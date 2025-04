Soft Magic Descending tabab sukelduja-kohtunikega

Briti sukeldumisinstruktor ja professionaalne kunstnik Laura Parker ei teadnud Aasia sukeldumisnäituse (ADEX) Voice of the Ocean konkursist enne, kui ta juhtus sellest ühest lugema. Divernet rahvusvaheliste sukeldumisnäituste juhend käesoleva aasta alguses.

Tal on hea meel, et ta järgnes juhtpositsioonile, sest tema maalimine Soft Magic Descending äsja tegi ta maineka konkursi kunstiteoste kategooria võitjaks. "Sisenesin veidi kapriisist, lootes olla finalist, kuid olin üllatunud ja põnevil, kui kuulsin, et üks minu kahest võistlustööst oli tegelik kategooria võitja," rääkis Parker. Divernet.

Maal, mis on hiljutine näide sellest, mida ta nimetab oma "vesilikeks peegeldusteks", avaldas selgelt muljet Singapuri sukeldumisürituse hiilgavale paneelile, kui selle liikmed valisid võitjad 6. aprillil näituse pealaval.

ADEX on Aasia suurim ja kauem kestnud sukeldumisshow ning võistlus Voice of the Ocean hõlmab loodust nii fotograafias ja videograafias kui ka kunstis.

10-liikmeline veealuste pilditegijate kohtunikekogu oli silmapaistvalt täis staare, kuhu kuulusid David Doubilet, Jennifer Hayes, Berkley White, Erin Quigley, Franco Banfi, Kate Jonker, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Tobias Friedrich ja William Tan.

Kunstiteose võitja ADEX 2025: Soft Magic Descending

Surreys Richmondis asuv iseõppinud maalikunstnik Laura Parker oli esitanud kaks maali ja mõlemad pääsesid lõplikku nimekirja, kuid Soft Magic Descending žürii kirjeldas seda kui "tõeliselt vapustavat teost", kusjuures mitmed kohtunikud avaldasid soovi riputada see oma kodus seinale.

Soe valgus

46 x 46 cm maal on akrüüli ja pliiatsiga kaetud puitpaneelil. Paljud Parkeri varasemad tööd põhinevad otseselt tema veealustel kogemustel, piltidel on tavaliselt kajastatud mereelustik ja roostetavad vrakid, kuid Soft Magic Descending on vaade ülalt, mis on inspireeritud jalutuskäikudest mööda looklevaid ojasid.

"Soft Magic Descending on värvide ja mustrite uurimine, mis ajab taga ja põimub, kui soe valgus viskab üle tumedate vesiste sügavuste," kirjutas Parker oma võistlustöö kirjelduses. "Naudin lõpmatuid võimalusi muuta kujundeid ja vorme, mida need lainetavad liigutused loovad, ja reageerin intuitiivselt, liigutades värvi julgete ekspressiivsete žestidega.

"Kasutades krohvija kellu, mitte pintslit, ei saa ma täielikult kontrollida, kuidas värv liigub ja seguneb. Katsetamine ja riskide võtmine on see, mis mind põnevaks teeb, kui avastan üllatavaid ja ootamatuid kujutisi, kui koostan mitu värvikihti, et kutsuda esile valguse tantsimine vee peal, varjude loomine, kujundite ja meeleolude loomine."

Laura Parkeri teine ​​kanne Wrecked, mis põhineb tema sukeldumiskogemustel, pääses samuti finaali

"Minu jaoks on kunsti tegemine põnev, hirmutav, masendav, sõltuvust tekitav, rahuldust pakkuv ja minu elu täiesti asendamatu osa," lisab Parker. Tema teos ilmus esmakordselt on Divernet aastal 2021, kui Kariibi mere inspireeritud kunstiteos Sügaval valiti projitseerimiseks Londoni Oxford Streeti rõivapoe kolmele korrusele.

Ta oli maalinud selle "vastumürgina lukustuse kõleduse vastu, kuna mulle meenusid lainete all kogetud rahulikud hetked".

Parker omandas 2006-aastaselt 54. aastal Briti Neitsisaartel sukelduja kvalifikatsiooni ja naasis Ühendkuningriiki, et saada järgmisel aastal instruktoriks. Paljud tema veealused maalid põhinesid tema kogemustel Grenadas regulaarselt sukeldudes ja pildistades.

Uuri rohkem kunstniku kohta tema veebisaidil ja rohkem ADEX Voice of the Ocean kohta siin.

