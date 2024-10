Ainulaadne lammutamiseks mõeldud uurimislaev FLIP on liitunud DEEPiga

R/P FLIP (Floating Instrument Platform), teedrajav uurimislaev, mida USA mereväe mereväe uurimisamet ja Scrippsi okeanograafiainstituut kasutasid rohkem kui 50 aastat, eemaldati 2023. aasta augustis ja pukseeriti Mehhikosse vanarauaks.

Sõna FLIPi eelseisvast hävingust jõudis järgmise põlvkonna veealuseid inimelupaiku välja töötava veealuse projekteerimisfirma DEEP asutajani ning 48 tunni jooksul oli meeskond rünnatud ja teel Mehhikosse, et FLIP enne selle hävitamist kinni pidada.

"Meie asutaja suund oli üsna selge," ütleb FLIP-i uus kapten Giulio Maresca: "Päästke ta. Ärge tulge ilma temata tagasi."

See tähelepanuväärne platvorm, mis on tuntud oma ainulaadse disaini poolest, võib horisontaalasendist vertikaalasendisse ümber pöörata. 108 meetri pikkuse laeva võime muuta orientatsiooni horisontaalselt vertikaalseks andis sellele stabiilsuse isegi tormisel merel, võimaldades uurida okeanograafilisi nähtusi nagu heli levimine, laine dünaamika ja mereelu. avatud vesi.

Algselt 1962. aastal tellitud FLIP oli mänginud otsustavat rolli ookeani teadusliku mõistmise edendamisel, eriti akustika ja hüdrodünaamika vallas, ning selle panus okeanograafiasse on endiselt väga märkimisväärne, kuna see on võimaldanud aastakümneid kestnud murrangulisi teadusuuringuid mereteaduses.

Dekomisjoneerimine 2023. aastal tähistas selle ikoonilise platvormi ajastu lõppu, millest oli saanud uuenduslike mereuuringute sümbol. Kuid maailmale seni teadmata ei saanud see veel lõppeda ja nüüd on ta viimane laev, mis on DEEP-i seiklusega liitunud.

Pärast seda, kui päästeti vanarauast, on päästetud platvorm jõudnud Mehhikost läbi Panama kanali ja üle Atlandi ookeani Vahemerele, kus järgmise 12–18 kuu jooksul seda Prantsusmaal ümber seadistatakse ja moderniseeritakse.

DEEPi tegevjuht Kristen Tertoole ütles: „FLIP on ikooniline uurimisplatvorm – kõik merendusuuringute või inseneriringkondade töötajad teavad temast ja paljudel on sõjalugu või paar. Oleme uskumatult uhked, et kinnitame FLIPi saabumist Euroopa vetesse.

„FLIP on pärit julge inseneritöö ja optimismi ajast meie tuleviku ja meie ookeanide suhtes – DEEP jagab ja püüab kehastada seda eetost. Meie missioon on võib-olla sama julge: muuta inimesed vees elavaks, võimaldades meie liikidel vee all elada, töötada ja areneda.

„FLIP mängib DEEP-i laevastikus võtmerolli, pakkudes ainulaadset platvormi ookeaniuuringuteks ja toetades DEEP-i Sentineli elupaikade kasutuselevõttu osana meie laiendatud uurimisvõrgustikust.

"Ootame tema taaskäivitamist 2026. aasta alguses ja mul on hea meel kinnitada, et paljud okeanograafia- ja uurimisrühmad on juurdepääsu tagamiseks juba ühenduses."

FLIPi ümberehitamine toimub MB92-s, tuntud laevatehases, millel on rajatised nii Barcelonas Hispaanias kui ka Prantsusmaal La Ciotatis. „MB92 maine tipptasemel tehnoloogia, innovatsiooni ja jätkusuutlikkusele pühendumise poolest tegid sellest ilmselge valiku selle kahtlemata väga ebatavalise projekti jaoks,” ütleb Maresca.

MB92 kontserni tegevdirektor Rob Papworth ütles: „Meie DNA-s on FLIP-i täielik moderniseerimine, et parandada meie arusaamist ookeanist. MB92 on erakordselt uhke, et on selles ajaloolises projektis kaasatud.

Dr Tom Drake, mereväeuuringute büroo kommenteeris: „Mul on hea meel DEEP-i otsuse üle taaselustada ja moderniseerida R/P FLIP, ainulaadne uurimisplatvorm, mis on ONR-i aastaid erakordselt hästi teenindanud. See moderniseerimisalgatus laiendab oluliselt tema võimalusi ookeaniteaduse, -vaatluste ja -uuringute vallas, hingates uut elu laevale, mis on olnud meie missiooni jaoks ülioluline. Ootame tihedat koostööd DEEP-iga, et jätkata USA mereväe uhket traditsiooni FLIPi juhtimisel.

Foto Krediit: Scrippsi okeanograafiainstituut, UC San Diego