RAID täidab puuduvad lingid nitrox & deco

Dive RAID International on tutvustanud kahte uut kursust, mis on loodud lünkade kaotamiseks oma tehniliste ja meelelahutusprogrammide vahel – Nitrox Plus ja Decompression Diver.

RAID Nitrox Plus kursus on mõeldud harrastussukeldujatele, kes soovivad pikendada oma veealust aega ja saada teadmisi tehnilisest sukeldumisest, kuid ei pea tegema suuri investeeringuid uude komplekti, ütleb RAID. See puudutab kahe ballooni (ühe plussastmega) kasutamist, et tagada lisagaasi kindlus kuni 40 m vaba aja veetmise piirini, ning õppida, kuidas seda kõige tõhusamalt seadistada ja kasutada.

Kursusel keskendutakse nitroksi kasutamisele sukeldumisel maksimaalsete ohutuspeatustega 10 minutit ja see sisaldab konservatiivset gradienditegurit.

Dekompressioonisukelduja on loodud "pehmeks sissejuhatuseks" etapiviisilisele dekompressioonsukeldumisele, kasutades külgkinnitust või twinset, ning võimaldab sukelduda kuni 40 meetrini, kasutades kolme silindrit, millest kaks kannavad põhjagaasi ja üks dekompressioongaasi sisaldusega 50–100% hapnikku. Kursust saab kombineerida RAID sidemount või twinset koolitusega.

Õpilased peavad olema kogenud avaveesukeldujad vanuses 18 või vanemad, kes on 30/25 tundi või rohkem vee all loginud Deep, Nitrox (või Nitrox Plus) ja Explorer 30 või Advanced 35 erialadega. Kursust võivad läbi viia RAID Deco 40 või kõrgemad instruktorid.

Õpilased peavad läbima vähemalt ühe kinnises vees sukeldumise ja vähemalt neli avaveekoolitussukeldumist vähemalt kolme tunni jooksul. Üks või mitu neist peab olema deko sukeldumine.

Tasuta hädaolukorras reageerimise sertifikaadid

Vahepeal selle treenerite jaoks RAID pakub tasuta esmaabiõpetaja ja hapnikupakkuja juhendaja sertifikaati, kui nad taotlevad enne 2025. aasta aprilli lõppu.

Agentuur ütleb, et eesmärk on "hästi koolitatud esmaabi- ja hapnikupakkujate olemasolu igal sukeldumisel, igas kohas, üle maailma", muutes sukeldumise "veidi ohutumaks".

2025. aasta lõpuks on kavas, et kõik RAIDi juhtivad spetsialistid omaksid mõlemad sertifikaadid. Olemasolevatele RAID-õpetajatele, kes pole neid veel omandanud, teeb see krediit tasuta kättesaadavaks kuni aprilli lõpuni, pärast mida peavad kandidaadid nende eest maksma 50 USA dollarit.

