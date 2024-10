Nautilus Dived Up raamatute levitamiseks

Sukeldumisega seotud raamatutele spetsialiseerunud Bournemouthis asuv Dived Up Publications on sõlminud oma kataloogi levitamiseks partnerluse Nautilus Groupiga ja ütleb, et see samm muudab selle pealkirjad sukeldumispoodidele ja teistele jaemüüjatele hõlpsamini kättesaadavaks.

Nautilus UK esindab enam kui 20 sukeldumisvarustuse kaubamärki, seega on tal lai turustusvõrk ja teadmised sukeldumisturust. Nüüd võtab ta vastutuse Dived Up raamatute levitamise, müügi ja turustamise eest sukeldumisärile, võimaldades väljaandjal keskenduda sisu loomisele.

"Meil on hea meel tervitada Dived Up Publications meie portfelli," ütles Nautilus omanik Brett Thorpe. „Nende kvaliteetsed sukeldumisraamatud täiendavad suurepäraselt meie olemasolevat tootevalikut. Maailmas, kus digitaalne on värskendav, et saame pakkuda kvaliteetset füüsilist meediat, mis on meiega ka 50 aasta pärast.

Sukeldus üleskataloog sisaldab sukeldumiskohtade juhendeid, veealune fotograafia ning video- ja sukeldumisvarustus, samuti elulood, merendusajalugu, mereelustiku ID-ressursid ja hulk püügipäevikuid. Peatoimetaja Alex Gibson ütleb, et see võidab ka teiste sõltumatute kirjastajate nišitiitleid.

Hiljutised väljaanded hõlmavad Coral Triangle Cameos: bioloogiline mitmekesisus ja väike enamus autor Alan Powderham; Aarded, laevavrakid ja Punase mere sukeldumise koidik autor Howard Rosenstein; Sukeldumise operatsiooniriski juhtimine autor Claudio Gino Ferreri; ja Richard Salteri teine ​​trükk Sukeldumine Gozo ja Comino.

