Seafari Diving avab luksusliku Bahama sukeldumislaeva Blue Marlin

Seafari Diving, mis opereerib Egiptuses ja Maldiividel tipptasemel sukeldumislaevu, on teatanud, et kavatseb järgmisel aastal turule tuua tipptasemel luksusliku sukeldumislaeva Blue Marlin, mis annab Bahama saartel sukeldumiskogemusele uue tähenduse.

Sukeldujate poolt sukeldujatele spetsiaalselt ehitatud suurepärane teraskerega alus pakub ülimat segu mugavusest, ohutusest ja maailmatasemel sukeldumisseiklustest.

42 meetri pikkune ja kaheksa meetri laiune Blue Marlin on hoolikalt disainitud pakkuma võrratut sukeldumiskogemust. Nelja avara teki ja 14 elegantselt sisustatud kajutiga laev mahutab ülimas mugavuses kuni 26 külalist. Majutusvõimaluste hulka kuuluvad kaks üheinimesekajutit, kaks kuningasuuruses kajutit ja kümme kaheinimesekajutit, millel kõigil on privaatne vannituba, ookeanivaade ja individuaalselt reguleeritav kliimaseade.

Luksuslikult sisustatud kaheinimese kajut Blue Marlinil

Kogu laeval on saadaval kiire WiFi-ühendus, samuti pardal olev intranet ja meelelahutussüsteem.

Blue Marlin pakub viie-, seitsme-, kümne- ja 14-öiseid sukeldumisreise, külastades Bahama saarte kõige suurejoonelisemaid sukeldumiskohti, keskendudes eelkõige maailmatasemel haisukeldumisele. Külalistel on võimalus sukelduda koos vasarhaide, tiigerhaide ja ookeaniliste valgetipu-haidega, uurides elavaid korallriffe, dramaatilisi järsakuid, müstilisi siniseid auke, ajaloolisi vrakke ja palju muud Bahama saarte õitsvates mereökosüsteemides.

Blue Marlinil on avar sukeldumisplatvorm

Sukeldujate ohutust ja mugavust silmas pidades loodud Blue Marlinil on avar sukeldumistekk, kus on piisavalt ruumi varustuse hoidmiseks ja ettevalmistamiseks. Pardal on spetsiaalne söögituba panoraamvaatega ookeanile ja puhkeruum, kust avaneb hingemattev vaade avamerele, pakkudes ideaalset kohta sukeldumiste vahel lõõgastumiseks.

Lisaks on laeval lamamistoolidega päikeseterrass ja mugavate istmetega välibaar, mis loob külalistele kutsuva atmosfääri, kus pärast sukeldumispäeva lõõgastuda.

Päikeseterrass Blue Marlinil

Laev on varustatud tipptasemel ohutus- ja navigatsioonisüsteemidega ning on klassifitseeritud reisijahiks, mis tagab vastavuse kõrgeimatele rahvusvahelistele ohutusstandarditele.

Sukeldu erakordsesse

Sukeldumiskogemuse täiustamiseks toetab Blue Marlini kaks RIB-paati, pakutakse nitroksi ja korraldatakse sukeldumiskursusi. Laev on kohandatud hingamisaparaadi ja tehnilise sukeldumise jaoks ning koostöös KISS Rebreathers US ja Dive Talkiga pakub see uue DiveTalk GO! hingamisaparaadi juhendamist ja rentimist. Lisaks saavad külalised kasutada Bare Sportsi ja Atomic Aquaticsi kvaliteetset rendivarustust.

Blue Marlin on ehitatud ka jätkusuutlikkust silmas pidades. Laev varustatakse reoveepuhasti ja heitkoguste vähendamise seadmetega, et tagada minimaalne keskkonnamõju, mis on kooskõlas Seafari Divingi pühendumusega keskkonnateadlikule tegevusele.

Kutsuv puhkeruum Blue Marlini pardal

„Ehitasime Blue Marlini, et see oleks sukeldujatele, kes otsivad mugavust, seiklusi ja maailmatasemel sukeldumiskogemust, ülim sukeldumiskogemus,“ ütles Seafari asutaja Jean Henon. „Luksuslike mugavuste, asjatundliku meeskonna ja hoolikalt koostatud marsruutidega ootame põnevusega külalisi Bahama saartel unustamatuteks seiklusteks.“

Blue Marlini saab nüüd broneerida, väljumised algavad 2026. aasta oktoobris. Kruiiside hinnad algavad 2,350 dollarist. Lisateabe saamiseks ja sukeldumisseikluse broneerimiseks klõpsake siin.