Perekond + sõbrad, mis on sihitud PADI suunamisketas

"Sukeldumine võimaldab mul avastada ookeani ilu ja ma tahaksin seda hea meelega jagada oma partneri Bradyga," ütleb PADI AmbassaDiver. Kayleigh Slowey Ühendkuningriigist, rääkides koolitusagentuuri uuest „Seek Adventure. Save the Ocean Together” värbamisskeem.

„Ta kasvas üles merepiirita, ilma mereta ega olnud alati külmemate vete vastu. Kuid pärast Cornwalli kolimist leidis ta surfamise ja snorgeldamise kaudu armastuse ookeani vastu.

„Nüüd on tema sertifikaadi saamine järgmine samm, kuna see avab meile koos uurimiseks täiesti uue veealuse maailma. Ma ei jõua ära oodata, millal Brady PADI sukeldujana maagiat maagiat kogeb.

UK PADI AmbassaDiver Kayleigh Slowey: Brady sertifikaadi saamine on järgmine samm.

PADI julgustab akvalangistid värbama sõpru ja pereliikmeid oma sukeldumissõpradeks oma uue sukeldumiskampaaniaga, mis võimaldab PADI sukeldujatel igal tasemel saata 15% allahindlusega linki PADI Openi jaoks. Vee e-õppe kursus nende PADI konto kaudu.

Lingi kasutades avab uus värvatav omakorda pakkumise välja saatnud sukeldujale 30-päevase prooviperioodi PADI Clubiga. Klubi liikmelisus maksab 50 USA dollarit aastas ja pakub juurdepääsu PADI e-õppe programmidele ja sertifitseerimiskaartidele allahindlustele, tasuta programmile ReActivate ja PADI digitaalse versiooni tellimustele. Akvalangiujumine ajakiri.

„PADI investeerib sellesse kampaaniasse suuri investeeringuid ja julgustame oma sukeldujate, sukeldumisprofessionaalide ning sukeldumiskeskuste ja kuurortide kogukonda sama tegema,” ütleb PADI Worldwide'i tootemargi ja liikmestaatuse juht Valette Wirth.

"Ülistatud vabandus"

Koolitusagentuur korraldab seoses suunamisprogrammiga nelja minikampaaniat, mis keskenduvad sukeldumise õppimise peamistele põhjustele, milleks on tema sõnul heaolu, ühendus, haridus ja eesmärk.

Programm pakub PADI professionaalidele täiendavat stiimulit rohkemate kursuste müümiseks, lisades PADI-sse Master Scuba Diver Challenge ja pakkudes MSD õpilastele võimalust võita sukeldumisreis Maldiividele.

India Black: "Mulle meeldiks soovitada kõiki, kes natukenegi ookeani kardavad"

"On nii palju erinevaid põhjuseid, miks mulle meeldib sukelduda," ütleb teine ​​Ühendkuningriigi PADI AmbassaDiver. India must. "Ma leian, et see on viis enda maandamiseks, loodusega tihedamaks ühenduse loomiseks, veealuse maailma paremaks mõistmiseks ja see on suurepärane tähelepanelikkuse harjutus … aga tegelikult on see mulle ülistatud vabandus, et saan veeta päev ookeanil ja vaadata. minu lemmik mereelu ja merineitsi teesklemine.

"Mulle meeldiks soovitada kõiki, kes kardavad ookeani. Olen rääkinud nii paljude inimestega, kes on rääkinud, kuidas sukeldumine muutis täielikult nende vaadet veele, ja ma arvan, et see on lihtsalt nii tervendav koht, kuhu igaüks väärib juurdepääsu.

"Ma kavatsen siiski suunata oma ema Katie! Ta on veidi kõhklev, aga ma arvan, et tal oleks nii lahe seda proovida!» Lisateavet PADI kohta Kutsu sõber kampaania.

