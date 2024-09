Naised tungivad Uus-Meremaa ja Korea mereväe sukeldumismeeskondadesse

Naissukeldujad on esimest korda samaaegselt lõpetanud nii Uus-Meremaa kui ka Lõuna-Korea mereväe

Kaks naist ühinevad Kuningliku Uus-Meremaa mereväe meestega (RNZN) on HMNZS Matataua rannikusõja üksused on Able Diver Petra Dye-Hutchinson ja Lt Bethany Ward, kes läbisid kaitsesukeldujate kursuse koos kaheksa mehega Devonporti mereväebaasis Aucklandis.

The five months of koolitus covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Naised olid kursuse varem läbinud, kuid ükski polnud saanud täiskohaga sukeldujaks.

"Lt Wardi ja Able Diver Dye-Hutchinsoni saavutuste tähtsus on märkimisväärne," ütles Cdr Trevor Leslie, HMNZS. Matataua’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation koolitus and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

28-aastane Aucklandist pärit Able Diver Dye-Hutchinson liitus armeega 2015. aastal ja sai kiirreageerijaks, kuid läks pärast kaitsesukeldujate kursuse alustamist üle mereväkke. "Ma ei olnud kunagi varem sukeldunud, kuid poole kursuse läbimisel ma lihtsalt armastasin seda," ütleb ta.

Algselt Inglismaalt Plymouthist pärit 26-aastane leitnant Ward teenis kuninglikus mereväes enne RNZN-iga vahetust HMNZSi vahimehena. Canterbury – ühe Devonporti baasi vahetamine teise vastu.

Leitnant Bethany Ward Lt Jg Mun Hee-Woo (vt allpool) Võimekas sukelduja Petra Dye-Hutchinson

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers koolitus in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

«Meil on pikad päevad ja meid pannakse ebamugavasse olukorda. Sageli ei tea me, mis järgmiseks tuleb, eriti kui tegelda loodete ja ilmamuutustega. Peate tõesti elementidega kaasas käima, kuid mulle meeldib, kui mitmekülgne kaubandus on.

"Mulle meeldib tõsiasi, et tegemist on inimeste kogukonnaga, kes töötavad tõeliselt kõrgete kutsestandardite järgi, igapäevatöö on mitmekesine ja see on füüsiline väljakutse."

"Parim asi raske õppimise juures on see, et tunnete end sel hetkel lapsena, siis äkki klõpsab miski ja saate kõik õigesti," ütles Able Diver Dye-Hutchinson.

“Eriti vee all on see hetk meeskonnas, kui kõik saab kokku ja sa lahendad probleemi. Siis muutuvad asjad, mis olid tõeliselt rasked, teiseks loomuseks.

Läbimurre Lõuna-Koreas

Lt Jg Mun in koolitus

Vahepeal võttis Korea Vabariigis mereväe pääste- ja päästeüksus (SSU) oma esimese naissukelduja. Riigi sõjavägi püüab aktiivselt naisi laiemalt kasutada, kuna on mures riigi madala sündimuse pärast, ning 2022. aastal leevendas ta endist poliitikat, lubades neil liituda allveelaevade meeskondadega.

Following an intensive 12-week koolitus course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions.

"Tundsin end kindlalt, et suudan koolituse läbida," ütles ta Korea ajakirjandusele. "Ma arvan, et keegi poleks teadnud, et olen naine, kui keegi poleks seda neile öelnud, sest ma lõikasin oma juuksed lühikeseks."

Leitnant Jg Mun ütles, et tema jaoks on väljakutset suurendanud pigem vanus kui sugu – 27-aastaselt oli ta oma noorimast kolleegist kaheksa aastat vanem, mistõttu oli tema arvates raske füüsilise treeningu ajal kiiresti taastuda.

Kursuse esimene pool keskendub põhilisele vastupidavusele ja ujumisoskusele koos umbes seitsmetunnise praktilise treeninguga päevas, sealhulgas jooksmine kuni 9 km ja võimlemine.

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with uimed ja mask to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Lt Jg Mun: Vanus, mitte sugu, oli väljakutse

Kursuse teisel poolel arendavad sukeldujad oma vastupidavust, joostes 10 km päevas ja tehes füüsilisi harjutusi koos RIB operatsioonide ja akvalangitreeningutega. Nädal 8 kuni 11 keskendub sukeldumisele kuni umbes 40 meetri kõrgusele, lisaks hingamistehnikatele, hädaolukorras põgenemisele, isiklikule abile ja otsingukoolitusele.

Leitnant Jg Mun oli õppinud kolledžis kehalise kasvatuse ja mereõpetust ning liitus mereväega kaks aastat tagasi, teenides saatelaeval meremehena. Daegu, seejärel planeerimisjuhina Naval Education Command'is – kuid alati unistusega saada sukeldujaks. Ta oli kandideerinud kursusele tänavu aprillis.

"Tunnen uhkust olla maailma kõrgeima merepäästevõimega päästemeeskonna liige," ütles ta. "Püüan alati kaitsta kodanike ja sõdurite elusid ning aidata kaasa merepäästeoperatsioonide arendamisele."

Tema järgmine väljakutse on 14-nädalane jätkukursus, mis hõlmab pinnapealsete süsteemide abil 90 m sukeldumist.

