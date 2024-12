Steve Backshall võtab Ocean Down Underi alla

Telesaatejuht, autor, seikleja ja igakülgne tippmees Steve Backshall viib 2025. aastal oma ookeani otsesaate Austraaliasse.

Pärast septembris Sydneys toimuva GO Diving Show ANZ pealaval mängimist naaseb Steve Down Under, et minna ringreisile seitsmes erinevas kohas oma tunnustatud inspireeriva etendusega Ocean, mille alapealkiri on täpselt "toomine". mereunistused ellu”.

Steve Backshalli ookean on armastuskiri meie planeedi kõige põnevamale keskkonnale – ja suurepärane võimalus saada rohkem teavet selle kohta, mida me oma merede päästmiseks tegema peame.

Telesaate Deadly 60 staarina äratab Steve oma kaubamärgi energia ellu trikkide, eksperimentide, rekvisiitide, tipptasemel teaduse ja suurel ekraanil tehtud kaadrite kaudu oma kahest aastakümnest televisioonis. Suurtest vaaladest, hüljestest kuni sardiiniparvedeni, orkast kuni sügavuse veidrusteni – ta jäädvustab Suure Sinise ikoone hämmastavalt üksikasjalikult.

See on fantastiline võimalus igas vanuses fännidele sukelduda sügavale lainete all olevasse imelisse maailma. Kohustuslik nägemine kogu perele!

Tema ringreis Austraalias sisaldab:

9. jaanuar – Perth, Riverside Theatre

11. jaanuar – Adelaide, AEC teater

13. jaanuar – Brisbane, QPAC

15. jaanuar – Newcastle, Civic Theater

16. jaanuar – Sydney, Enmore'i teater

17. jaanuar – Canberra teater

18. jaanuar – Melbourne, Hamer Hall

Piletid on nüüd müügil siin.

Tagasi Blightysse

Ärge muretsege, kui jäite vahele Steve'i Ühendkuningriigi turneest Oceanis oktoobris ja novembris, ta naaseb pealavale. GO sukeldumishow märtsil NAEC Stoneleigh's peaesinejana.

Kaks ühe eest piletid on nüüd Ühendkuningriigi sukeldumiskalendri selle peamise sündmuse jaoks müügil.