Punase mere mola mola vaatlus teeb kohalikke uudiseid

Damian Groves alates Sukeldumise seiklused asus hiljuti unustamatule reisile laeva pardal Keisri eliit, järgides Punasel merel kuulsa Viie marsruuti, ja hämmastas mitte üks, vaid kaks mola mola ehk päikesekala – haruldane külaline Egiptuse vetes.

Reis algas uskumatu õnnega – mänguline delfiinide kaun liitus grupiga mitte korra, vaid kaks korda nii esimese kui ka teise sukeldumise ajal. Need tihedad suhtlused jätsid külalised lummatud ja panid aluse erakordsele nädalale.

Järgmisena uuris meeskond Ras Mohammedi elavaid riffe ja legendaarseid vrakke Thistlegorm ja Giannis D, kuid tõeline põnevus avanes Vennassaartel. Esimesel sukeldumisel lõunaplatool kohtasid nad tavalisi uudishimulikke ookeanivalgeid. Kui nad lähenesid hallrahhai puhastusjaamale, märkas Damian midagi tohutut lähenemas. Algul nägi ta vaeva, et kuju välja selgitada, kuid mõistis peagi, et tegemist pole mitte ühe, vaid kahe hiiglasliku päikesekalaga ehk mola molaga. Need haruldased ja majesteetlikud olendid jõudsid lähedale, pakkudes kogu rühmale uskumatu kohtumise.

Vaata Damiani videojäädvustust kahest mola molast

Seiklus eskaleerus Big Brother Islandil, kus uudishimulik valgetipphai tiirles otse pinna all, kui sukeldujad valmistusid sügavusse sukelduma. Hai graatsiline, kuid imposantne kohalolek tegi meeskonna vette libisedes põneva sissepääsu. Laskumine vraki poole Numidia, said nad puutumata nähtavusega, võimaldades üksikasjalikult uurida laeva kummitavalt kauneid säilmeid.

Just siis, kui rühm oli sukeldumist lõpetamas, märkas Damian sügavsinisest tuttavat kuju. Tema hämmastuseks olid need samad kaks varasemat päikesekala, kes nüüd puhastusjaamas hõljuvad. Need omapärase kettataolise keha ja massiivsete, ligi kolme meetri pikkuste uimedega ookeanihiiglased libisesid vaevata läbi vee. Igaüks kaalus hinnanguliselt 500 kg, nende suurus ja lähedus ei ületa kõike neid ümbritsevat. Grupp jälgis aukartusega, kuidas puhtamad kalad päikesekaladega tegelesid, luues lummava ja haruldase veealuse vaatemängu, mis jättis kõik lummatud. Olles varemgi päikesekaladega kokku puutunud, oli see kogemus võrratu – nii kolossaalseid isendeid polnud ta kunagi näinud, eriti Punase mere selges vees.

Teekond jõudis hingekosutava finaalini Las Toronbis, kus seltskonda ootas haruldane ja unustamatu kohtumine – rahulik kümneminutiline ujumine graatsilise dugongiga. Läbi kristallselgete vete libisedes liikus dugong pingutuseta, tema suur ja õrn vorm lõikas läbi vaikse mere. Kõrvuti ujudes imestasid nad selle aeglaste ja tahtlike liigutuste üle ning sellest õhkuvast rahutundest. Läbi vee filtreeruv pehme päikesevalgus valgustas dugongi siledat nahka, lisades hetke peaaegu teispoolset ilu. See intiimne kohtumine oli ideaalne viis lõpetada erakordne nädal sukeldumist Punases meres, jättes igale sukeldujale mälestused maagiast lainete all.

Mola mola nägemine oli nii haruldane sündmus, et see jõudis Hurghadas isegi uudistesse!