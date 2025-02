Austraalia sukeldujad leidsid II maailmasõja Hollandi veealuse vraki

Perthis asuv sukeldumismeeskond WreckSploration avastas 100-aastase Hollandi kuningliku mereväe allveelaeva Lääne-Austraaliast 38 meetri sügavuselt Rottnesti saare lähedal.

HNLMS K XI lasti vette 1924. aasta aprillis ja teenis Teise maailmasõja ajal Hollandi Ida-Indias, patrullides praegustes Indoneesia vetes oma baasist Java, Surabayas.

Allveelaev jäi eriti meelde Austraalia torpeedopaadi HMAS 13 ellujäänu kangelasliku päästmise tõttu. Yarra pärast seda, kui Jaapani sõjalaevad selle 1942. aasta märtsis uputasid.

K XI Makassaris, Sulawesi Indoneesias enne II maailmasõda

Allveelaev kuivdokis Fremantle'i sadamas (Lääne-Austraalia muuseum)

1946. aastal dekomisjoneeritud K XI uppus Fremantle'is lammutamiseks pukseerimisel ning hiljem päästeti ja eemaldati enne allaviskamist. See registreeriti allveelaevalt lahkumisena umbes 80 m sügavusel ja peaaegu 16 km kaugusel kohast, kus sukeldujad selle lõpuks leidsid.

Määratud prügila

. WreckSploration meeskond eesotsas Andrew Oakleyga ütles, et selleks ajaks, kui nad vraki leidsid, olid nad oma Rottnesti laevakalmistu projekti raames pühendanud kuid "täpsele uurimistööle, täiustatud andmete analüüsile ja tehnilisele sukeldumisele". Surnuaed on määratud prügila soovimatute laevade ja sõjaväesõidukite jaoks.

HNLMS K XI teadmata asukohas (Lääne-Austraalia muuseum)

Teadlased olid koostöös uurijaga viidanud mitmele andmekogumile, sealhulgas muuseumikirjetele ja õhumagnetomeetri uuringutulemustele. WA meremuuseum, Sukeldumine Lääne-Austraalia laevavrakid ja Maritime Discovery Group.

Vrakk asus Rottnesti laevakalmistust umbes 5 km kagus ja sukeldus uusaastapäeval, kuigi selle leiust teatati alles hiljuti.

Esimene sukeldumine K XI-le (David Jackson / Lääne-Austraalia laevavrakkide sukeldumine)

Sukeldujad Oakley, David Jackson ja Patrick Morrison olid lõpetamas päeva, kui "üksusele ilmus ebatavaline sigarikujuline rifi kujutis – piisavalt ebatavaline, et saaksime kiiresti "rifi" sukelduda, et tankid tühjendada, et saaksime kaldteele tagasi jõuda.

Allveelaev oli väidetavalt heas seisukorras ja kuigi suur osa sellest oli maetud, jäid paljud selle objektid nähtavaks, sealhulgas torpeedotorud, luugid ja eemaldatud juhttorni ühenduspunkt.

Uusaasta avastussukeldumine (David Jackson / Diving Western Australia's Shipwrecks)

Lääne-Austraalia muuseum kinnitas allveelaeva identiteedi pärast arhiiviandmete võrdlemist 3D-fotogrammeetrilise mudeliga, mis põhines umbes 6,000 WreckSplorationi sukeldujate jäädvustatud vraki pildil.

"HNLMS K XI on kaitsealune laevavraki koht, millel on märkimisväärne ajalooline väärtus kui tõend Austraalia ja Hollandi liitlasvägede II maailmasõja koostööst," teatas muuseum. Vrakk on automaatselt kaitstud Commonwealthi 2. aasta veealuse kultuuripärandi seaduse alusel.

Veel üks vaade vrakile (WreckSploration)

Vraki fotogrammeetria ja dokumentatsiooni rahastamine tuli Hollandist selle riikliku kultuuripärandi talituse kaudu (PKT). Selles väideti, et avastus ei näidanud mitte ainult sidemeid Madalmaade ja Austraalia vahel Teises maailmasõjas, vaid ka seda, kui tihedad need endiselt on meie veealuse kultuuripärandi kaitsmisel ja haldamisel.

A allalaaditav aruanne vraki kohta on saadaval Lääne-Austraalia muuseumi saidilt.

