult kooskõlas HX-i missiooniga kaitsta mereelu ja tõsta teadlikkust keskkonnaprobleemidest, mis on samuti kooskõlas HX-iga. Sihtasutuse missioon "Rahastada ja teha koostööd projektide, teadlaste ja entusiastidega üle kogu maailma, kes aitavad tuua teadmisi, teadlikkust ja tegevust meie haavatavatesse ökosüsteemidesse. Projekt demonstreerib kogukonna juhitud lähenemisviisi kaitsele ja ookeanide tervisele.

Monty Halls, The Big Blue asutaja kott Project, väljendas oma entusiasmi: „Meil on hea meel ühendada jõud HX-i ja HX-fondiga. Meie merede kaitsmiseks vajalike tööriistade ja teadmiste pakkumisega loome ülemaailmse ookeanihaldurite liikumise. See partnerlus mitte ainult ei tõsta teadlikkust, vaid annab Ühendkuningriigi kohalikele rannikualade kogukondadele võimaluse oma merekeskkonna eest vastutada.

"Me ei jõua ära oodata, millal saame alustada ja HX Foundationi annetus, mis põhineb Mani saarel käivitatud esialgsel kontseptsioonil (Mani saar on UNESCO biosfäär – määratud programmi Man ja Biosphere alla), kus on kotid neid testitakse pärast esialgset annetamist selle aasta alguses.

Monty Halls seisab koos HX ja HX Foundationi juhatuse liikme Chloe Couchmaniga, et käivitada ECN konverentsil projekti The Big Blue Bag piloot

Big Blue Bag Projecti eesmärk on laieneda üleriigiliseks algatuseks kogu Ühendkuningriigis, mille pikaajaline eesmärk on ülemaailmne haare, tuues kodanike teaduse rannikuäärsetesse kogukondadesse. HX Foundationi rahastamine toetab selle arengut digitaalne platvormi ja 50+ ühiskaubamärgiga Big Blue tootmist Kotid, mida jagatakse üle 50 erinevale kogukonnale üle Ühendkuningriigi.

Big Blue Bag projekti tegevused peegeldavad sarnast tööd, mida HX juba teeb külaliste jaoks laevadel, sealhulgas nende tipptasemel teaduskeskused, praktilised kodanike teadustegevused kõigil nende reisidel ja mille käigus nad annetavad üle 1,800 külalisteadlastele igal aastal tasuta kajutiööd.

HX Foundationi tegevdirektor Henrik A Lund lisas: "Meil on tohutult hea meel teha koostööd Monty Hallsiga Big Blue Bag Projectis. See algatus on kooskõlas meie eesmärgiga kaasata avalikkust looduskaitsealastesse jõupingutustesse, edendades samal ajal ka meie pühendumust mereelustiku kaitsmisele. Projekt on võimas tööriist nii hariduse kui ka tegevuse jaoks, inspireerides inimesi avaldama tähendusrikast mõju.

See koostöö tugevdab HX Foundationi juhtpositsiooni merekaitse alal ja kujutab endast julget sammu edasi kogukonna juhitud looduskaitsealastes jõupingutustes. HX Foundationi toel ja Monty Hallsi teadmistel on The Big Blue Bag Project valmis saama 2025. aastaks üheks Ühendkuningriigi põnevamaks kodanikuteaduslikuks liikumiseks, mis annab käegakatsutavaid tulemusi ookeanide tervise ja bioloogilise mitmekesisuse vallas.

Foto Krediit: Expedition Cruise Network: Sarah Brown