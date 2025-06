Shearwater ja Avelo esitlevad sukeldumisnäitusel reaktiivpakki

Innovatiivsel Avelo Labsi sukeldumissüsteemil on pärast seda juba sidemed Shearwateriga. arvuti bränd tõi oma seadmetel turule Avelo režiimi, kuid eelmisel nädalavahetusel Californias Long Beachis toimunud sukeldumisnäitusel esitlesid kaks murrangulist ettevõtet valitud tööstuse esindajate rühmale Jetpacki.

Kuulus oma vastupidavuse ja funktsioonide rikkuse poolest sukeldumisarvutidShearwater laieneb nüüd spetsiaalse sukeldumisvarustuse arendamisele ja tootmisele, kusjuures Shearwateri reaktiivseljakott Avelole on esimene omataoline.

Uus Shearwateri reaktiivseljakott on loodud spetsiaalselt mugavuse maksimeerimiseks ja Avelo süsteemi täieliku potentsiaali vallandamiseks. Sellel on sisseehitatud gaasirõhu jälgimine ja sujuv integreerimine Shearwateriga. sukeldumisarvutid kasutades Avelo režiim, võimaldades täpset gaasijälgimist, ujuvuse ennustamist ja reaalajas jõudlusanalüüsi.

See avalikustamine järgneb Shearwateri ja Avelo Labsi strateegilise teadus- ja arendustegevuse partnerluse väljakuulutamisele 2024. aasta lõpus, ühendades Shearwateri tehnilise oskusteabe ja tootetipptaseme Avelo murrangulise innovatsiooniga. Avelo süsteem seab kahtluse alla aastakümneid kestnud sukeldumisvarustuse disaini tava, asendades rasked ja keerulised seadmed sujuva ja intuitiivse süsteemiga, mis on üles ehitatud kahe peamise uuenduse – Hydrotanki ja Jetpacki – ümber.

Innovatiivne Avelo süsteem

„Shearwater asutati eesmärgiga pakkuda tehnilistele sukeldujatele võimsaid, lihtsaid ja usaldusväärseid lahendusi,“ ütles Shearwater Researchi tegevjuht Jason Leggatt. „Meie eesmärk on tehnilise sukeldumise kogukonda pikaajaliselt tõeliselt kasvatada ning selleks peab tööstusharu pakkuma paremaid sukeldumiskogemusi, et sukeldujad pühenduksid oma sukeldumisteekonnale suurema tõenäosusega.“

„Shearwater tegi oma esimese sammu harrastussukeldumise suunas Peregrine'i ja Terni tootesarjadega, kuid selles kategoorias pole seni toimunud mingeid murrangulisi uuendusi. Meie koostöö Aveloga ei ole meie juurtest eemaldumine; see on aditiivne. Me kasutame Shearwateri tehnilist võimekust ja pühendumust tootekvaliteedile, et aidata luua lihtsalt parem sukeldumiskogemus – parem algusest peale.“

Shearwateri reaktiivpakett Avelo sukeldumiskoolidele ja -instruktoritele pakub sukeldumiskeskustele ja -instruktoritele uut ja kaasahaaravat viisi sukeldujate kaasamiseks, pakkudes eristuvat ja andmerikast kogemust, mis soodustab edasiminekut ja õpilaste hoidmist.

„Kuna ma kasvasin üles sukeldumisõpetuse poolel, nägin oma silmaga paljude sukeldujate pettumusi,“ ütles Avelo Labsi tegevjuht Aviad Cahana. „Mul on alati olnud kaasasündinud kalduvus status quo vaidlustada. Ma küsisin pidevalt: miks on sukeldumisvarustus nii raske? Miks me ei saa kogemust paremaks muuta? Need küsimused ajendasid Avelo süsteemi leiutamist. Meie partnerlus Shearwateriga on järgmine samm selle visiooni elluviimisel.“

Shearwater Jetpacki kontseptuaalseid demonstratsiooniüksusi esitleti selle ülemaailmsel debüüdil sukeldumisnäitusel ning lõplik konfiguratsioon ja täielik funktsioonide komplekt koos kommertsplaanidega avalikustatakse DEMA 2025-l Orlandos Floridas.