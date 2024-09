Skulptuur Kenti jõele – Grenada sukelduja loosimine toimub peagi

Skulptor, sukelduja ja fotograaf Jason deCaires Taylor on loonud üle maailma suurejoonelisi veealuseid installatsioone, mida saavad nautida sukeldujad ja snorgeldajad, kuid tema uusim töö Alluvia on sukeldatud väga madalasse vette kodule lähemal – Kentis.

Taaskasutatud klaasist, LED-idest ja roostevabast mereterasest valmistatud töö sisaldab keskkonnaseire andureid ja on öösel seestpoolt valgustatud. See paigaldati Stouri jõkke Canterbury Westgate'i silla lähedale 12. septembril.

Inspireeritud Millais' kuulsast Rafaeliitide eelsest maalist Ophelia, see Shakespeare'i tegelase kujutamine külake arvati, et see oli inspireeritud 16. sajandi Stouri uppumisest.

John Millais'i Ophelia

Skulptuur asendab mitmeid vanu Alluvia kujud Stourist. Taylor oli nõustunud aitama Canterbury mälestusühingul neid parandada, kuid pärast seda, kui ta avastas, et süvendustööd olid need parandamatult purustanud, nõustus ta asendama need millegi kaasaegsemaga.

Alluvia skulptuur (Jason deCaires Taylor)

Alluvia viitab Stouri kõikuvast veetasemest jäetud liiva loopealsetele. "Kui jõgi paisub ja taandub aastaaegadega ning valguse nihkumisega, muutub skulptuur kõigepealt varjude ja valguse mängu kaudu, seejärel järk-järgult, kui selle peale ja ümber moodustuvad pilliroog ja vetikad," ütleb Taylor.

Taylor on aastate jooksul loonud Ühendkuningriigis muid teoseid nii pinnapealselt kui ka selle all, sealhulgas Tõusulaine, Plastitsiid, Tagurpidi üksindus ja Chelsea kasarmute skulptuurirada

Maailma triivimine

Uppumist ootavad paadid: Maailma triivimine (Jason deCaires Taylor)

Tüüpilisem Taylori installatsioon sukeldujatele ja snorgeldajatele on ette nähtud uppumiseks Carriacou lähedal, mis on Grenada osaks olev väike saar. Tööd viidi lõpule, kuid selle paigutamine vee alla lükati juulis edasi, kuna viie kategooria orkaan Beryl tekitas selles Kariibi mere osas prioriteetide muutmise tõttu kahju.

Nagu juhtus, töö Maailma triivimine eesmärk oli rõhutada saarte haavatavust kliimamuutuste mõjude suhtes. See koosneb monumentaalsest 30 kahetonnisest laevastikust origami-kujulised paadid, mida purjetasid Taylori modellidena tegutsenud kohalikud lapsed, kes kõik olid katastroofilise tormi tõttu kodutuks jäänud.

Paigaldamine on nüüd plaanis peagi läbi viia, lootuses, et see nii läheb julgustada külastajaid, eriti sukeldujad, et naasta Carriacousse, aidates kaasa selle majanduse taastumisele ja luua mereelustikule uus varjupaik.

