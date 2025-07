Olivier Leger esitleb uut kunstiteost – suursaadik

Ookeani eluslooduse kunstniku Olivier Legeri uus kunstiteos on inspireeritud ühest meie veealusest kangelasest.

Oli maalid, mis on tuntud oma keerukalt detailse loomingu poolest, jutustavad lugusid meie sinisest planeedist – selle imedest kuni ohtudeni, millega see silmitsi seisab, ja tööni, mida selle kaitsmiseks tehakse.

Oma viimases teoses „Ambassador” kutsub Oli meid sukelduma ühte Ühendkuningriigi vaikselt tähtsasse, kuid sageli tähelepanuta jäetud elupaika – mererohuga niitudele.

Need rannikuelupaigad on eluliselt tähtsad suure osa meie mereelustiku jaoks – sealhulgas ühe meie karismaatilisema olendi, merihobuse jaoks, kes sõltub mererohust peavarju leidmiseks, jahipidamiseks ja paljunemiseks. Mõne sukelduja jaoks on need õrnalt õõtsuvad niidud tuttav vaatepilt, kuid üle 90% Ühendkuningriigi mererohust on kadunud.

Meie rannikul tehakse pingutusi allesjäänud jäänuste säilitamiseks. Lisateabe saamiseks liitus Oli Projekt Seagrass ja Põhja-Walesi Looduskaitsefond – snorgeldamine Porthdinllaenis, puukooli külastamine, seemnete külvamine ning vestlused teadlaste, looduskaitsjate ja kogukonna vabatahtlikega sellest, mida mererohi neile tähendab ja miks see meile kõigile oluline on.

See merihobuke kannab oma mererohust kodu, mis on täis peidetud aardeid, sealhulgas mõned selle kõige ikoonilisemad ja olulisemad elanikud – ämblikkrabidest seepia ja kasshaidest tursani.

Ta on saadik. Ta mõistab, kui palju sõltub mererohuga niitudest ja miks nende tulevik on kaitsmist väärt.

Suursaadik on saadaval järgmiselt: trükk Olivier'st veebisaitOli on kohal ka GO sukeldumisnäitusel 2026. aasta märtsis.

Skanneeri QR-koodi, et uurida maali detaile.