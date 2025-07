Pärast sukeldumistööstuse uuringut PADI-s plaksutati

PADI ülemaailmne liikmeskond edestab konkurente tulude, tootlikkuse ja brändilojaalsuse poolest – see on sõltumatu uurija Boston Consulting Groupi (BCG) 2025. aasta sukeldumistööstuse uuringu järeldus.

See liikmeskond koosneb 128,000 6,600 sukeldumisprofessionaalist ja XNUMX sukeldumiskeskusest ning BCG väidab, et uuringud näitavad, et partnerlus PADI-ga viib reaalse ärikasvuni. Koolitusagentuur leiti olevat tarbijate usalduse poolest tööstusharu juhtival kohal, teenides kõigist sukeldumiskoolitusorganisatsioonidest kõrgeima soovitusindeksi (NPS).

NPS mõõdab klientide valmisolekut soovitada ettevõtte tooteid või teenuseid sõpradele ja perele. BCG tulemused on kooskõlas PADI enda uuringuga, mille kohaselt 91% uutest PADI avamere sukeldujatest soovitaks brändi.

Aruande kohaselt teenisid PADI-programmi kuuluvad sukeldumiskeskused 186,000. aastal 137,000 2024 USA dollarit (15 20 naela) rohkem kui PADI-programmi mittekuuluvad sukeldumiskeskused ning teatasid XNUMX–XNUMX% suuremast tootlikkusest.

„Need leiud kinnitavad, et PADI bränd koos oma koolitus- ja turundusprogrammidega aitab sukeldumiskeskustel edeneda,“ ütles PADI Worldwide'i brändijuht ja liikmelisuse ametnik Kristin Valette Wirth. „PADI liikmeks olemine on tulus äristrateegia.“

„Ülemaailmse teadlikkuse, parima koolituse ja võrratute äri- ja turundustööriistade kaudu aitab PADI organisatsioon liikmetel mitte ainult edu saavutada, vaid ka oma turul juhtpositsioonil olla.“

PADI on väljastanud üle 30 miljoni sertifikaadi

Koolitusagentuur pakub praegu 94 kursust 27 keeles ja oma 60. aastapäeva lähenedes 2026. aastal on ta teatanud, et on välja andnud üle 30 miljoni sertifikaadi.

Leiti, et see sai 21 korda rohkem meediakajastust kui ükski teine ​​sukeldumiskoolitusagentuur, omades 90% globaalsest reklaamiosast, samuti 3.6 korda rohkem sotsiaalmeedia jälgijaid kui lähim konkurent ja neli korda rohkem veebisaidi külastatavust. Seetõttu tunneb 75% uutest sukeldujatest PADI-d enne koolituse alustamist ära, ütleb Wirth.

BCG uuring näitas, et PADI liikmed teenisid rohkem, olid produktiivsemad ja said kasu klientide kaasatuse suurendamisest selliste tööriistade ja kampaaniate kaudu nagu PADI Adventures, PADI Club, „Soovita sõbrale“ väljakutse ja Master Scuba Diver Challenge.

Padi väidab ka, et on aidanud mobiliseerida üle 70 miljoni ookeani tõrvikukandja, andnud üle 6 miljoni dollari looduskaitsetoetusi, toetanud enam kui 350,000 2,700 kohalikku algatust ja propageerinud enam kui XNUMX sukeldumiskoha merekaitseala staatuse saamist.

UNESCO toetab DAN/PADI projekti

PADI sukelduja korallrahude uuringu kallal

Teistes PADI uudistes, agentuuri ookeanikirjaoskuse projekti koostöös Divers Alert Networkiga (DAN) on ametlikult tunnustatud kui „ookeaniaastakümne meede” UNESCOValitsustevaheline okeanograafiakomisjon.

See liitub teise programmiga „Ookeanikirjaoskus koos kõigiga“ ÜRO säästva arengu ookeaniteaduse kümnendi (2021–2030) raames.

DAN.PADI ookeanikirjaoskuse projekt on rahvusvaheline haridusalgatus, mille eesmärk on tõsta teadlikkust ja anda noorematele põlvkondadele võimalus saada ookeani eest hoolitsejateks. E-õppe, teaduse ja lugude jutustamise kaudu on eesmärk muuta ookeanialased teadmised kättesaadavaks ja kaasahaaravaks.

Programmi sisu on välja töötanud DAN Europe koostöös ülikooliprofessorite ja mereteaduste teadlastega. Seda kasutavad DANi ja PADI instruktorid koolides, sukeldumiskeskustes ja noortealgatustes nii inglise kui ka itaalia keeles ning see põhineb Itaalia PADI ühingu edukal algatusel nimega Scuola D'Amare.

Projekti eesmärk on julgustada nooremaid põlvkondi ookeani eest hoolitsema.

Alates 2019. aastast on programm tutvustanud Vahemere eripärasid väidetavalt enam kui 80,000 XNUMX õpilasele. Neli põhilist õppemoodulit hõlmavad kodanikuteadust, plastreostust, kliimamuutusi ja veealust arheoloogiat.

PADI sõnul võimaldab UNESCO toetus Ookeanikirjaoskuse Projektil laiendada ja omaks võtta ookeaniharidust igas vanuses, taustaga ja rahvusest inimestele. Ligipääs programmile siit.

