Järgmise põlvkonna veebisukeldumislogi

While some people are still content to break out the old-fashioned paper logbook and sit down post-dive to scribble away the details of their last dive, more and more divers are turning to more-advanced, more-interactive methods of keeping a record of their dives – and the new Internetis dive log from www.divelogs.com sellel on palju uuenduslikke funktsioone.

Version 3 of the Internetis dive log is fully integrated into an extensive world map database of diving locations, and enables the user to easily keep track of their equipment, dives, and trips – and with it all being based Internetis, you can access your data from anywhere in the world simply by logging in.

Selle hõlpsasti kasutatava toote – mis on loodud töötama nutitelefonides ja suurtel lauaarvutitel – tuumaks on täiustatud, täielikult redigeeritav ruudustikupõhine sukeldumislogi, mis loodi algusest peale selleks, et säästa teie aega ja vaeva ning teie andmete sisestamine on tõhusam. See sisaldab esmaklassilist kohandatud filtreerimist ning kopeerimise ja kleepimise redigeerimist mitme sukeldumisega samaaegselt – täpselt nagu Excel.

Sukeldumispäevik on palju enamat kui lihtsalt teie sukeldumiste kirje. See on täis uuenduslikke funktsioone, nagu võimalus otsida sukeldumiskohta ulatuslikust asukohtade teegist, pääseda juurde DiveLogi esmaklassilisele Fish ID andmebaasile või hallata kasutatavat varustust.

. Internetis dive log has the ability to import from multiple different file formats and applications, and you can export all of your data in standard UDDF file format.

Ruudustiku redigeerimine, sarnaselt Exceliga

DiveLogs Mike Fenney said: “We spend so much time, money, and effort to go diving! An Internetis dive log is a real opportunity to go beyond the basics of when, where, and what I did in my dives. It should be more than just a record – it should help us relive those dives in our memories, see big picture trends in how we can (and did!) improve, and get a feel for just how much of this big blue planet we have explored. And it should be easy and fast to use.

"See on alati olnud eesmärk divelogs.com. Suur sinine planeet, mida tegime palju aastaid tagasi oma kaunite aluskaardiplaatidega (selle nägemine täismõõdus monitoril on eriline). Kiire ja lihtne kasutada tuli versioonis 3 koos maailma esimese veebis täielikult redigeeritava ruudustiku sukeldumislogiga, mis käitub nagu Excel.

“Now, the latest features of version 3.1 of our online dive log are focused on the other two: memories (seeing photos and videos embedded in your dives), and big picture trends with the new analytics module (of all the charts we created when testing the analytics module, it was the ability to see the relationship between SAC rate and weight carried that showcased the level of insights available).”

Teie andmeid hoitakse turvaliselt ja varundatakse DiveLogsi enda spetsiaalses serveris Ühendkuningriigi andmekeskuses ning keskkonnasõbralikuna kasutab see rajatis 100 protsenti taastuvenergiat.

The standard online dive log is feature-rich, with no limits on number of dives entered, but there are premium features available – such as access to the Fish ID database (as mentioned above) and advanced foto editing tools – for an annual tellimine that costs £20 (or an equivalent amount if available in your local currency).

Pääsete juurde igasugustele analüütilistele andmetele, sealhulgas gaasikasutus, maksimaalne sügavus, SAC-määr ja palju muud.

Sukeldumislogi uuesti määratlemine

Versiooni 3 keskmes on veebipõhine sukeldumislogi, mida hoitakse täiustatud ruudustikus, kus on palju võimalusi sukeldumiste kiireks redigeerimiseks ja importimiseks ning mis sisaldab interaktiivseid profiilitabeleid, samuti tihedat integratsiooni teie varustusloendi ja baaskaart, et anda teile hulgaliselt teavet selle kohta, millist komplekti olete kasutanud ja kus olete sukeldunud – kõik on teie käeulatuses.

You can add, import and delete dives in the online log book, bring in your sukeldumisarvuti profiles, add comments, photographs and videos, and show alerts and gas switching, manage your dive log buddies, edit the dive gear you used on dives, and link it all to the dive site database.

You can easily manage your photographs and videos within DiveLogs

Tea oma varustust

Kas te ei mäleta, millist varustust viimasel sukeldumisel kasutasite? Kas teil on raske meelde tuletada, milliseid raskusi vajasite? Eraldi varustusvõrk mahutab kõik teie enda sukeldumisvarustus ja kõik laenutavad esemed, mis võimaldab teil luua varustusgruppe, lisada ja redigeerida oma sukeldumisvarustuse loendeid ning vaadata oma varustuse kasutusajalugu.

Pääsete juurde Fish ID andmebaasile ja saate teada, kus konkreetseid liike on nähtud

Avastage meie vesist maailma

Veebipõhise sukeldumislogi 3. versiooni põhifunktsiooniks on kaunilt kujundatud ja väga interaktiivne maailmakaartide andmebaas. See integreerub täielikult sukeldumislogiga, lisades varasematele sukeldumistele tagasi vaadates täiesti uue mõõtme. See on aga palju enamat kui lihtsalt viis sukeldumiskoha märkimiseks. See on ka suur ja kasvav ressurss, mis võib aidata teil leida oma järgmise sukeldumiskoha – ja saate aidata teisi sukeldumislogi kasutajaid, jättes arvustusi, et nad saaksid otsustada, kas see konkreetne sukeldumiskoht on nende jaoks.