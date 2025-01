Sukeldumine üle 7 kontinendi toob maailmarekordi

USA sukelduja Barrington Scott püstitas kinnitatud Guinnessi maailmarekordi, mis on kiireim aeg sukeldumisel kõigil seitsmel kontinendil.

Võidutähtaeg oli 30 päeva, kuid Scottil, tuntud ka kui BJ, õnnestus vägitegu sooritada vähem kui 20 ajaga. Tema ümbermaailmareis kestis 19. novembrist 19. detsembrini 40 päeva, 13 tundi ja 3 minutit. eelmisel aastal.

Scott Tais (Barrington Scott / Bj.thetraveller)

"Selle rekordi püstitamine on rohkem kui isiklik saavutus, see annab tunnistust meie planeedi veealuse maailma vastupidavusest, uurimisest ja ilust," ütleb Scott. "Loodan, et see inspireerib teisi – eriti mustanahaliste kogukonnas – veespordi ja seikluste vastu võtma."

Veespordis esindatuse pooldajana ütleb Scott, et on pühendunud sukeldumistööstuse mitmekesisuse suurendamisele, kus afroameeriklased moodustavad vaid 5–8% tööjõust.

Tervendamine ja eesmärk

Alates 2021. aastast PADI sukeldumismeistri treener, Scott on ka koolitatud kokk, vabasukelduja, lasteraamatute autor ja fotograaf. Ta kasvas üles aastal New York's Bronxis enne Arizonasse Phoenixisse kolimist, kuid nüüd veedab ta suurema osa ajast Tais, mille ta enda sõnul valis oma baasiks nii sukeldumisvõimaluste kui ka kultuuri ja ilu tõttu.

Lapsena ütleb ta, et loodusmaailm paelus teda telekanalite kaudu, nagu National Geographic ja Discovery.

Olles veetnud aega kasuperes ja lõpetanud sõjaväelise lähetuse Afganistanis USA merejalaväe välijuhtmena, kirjeldab ta, et ta leidis 2015. aastal alanud armastuse kaudu „tervenemise ja eesmärgi” sukeldumise vastu. Ta õppis sukelduma Bahama saartel ja sellest ajast alates on sport viinud teda enam kui 35 riiki.

Uus Guinnessi rekord

Ta oli võtnud eesmärgiks koguda enda jaoks sponsorluse ja annetuste kaudu 50,000 XNUMX USA dollarit Guinnessi maailmarekordite pakkumist ja ütleb, et tema keeristorm läbi seitsme kontinendi pakkus palju korduvaid kogemusi mitmesugustes mereökosüsteemides, Antarktika puutumatutest vetest Austraalia korallriffideni.

Tema sõnul on iga sukeldumine rõhutanud ka merekaitse kiireloomulisust.

"Üks mu meeldejäävamaid sukeldumisi jääb sõpradega Hondurasesse, kuid see ekspeditsioon on mulle õpetanud, et võimaliku piiride nihutamine võib avada uksi teistele," ütleb Scott.

Ta ütleb, et kavatseb jätkata üksikreisijate inspireerimist ja reisinõuannete jagamist oma Instagrami kaudu Bj.thereisijapropageerides samal ajal säästvat turismi ja merekaitset.

