Ocean Film Festival suundub Suurbritannia turneele

at 7: 30 am

Iga-aastane Ocean Film Festivali maailmaturnee külastab septembrist novembrini 30 filmimispaika Suurbritannias.

Programmis on seitse lühifilmi ja iga filmi tutvustab saatejuht. Korraldaja sõnul on igal linastusel võimalus võita ookeaniga seotud maiustusi.

Sukeldujate etenduse staar sel aastal on pooletunnine Sukeldumine pimedusse Jill Heinerthi poolt, keda peetakse laialdaselt üheks maailma parimaks koopasukeldujaks.

Jill Heinerth filmis "Sukeldumine pimedusse"

Dokumentaalfilm, mis kajastab ekspeditsioone alates maailma pikimate koobaste uurimisest Mehhikos kuni hiiglaslike jäämäekoobaste avastamiseni Antarktikas, sisaldab avameelseid intervjuusid ja tagasivaateid, mis illustreerivad, et Heinerthi teekond on sama palju sisemine uurimine kui füüsiliste barjääride ületamine.

Marianne Aventurier filmis Aquaballet

Vabasukeldumisele pühendatud lühifilm, 5 minutit Aquaballet, esitleb Marianne Aventurieri veealust etendust, mis on filmitud Prantsuse Polüneesias.

Mõõkvaalad Arktikas

Mõõkvaalad Arktikas (9 min) jälgib teadlaste meeskonda, kes jälgib maailma suurimat mõõkvaalade kogunemist, samal ajal kui Souls (11min) jagab kuue inimese – maadeavastajate, teadlaste ja veealuste fotograafide – lugusid.

Sukelduja hingedes

Surfamise kohta selle erinevates vormides on üsna palju juttu: Las ma elan (17 min) esineb Cornwallist pärit suurte lainete surfar Tom Lowe. Astronaut ookeanis (11 min) vaatab kulgur Shane Ackermani, kes tahab tõestada, et tema ettevõtmine on õige. mitte surfamise ebaäge õde/vend.

Meie, surfarid (37 min) toimub Libeeria rannikulinnades ja väidetavalt tõestab see, et „mõnikord ei seisne kõige võimsam humanitaarabi ainult ellujäämises, vaid puhta ja muutva rõõmu hetkede loomises“.

Me, surfarid (Hand Studio / Frechou & Bourbon)

„Ookeanifilmide festival on enamat kui lihtsalt filmisündmus; see on meie planeedi sinise südame tähistamine,“ ütleb tuurijuht Nell Teasdale. „Festivali eesmärk on inspireerida sügavamat sidet merega, pakkudes sügavat sukeldumist meie ookeanide südamesse ja nende inimeste ellu, kes neid kalliks peavad.“

„Oled sa kogenud ookeanihuviline, nädalavahetuse surfar või keegi, kes imetleb sügavuste saladusi, see festival lubab unustamatut filmireisi.“

Ookeanifilmifestival sai alguse Austraaliast ja see on 12. aasta, mil see Suurbritannias tuuritab. Festival algab Edinburghis 6. septembril ja lõpeb 22. novembril Norwichis. Kõigi 30 kuupäeva ja piletite broneerimiseks külastage veebilehte Ookeani filmifestival kohas.

Filmid Divernetis