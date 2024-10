SSI nimetab sõna levitamiseks 9 sukeldujat

koolitus agentuur SSI (Scuba Schools International) on käivitanud oma programmi "Global Ambassador", milles osaleb üheksa sukeldujat, kes esindavad tema sõnul "teadmiste tippu" akvalangi, vabasukeldumise, laiendatud ulatuse ja muude erialade vallas.

Algatus järgib SSI sõnul edukat pilootaastat, kus esialgne rühm suursaadikuid, rändsukeldumisprofessionaalid Andi Rist, abikaasa Adam Moore ja Marla Tomorug, kes viivad ellu projekti, mida nad nimetavad Maa servade ekspeditsioon.

Algselt oli neid kuus, kuid väidetavalt on rühm aasta jooksul reisinud umbes 30 riiki, et jagada lugusid üksikisikute ja kogukondade kohta, kes on "pühendatud habraste veealuste ökosüsteemide säilitamisele" ja kontakti loomiseks teiste potentsiaalsete suursaadikutega.

"Meil on olnud au esindada SSI-d viimase aasta jooksul ja kohtuda erakordsete sukeldujatega kogu maailmas," ütleb ekspeditsiooni juht Andi Cross. "Nüüd on aeg tutvustada veel uskumatuid asjale pühendunud inimesi."

in 2023 SSI nimega Cross selle esimest korda "Ambassador Partnership" jaoks, vaid neli kuud pärast seda, kui ta oli üle läinud, et saada SSI-ks sukeldumismeister. „Nende professionaalidega töötamine on meile tõeliselt meeldinud. Kõik on ühendatud SSI jõupingutustega, et aidata luua maailma parimaid proffe,“ räägib ta uutest täiendustest.

Programmi eesmärk on julgustada potentsiaalseid sukeldujaid SSI-ga treenima, tõstes esile selle pakutavate veealuste tegevuste valikut sukeldumiskeskusedning inspireerida olemasolevaid sukeldujaid oma teadmisi pidevalt täiendama ja professionaalsele tasemele tõusma. See on ette nähtud ka SSI-de võimendamiseks Sinised ookeanid kaitsealgatus.

. koolitus agentuur kirjeldab oma üheksat saadikut kui esilekerkivaid mõjutajaid, professionaalse taseme sukeldujaid ja jutuvestjaid, kes on valitud sukeldumise, ookeanide kaitsmise ja kogukonna loomise parimatele tavadele pühendumise alusel.

Crossiga ühinevad Moore ja Tomorug Amanda Horn (Kanada), Adam Janikowski (Hongkong), Miranda Bowman (Mehhiko), Golshid Delavartorbehbar (Iraan / Austraalia), Ei Ruth (India) ja Marco Mancini (Itaalia).

