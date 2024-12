Ookeani armastajate festival 2025

at

at 5: 35 am

Ookeani kaitse ja kultuuri ülelinnaline pidu

Austraalia suurim ookeanile pühendatud kultuuri- ja teadusüritus Ookeani armastajate festival, on oma viiendat aastat tagasi veelgi suurema hooga! 2025. aasta festival ulatub kaugemale oma ikooniliste Bondi juurtest mitu Sydney asukohta kogu märtsikuu jooksul, kus on mitmekesine valik ookeanist inspireeritud sündmused mille eesmärk on tähistada, harida ja inspireerida tegevust tervema ookeani nimel.

Festival muudab Sydney elavaks keskuseks ideid, kunsti, muusikat ja tegevust. Kas see on a päikesetõusu jooga seanss Bondi rannas millele järgneb "teadus teie ujujates" kõnelused, a Trashioni paraad ja eco turgudele or parvlaevareisid üle Sydney sadama mere taastamise jõupingutuste esiletõstmine – igaühele leidub midagi!

Volvo Ocean Lovers Festival 2022 – Bondi Beach Sydney – Daniel Kukeci fotograafia

Pered saavad nautida praktilist tegevust töötoad ja ökoturud, saavad nautijad rannal bändide saatel tantsida, samas kui ookeanihuvilised sukelduvad sügavamale ekspertpaneelid sellistel teemadel nagu säästvad mereannid, Põlisrahvaste mereteadmisedja haivõrgu alternatiivid.

Sydney kalaturg korraldab eriüritusi, sealhulgas kokandustunnid auhinnatud koka Luke Bourke'iga ja eksklusiivsed ekskursioonid kulisside taga. The Söelaadur Põhja-Sydneys pakub ka lastesõbralikud tegevused ookeanil, tagades, et linn arvestab ookeanide kaitsega.

Ookeani armastajate festival 2025 5

Neile, kes soovivad seiklust, on võimalus osaleda Valerie Taylori hall õdehai Loenduse, tasuta sukeldumistunnid ja eksklusiivne IMAX ookeani dokumentaalfilmid. Publik võib kohtuda ookeaniteadlastega või saada kodanikuteadlaseks ja liituda a Mere bioblitz kogukonna teadusüritus nende piirkonnas.

Festivali asutaja Anita Kolni väljendas oma põnevust: „Meie ookeani armastava kogukonna kirg on olnud valdav, õhutades meid laienema üle Sydney ning inspireerima tõelist lootust ja tegutsemist õitsva sadama ja ookeani nimel. Oleme saanud valitsuselt ja kohalikelt volikogudelt heldet toetust organisatsioonidele ja üksikisikutele ning meil on väga hea meel tutvustada seda programmi ja kutsuda kõiki selle märtsikuu sündmustesse sukelduma. Üheskoos saame muuta tegevuse lained kestvate muutuste laineteks.

2024. aasta festival oli tähelepanuväärne 70% kohalolijatest lahku tunne optimistlikum, olles õppinud toimivaid viise ookeani kaitsmiseks.

Ookeani armastajate festival 2025 6

„Sydneys laiali levides saame seda kirge võimendada, avaldades tõeliselt hämmastavat mõju meie armastatud ookeani tervisele. See mitte ainult ei tugevda meie missiooni, vaid aitab tugevdada Sydneyt kui maailma suurimat ookeanilinna,“ ütles Kolni.

Ookeani armastajate festival 2025 7

Tutvuge kogu märtsikuu sündmuste kuupäevadega, 15. ja 16. märtsil Darlingi sadamas ning 22. ja 23. märtsil Bondi rannas toimuvate tasuta festivalide nädalavahetustel. Rohkem infot: https://www.oceanloversfestival.com

Highlights:

Külasta veebisait Lisateabe saamiseks ja festivali täieliku programmi saamiseks, kui see avalikustatakse.

Ookeani armastajate festivalist

Ookeanisõprade festival sündis 2019. aastal Bondis ja seda on korraldatud igal aastal alates 2022. aastast. Festival on koht, kus saab mitme kanaliga meelelahutuse esitleda meremuutust, et tõsta esile ookeanikaitset ja uuenduslikke lahendusi ning tähistada ookeani. ideede, kunsti, muusika, filmi, teaduse ja tegude kaudu.

Teave IMC Pacific Foundationi kohta

IMC Trading on juhtiv ülemaailmne kaubandusettevõte, mille keskmes on tehnoloogia. IMC usub, et ettevõtted ja nende heaks töötavad inimesed peaksid panustama parema ühiskonna loomisesse. Seetõttu annavad nad aega, annet ja raha, et rikastada inimeste elu kogukondades, kus nad elavad ja töötavad, pöörates erilist tähelepanu haridusele. Vaikse ookeani fondi kaudu annetavad nad mõju avaldamiseks, toetades heategevusorganisatsioone ja organisatsioone, kes jagavad pühendumust aidata noortel nende potentsiaali täielikult ära kasutada.