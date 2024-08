Grant laiendab Manxi sukeldumisklubi koolituste ulatust

Isle of Man'i vanim sukeldumisklubi sai loteriitoetuse, et võimaldada tal koolitada rohkem uusi sukeldujaid – ja loodab, et see vähendab sellesse sisenemise vanusevahemikku.

"Oleks tore näha rohkem noori, kes tahaksid sukeldumist õppida," ütleb klubi esimees Leigh Morris, kes kirjutas rahastamistaotluse, mille Manx Lottery Trust just kiitis heaks.

Isle of Man Sub-Aqua Club (IOMSAC) pälvis usaldusfond 66 naela, et võimaldada tal pakkuda tasuta basseini. koolitus kaheksale noorele järgmise kahe talve jooksul.

"Meie eesmärk on koolitada noori Ocean Diveri kvalifikatsiooni saamiseks ja meil on kaks praktikanti, kes on just alustanud," rääkis Morris. Divernet. Lisaraha katab sobivas suuruses sukeldumisvarustuse tarnimise ja lisaseansside jaoks basseiniruumide rentimise kulud.

IOMSAC on ka üks vanimaid Briti Sub-Aqua Clubi filiaale (BSAC 76), mille asutasid 1959. aastal praeguseks suletud Port Erini mereväljauuringute jaama töötajad. Mani saar on Ühendkuningriigi kroonist sõltuv riik ja "ainus terve rahvas maailmas, mis kuulub UNESCO biosfääri", ütleb Morris.

Klubis on umbes 50 liiget, sealhulgas praegu kümmekond praktikanti. See sukeldub enamikul nädalatel, olenevalt ilmast, ja sellel on kaks RIB-d, mida hoitakse paindlikkuse huvides saare eri külgedel, kuigi liikmed saavad kasutada ka Mani saare ainsa sukeldumispoe Discover Diving kõvapaati.

Piljard koolitus viiakse läbi King Williami kolledžis ja avaveekogus koolitus peamiselt Port Erini sadamasillalt,

Leigh Morris peegeldas Mani saare mereelu fotograafia võimalusi Splash In Biosphere Biodiversity auhinna võitjana selle juulikuus.

Morris töötab Manx Wildlife Trustis, nagu ka klubi sekretär dr Lara Howe, usaldusfondi mereohvitser ja IoM. Mereotsing koordinaator, samas kui sukeldumisohvitser John Kermode on BSAC National Juhendaja.

Peale seda tüüpi mereelu vaatamisväärsused, mida saarel on näidatud UNESCO biosfäär klubil on juurdepääs erinevatel sügavustel asuvatele laevavrakkidele ja tema sõnul on üks ajaloolisemaid vrakke Briti saartel – HM Sloopi võidusõiduhobune, mis uppus 1822. aastal ja mille klubi taasavastas täpselt 200 aastat hiljem.

Eelmisel aastal avastati vrakilt kolm kahurit. "Me sukeldume kohas regulaarselt ja leiame igal sukeldumisel uusi esemeid," ütleb Morris. Selle ennetava klubi järgmiseks projektiks on vastuseks välisele palvele koondada sukeldumised Douglase tuletorni ümber, otsides selle kadunud ajaloolist lambivarustust.

