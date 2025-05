Üle saja sukeldumisarsti kohtusid Balil SPUMS sukeldujate tervisekonverentsil

at 11: 25 am

Candidasa, Bali, IndoneesiaSel nädalal toimus Bali idarannikul Candidasas Lõuna-Vaikse ookeani allveemeditsiini ühingu (SPUMS) 53. iga-aastane teaduskoosolek. Ramayana Candidasas toimunud konverentsil osales 150 delegaati ja külalist, kusjuures igal hommikul enne pärastlõunaseid teadussessioone sukeldus umbes 80 delegaati.

Igal aastal SPUMS-i teaduskonverentsil esinevad esinejad snorgeldajate ja sukeldujate oluliste tervise- ja ohutusküsimuste ning sukeldumisega seotud haiguste uute ravimeetodite kohta. Selle aasta operatiivse ja teadusliku programmi „Hapnik – liiga vähe, liiga palju või täpselt parajalt“ korraldasid dr Xavier Vrijdag ja dr Hanna van Waart. Korraldajate sõnul;

„Selle aasta konverentsi keskmes on hapnik sukeldumisel ja hüperbaariline meditsiin. Arutame hapniku eeliseid ja riske, kui arvestada, kas seda on liiga vähe (hüpoksia), liiga palju (hapnikutoksilisus) või just õige kogus (sukeldumise ajal või sukeldujate ja haiguste raviks).“

Üle saja sukeldumisarsti kohtusid Balil SPUMS sukeldujate tervisekonverentsil.

Konverentsil on esindatud ka Bali sukeldumismeditsiini kogukond, kusjuures kohalik sukeldumismeditsiini praktik Andrea Wiljaya esineb delegaatidele Ida-Bali hüperbaarilises üksuses.

Konverentsi peaesinejad on dr Bruce Derrick ja dr Pieter-Jan Ooij.

Dr Derrick on praegu Duke'i ülikooli hüperbaarilise meditsiini ja keskkonnafüsioloogia keskuse erakorralise meditsiini dotsent ja anestesioloogia dotsent. Tema uurimistöö keskendub toitumisketoosi kasutamisele kesknärvisüsteemi hapnikutoksilisuse leevendamiseks.

Pieter-Jan van Ooij on tunnustatud sukeldumismeditsiini arst, kellel on üle 30 aasta kogemust, peamiselt Hollandi Kuninglikus Mereväes. Praegu töötab ta mereväe sukeldumismeditsiinikeskuse teadus-, innovatsiooni- ja haridusosakonna juhatajana. Tema uurimistöö hõlmab sügavaid teadmisi sellistes valdkondades nagu sukeldujate kopsufunktsioon, hapnikutoksilisus ja dekompressiooniprotseduurid.

Üle saja sukeldumisarsti kohtusid Balil SPUMS sukeldujate tervisekonverentsil.

See ei ole SPUMSi debüüt Balil. Vaikse ookeani lõunaosas on vähe kohti, kus on piisavalt suuri konverentsiruume sellise delegaatide arvu jaoks, samuti sukeldumiskeskus, mis mahutab 80 sukeldujat. ja Suurejooneline sukeldumine iga päev ühest kohast mitmesugustesse sukeldumiskohtadesse.

Bali on varem mitu korda konverentsipaigaks valitud, kuna see pakub neid kolme koostisosa, lisaks vapustavatele maastikele, värvikirevale ja põnevale kultuurile, maitsvale toidule ning soojale ja külalislahkele balilaste endi seltskonnale. Paljude Austraalia ja rahvusvaheliste delegaatide ja külaliste jaoks on sinna ka väga lihtne pääseda ja hinnad on mõistlikud.

Kõik need tegurid on aidanud kaasa selle aasta suurele osalejate arvule ja SPUMS-i liikmeskonna üldisele kasvule – ühingul on nüüd üle 430 liikme.

