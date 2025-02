Win a trip for two to Grenada at the GO Diving Show

Fancy winning a trip for two people to the Caribbean diving paradise of Grenada? – well, visitors to the GO sukeldumishow this weekend have the chance to win this awesome prize, and all they have to do to enter is head to the PureGrenada booth (860) ja Aquanauts Grenada stand (410) üritusel.

Both booths will be displaying competition QR codes – scan these to be in with a chance of winning this great trip, and find out more from the PureGrenada and Aquanauts Grenada teams about the island, its people and the diving. The lucky winners will be notified in the week post-show.

This fabulous prize – courtesy of PureGrenada, Tõeline Blue Bay butiikkuurort ja Akvanaudid Grenada – includes economy-class return flights with British Airways, a seven-night stay at the True Blue Bay Boutique Resort on a bed-and-breakfast basis, and a dive package with Aquanauts Grenada (free ten-dive package for diver one, and 50% off a ten-dive package for diver two).

One of a multitude of waterfalls that await you on Grenada

Grenada is one of the diving hotspots of the Caribbean, with amazing topside scenery, history and culture to match. With colourful coral reefs, spectacular shipwrecks, exhilarating drift dives and a unique underwater sculpture park – Grenada, Carriacou and Petite Martinique have it all. With more than 50 sites of intriguing underwater wonder to be discovered, it’s no wonder that divers of all levels from around the world are attracted to the island – a true diver’s paradise!

True Blue Bay Boutique Resort is a four-star family-friendly property located in St Georges. Owned and operated by the Fielden family, True Blue Bay is perfect for those seeking an authentic Grenadian experience. The hotel is perfect for those who want to immerse themselves in Grenada itself. A lively and friendly Boutique Resort offers 70 comfortable and delightfully designed guestrooms.

Explore the ‘Shipwreck Capital of the Caribbean' with your new Aqua-family! Aquanauts Grenada is a family-owned and eco-friendly dive shop that focuses on safety and memorable experiences. With wrecks, reefs and sculptures to explore, Grenada truly has something for every diver to enjoy. Aquanauts Grenada offers free Nitrox 30% plus 4:1 – 6:1 dive ratios to ensure a top-notch scuba experience.

Part of the A World Adrift sculpture off Carriacou

NB: Blackout dates – 30 June to 8 July 2025, 6-13 August 2025, and 15 December 2025-4 January 2026. Exclusions – rental equipment, additional dives, upgrades, and/or other incidentals. Offer is not valid for any other dive package. Entry is open to adults over the age of 25. Prize is valid for a year from the draw date.

Steve Backshall juhib GO sukeldumissaadet

GO sukeldumisetendus

GO sukeldumisetendus – ainus tarbija sukeldumine ja reisima etendus Ühendkuningriigis – naaseb NAEC Stoneleigh'sse 1.–2. märtsil 2025, just õigel ajal, et alustada uue hooajaga, ning lubab nädalavahetust täis interaktiivset, harivat, inspireerivat ja lõbusat sisu.

Nagu ka Pealava – seekord juhib telestaar, autor ja seikleja Steve Backshall, kes naaseb pärast mõneaastast eemalolekut GO Diving Show’sse koos NASA koolitatud NEEMO Aquanauti ja DEEP Dawni teadusuuringute juhiga. Kernagis, kaassaatejuht, autor ja igavene lemmik Monty Halls, dr Timmy Gambin, kes räägib Malta rikkalikust merendusest ja sõjaajast pärand ning dünaamiline maadeavastajate duo Rannva Joermundsson ja Maria Bollerup, kes räägivad oma hiljutisest Expedition Butengist Indoneesias – seal on taas pühendatud etapid Ühendkuningriigi sukeldumisele, tehnilisele sukeldumisele, veealune fotograafia ja inspireerivad lood. Andy Torbet astub taas Pealavale ning teeb ettekande telesaadete tehnilise sukeldumise väljakutsetest. Leiate kõigi esinejate loendi, sealhulgas ajastused siin.

Koos lavadega on ka hulgaliselt interaktiivseid elemente – üha populaarsem koobas, hiiglaslik proovisukeldumisbassein, kaasahaarav virtuaalreaalsuse tehniline sukeldumine, hinge kinni hoidmise töötoad ja vooderdusharjutused, merebioloogia tsoon ning 2025. aasta uus võimalus proovida kätt vrakkide kaardistamisel koos seltsiga Nauticaswtteri ja nende kõigi laevastikuarhitektuuridest. pidevalt kasvav stendide valik turismibüroodelt, tootjatelt, koolitus agentuurid, kuurordid, live-lauad, sukeldumiskeskused, jaemüüjad ja palju muud.

Sel aastal näeb ka NoTanx Zero2Hero võistlus lava keskpunktis. Sellel algajatele vabasukeldujatele suunatud konkursil osaleb 12 kandidaati koolitus veebruari lõpus koos Marcus Greatwoodi ja NoTanxi meeskonnaga Londonis. Seejärel võistlevad viis valitud finalisti märtsinädalavahetusel toimuval GO Diving Show'l, sealhulgas staatilise apnoe seansid basseinis, et leida üldvõitja, kes saab Oonasdiversilt nädalase reisi Marsa Shagra ökokülla.

