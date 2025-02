PADI annab Sylvia Earle'ile uue rolli

PADI-l on rohkem kui 120 AmbassaDiverit, kes esindavad koolitus agentuur, kuid selle viimasel ametikohal on eristaatus – merebioloog, okeanograaf ja maadeavastaja dr Sylvia Earle nimetati just esimeseks PADI Emeritus AmbassaDiveriks.

Nüüd 89-aastane Earle on teinud karjääri, mis hõlmab enam kui 100 mereekspeditsiooni; ligi 10,000 200 vee all veedetud tundi, sealhulgas rekordilised sukeldumised; rohkem kui 80 publikatsiooni ja loenguid ookeaniprobleemide kohta XNUMX+ riigis.

"Dr Earle kehastab kõike, mida PADI esindab, ja me tähistame tema jätkuvat pühendumust tulevaste sukeldujate ja looduskaitsjate põlvkondade inspireerimisele," ütleb Kristin Valette Wirth, PADI Worldwide'i tootemargi ja liikmelisuse juht.

Sylvia Earle väljaspool Aquariuse elupaika Floridas 2012. aastal

"Ta on aastakümneid jätkanud klaaslaest läbimurdmist ja näidanud, mis on võimalik nii seikluste otsimisel kui ka ookeani päästmisel.

"See on privileeg tugevdada tema pärandit sukelduja ja ookeanide eestkõnelejana."

PADI AmbassaDiveri kava on nüüdseks 10 aastat vana ja selle valitud sukeldujad moodustavad osa ülemaailmsest meeskonnast, kes on pühendunud oma kogukondade julgustamisele veealust maailma kogema, uurima ja kaitsma, ütleb agentuur.

"Ootan põnevusega PADI meistriks saamist ja selle au kasutamist, et tekitada austust, armastust ja hoolt ookeani eest, pakkudes samal ajal tõhusaid juhiseid ohutuse kohta neile, kes otsivad seiklusi vee all," ütleb Earle, keda peetakse üheks esimestest teadlastest, kes on kasutanud akvalangi mereelu esmakordseks dokumenteerimiseks.

Sylvia Earle algusaegadel (Al Giddings)

Ta oli esimene naissoost juhtivteadlane USA riiklikus okeanograafia- ja atmosfääriametis.NOAA) ja juhiks hiljem viieaastast Sustainable Seas Expeditions programmi koos NOAA National Marine Sanctuaries'iga.

Earle registreeris kõige sügavama merepõhja jalutuskäigu, kui juhtis 1970. aastal projekti Tektite II esimest ainult naistest koosnevat akvanautide meeskonda. 1985. aastal laskus ta 1. aastal kõige sügavamale naissoost akvanautide pardal XNUMX km sügavusele. Deep Rover sukelaparaat, mille ta oli kavandanud koos oma abikaasa Graham Hawkesiga.

Earle DeepWorkeri sukelaparaadis

Aastal 1992 asutas "Her Deepness" Deep Ocean Exploration & Research'i, et arendada allveealuseid ja muid merealuseid tehnoloogiaid.

Ta on endiselt hõivatud. 2009. aastal asutas ta Missioon sinine, mis on pühendunud rohkemate merekaitsealade rajamisele ja nn lootusekohtade määramisele. Ta on ka saatejuht Youtube seeria Sukelduge koos Lizi ja Sylviaga, koos tütre Liz Taylori ja erikülalistega.

Tunnustused hõlmavad TIME Ajakiri1998. aastal esimene planeedi kangelase auhind, 2009. aastal TED-auhind, 2014. aastal ÜRO Maa meister ja 2024. aastal Ken Burnsi auhind.

Veealune raamatute allkirjastamine Veevalaja elupaigas (Kip Evans)

"Dr Earle'i PADI Emeritus AmbassaDiveri tunnustus on midagi enamat kui tiitel – sellest saab võimas liikumine, mis kaasab ülemaailmset sukeldumiskogukonda, austab tema pärandit ja inspireerib teisi ühinema meie ühise nägemuse taga, et uurida ja kaitsta ookeani," ütleb Wirth.

Teine 12 PADI AmbassaDivers Eeldatavasti võetakse Earle'i kõrvale ka hiljem veebruaris.

