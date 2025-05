Paul Toomer lahkub Dive RAID Internationalist

Tuntud tehnikainstruktorite koolitaja ja maadeavastaja Paul Toomer teatas, et lahkub koostööst sukeldumiskoolitusagentuuriga Dive RAID International, mille loomisel ta mängis olulist rolli sellisena, nagu see täna on.

Avalduses ütles Paul: „Pean kurbusega teatama, et ma ei ole enam seotud Dive RAID Internationaliga (RAID-i peakorter). See otsus ei sündinud kergekäeliselt ja peegeldab vastastikust mõistmist RAID-i ja minu vahel. Olen aastate jooksul RAID-i kasvu ja saavutustesse panustamist kõrgelt hinnanud. Nüüd on meil aga tuleviku suhtes erinevad nägemused ja on aeg mul uus tee valida.“

„Praeguse seisuga ei ole mul enam võimalik vastata RAID-i liikmete, piirkondlike kontorite või esindajate päringutele. Palun suunake kõik küsimused oma kohalikku RAID-i kontorisse või otse Dive RAID Internationalile. Kontaktandmed leiate ametlikult veebisaidilt.“

„Kuigi ma ei ole enam RAIDi peakorteriga seotud, pole ma kaotanud oma kirge selle hämmastava tööstusharu vastu ning jätkan õpetamist ja sukeldumist. Minu hingamisharjutajad näevad nüüd ilmselt rohkem tegevust kui kunagi varem.“

„Muidugi soovin RAID-i meestele edaspidiseks kõike head.“

Paul on olnud sukeldumisvennaskonna üks alustalasid aastakümneid ning on pidanud prestiižseid ametikohti valdkonna hiiglastes PADI ja SSI ning tema ainulaadsed oskused saavad lähitulevikus kindlasti uue suuna.