Bali sukeldumisakadeemia korraldab mammutitööd, mille käigus viiakse viie päeva jooksul iga päev üle 80 sukelduja viie Bali kuulsa sukeldumiskoha juurde – Tulambeni lahte, Amedi, Candidasasse, Nusa Penidasse ja Padang Baisse.

Üle saja sukeldumisarsti kohtusid Balil SPUMS sukeldujate tervisekonverentsil.

Majutuse, konverentsiruumid, toitlustuse ja sukeldumistegevuse on korraldanud sukeldumistele spetsialiseerunud reisibüroo Diveplanit Travel.

Diveplaniti esindaja Simon Mallender ütles: „On olnud suurepärane pakkuda Bali sukeldumiskogemust sellele suurele mõjukate sukeldumisarstide grupile. Sellise suurusega ürituse korraldamine on meie-sugusele väikeettevõttele väljakutseid esitanud, kuid mul on uhke öelda, et meeskond on sellele väljakutsele vastu astunud, tuues kaasa innovatsiooni, mis parandab ka meie igapäevast äritegevust.“

Deborah Dickson-Smith lisab: „On imeline olla tagasi Balil ja näha, kuidas see aasta kestnud projekt vilja kannab. Suur tänu ka Ramayana ja Bali sukeldumisakadeemia töötajatele ja juhtkonnale, me poleks seda ilma nende tähelepanuta detailidele ja järjepideva toetuseta teinud. Loodan vaid, et saan ise ka mõnele sukeldumisele hiilida!“

Delegaatidele kingiti ürituse suveniir – mereteemalised sarongid, mille valmistas Balil elav kunstnik Simone Tomazela ettevõttest Sea Connection Art. seaconnectionart.com

Üle saja sukeldumisarsti kohtusid Balil SPUMS sukeldujate tervisekonverentsil.

Lõuna-Vaikse ookeani veealuse meditsiini ühingu kohta:

Lõuna-Vaikse ookeani veealuse meditsiini selts (SPUMS) tekkis kahe Austraalia Kuningliku Mereväe veealuse meditsiini kooli arsti mitteametlikest aruteludest. Nad otsustasid luua meditsiiniseltsi, mis keskenduks harrastussukeldujatele olulistele küsimustele. Nad otsustasid sellele nimeks panna Lõuna-Vaikse ookeani veealuse meditsiini selts. SPUMS asutati HMAS Penguin'i palatis Sydneys, Uus-Lõuna-Walesis, Austraalias esmaspäeval, 03. märtsil 1971 ja sellel on üle 430 liikme.

Seltsi eesmärgid ei ole selle asutamisest saadik muutunud. Need on:

edendada ja hõlbustada veealuse ja hüperbaarilise meditsiini kõigi aspektide uurimist.

anda teavet veealuse ja hüperbaarilise meditsiini kohta.

liikmetevahelise suhtluse edendamiseks ja ajakirja väljaandmiseks.

kutsuda liikmeid igal aastal kokku teaduskonverentsile ning korraldada koosolekuid ja muid tegevusi teavitamiseks ning liikmetevahelise osaduse ja sõpruse arendamiseks.

Teave Diveplanit Traveli kohta:

Diveplanit Travel on sukeldumisega tegelev reisibüroo ja hulgimüüjaSelle asutajad Deborah Dickson-Smith ja Simon Mallender on akvalangiga sukeldujad ja kirglikud ookeani eestkõnelejad, kelle peamine elumissioon on julgustada rohkem inimesi nägema oma silmaga, kui uskumatu veealune maailm tegelikult on, ja loodetavasti hoolima selle eest rohkem.

Diveplanit Traveli meeskond on spetsialiseerunud rätsepatööna valminud sukeldumispuhkustele – meie uhkus seisneb selles, et nad leiavad igale kliendile parima reisikombinatsiooni, hoolitsedes kõige eest alates lennupiletitest ja majutusest kuni sukeldumisvarustuse ja transpordini.