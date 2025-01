Pod-builder läbib 120 päeva mere all

USA endisest küllastussukeldumisest dr Joseph Diturist on möödunud 18 kuud purustas maailmarekordi elades 100 päeva veealuses elupaigas – ja paratamatult on tema rekord nüüd rivaal vaidlustanud, kuigi vähem rõhku on pandud arstiteadusele ja rohkem elupaigale endale.

Saksa lennundusinsener Rudiger Koch tähistas eile (120. jaanuaril) Panama Kariibi mere ranniku lähedal oma 30-ruutmeetrisest veealusest kapslist väljudes 24 päeva veealust elu koos šampanja ja sigariga. A Guinnessi maailmarekordite kohtunik oli kohal, et kontrollida kohapeal uut rekordit veealuse inimasustuse kohta ümbritseva keskkonna rõhul.

Koch on ettevõtte kaasasutaja Ookeani ehitajad, mis kavandas ja ehitas täielikult toimiva veealuse ruumi, milles ta oli viimased neli kuud kalu vaadates.

Panama Citys asuv ettevõte ehitab päikeseenergial töötavaid maju nimega SeaPods, mis hõljuvad 3 m kõrgusel ookeanipinnast ja võivad toetada ka täiendavat kaunat pinna all.

Kochi veealune kaun (Ocean Builders)

SeaPods Panama lähedal (Ocean Builders)

11 meetrit allapoole (2 meetrit sügavamal kui Dituri) keerdtreppi sisaldavast torust rippusid Kochi eluruumid, mis olid mugavalt sisustatud ja varustatud televiisori, arvuti, Interneti ja velotrenažööriga. Ainus võimalus, mida ta enda sõnul igatsenud oli, oli võimalus duši all käia.

Tema pere ja arst pääsesid trepist hõlpsalt sisse ning teda jälgisid pidevalt kaamerad, mis tõestasid, et ta oli kogu oma enesekehtestatud viibimise ajal sügaval püsinud.

Elujõuline keskkond

Koch, kes oli öelnud, et tema eesmärk oli näidata, et veealune maailm võib pakkuda inimestele elujõulist keskkonda, tunnistas, et nautis oma ajutises kodus lõõgastudes veedetud aega. Ta oli läbi illuminaatori jäädvustanud rohkem kui 1,000 tundi mereelustikust filmi.

Tema viibimise kestus ületas isegi kõige pikema vee all olnud ja ilma toetuseta allveelaevapatrulli (millest me teame) meeskonna oma, mis oli HM Submarine'i poolt 111 päeva. Sõjast hoolimata Atlandi ookeani lõunaosas 1982/83.

Dituri oli teatanud, et tema 100-päevane merealune kogemus oli põhjustanud tema keha pisut kahanemise, kuid unerežiimi, kolesteroolitaseme ja muude tervisenäitajate paranemise – kuid Kochi füsioloogia kohta pole sellist teavet veel avaldatud.

