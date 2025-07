Enimmüüdud kullakangid: Nõutakse laevahukuga seotud kullakaubanduse kohtuprotsessi

Tõendite hulgas on sukelduja Yves Gladu ülestunnistus laevavraki rüüstamises ja USA paari Gay ja Philip Courteri poolt väidetavalt müüdud kuldkangid. Prantsuse prokurörid on nüüd ametlikult taotlenud, et need kolm ja veel üks kostja, kelle vanus on kokku 317 aastat, antaks kohtu alla 18. sajandi laevavrakist varastatud aarete salakaubaveo eest.

Kuld pärines Konti prints, Prantsuse Ida-India päritolu laev, mis uppus tormis 1746. aastal. Vrakk avastati 15. aastal kuni 1974 meetri sügavuselt veest Belle-Île-en-Meri lähedal, Bretagne'i ranniku lähedal asuval saarel. Kaubafregati vrakk rüüstati pärast seda, kui kohapealse uuringu käigus leiti kullakangi.

Aja jooksul leiti vrakist ametlikult Hiina portselani ja kolm Hiina kuldkangi, kuid arheoloogilised väljakaevamised lõppesid 1985. aastal pärast seda, kui torm oli jäänused laiali pillutanud.

Menukkirjanik Gay Courter ja tema filmitegijast abikaasa Philip sõbrunesid prantsuse paari Gérard ja Annette Pestyga pärast kohtumist nende koduriigis Floridas 1981. aastal. Annette Pesty, kelle abikaasa suri 1997. aastal, on neljas kohtujärjekorras olev inimene.

Kulda täis portfell

Kohtunike sõnul ilmus Gérard ühel päeval kohale portfelliga, mis sisaldas 20 kuldkangi, ja teatas, et tema vennanaine Yves Gladu, kes on allveefotograaf, oli need vrakist leidnud.

Courterid ütlesid, et nad olid kokku leppinud kulla Gérardi nimel hoiustamises ja hilisemas müümises. Nad hoidsid kange 15 aastat, enne kui hakkasid neid eBays ja mujal aastatel 2010–2018 müüma, teenides üle 192,000 140,000 USA dollari (XNUMX XNUMX naela).

Nad väidavad, et tulu oli mõeldud Gladule ja et nad ei teadnud, et kulda peeti varastatuks.

2018. aastal märkas prantsuse veealune arheoloog USA oksjonimajas müügil viit kuldkangi. Kuulutus viitas Annette Pesty varasemale esinemisele BBC telesarjas Antiik Roadshow, milles ta väitis, et leidis Cabo Verdel sukeldudes saatesse kaasa võetud kuldkangid.

Valgplokid, nagu neid on nähtud Antiques Roadshow'l (USA sisejulgeoleku uurimised)

Gay Courter tuvastati müüjana ning USA võimud konfiskeerisid kangid ja tagastasid need neli aastat hiljem Prantsusmaale.

Uurijad usuvad, et Courteritel oli vähemalt 23 kuldkangi ning väidavad, et nende suhe Gladuga oli pikaajaline, sealhulgas käisid nad temaga purjereisidel Kreekas, Kariibi mere piirkonnas ja Prantsuse Polüneesias.

Gladu on tunnistanud, et varastas aastatel 16–40 vrakist umbes 1976 sukeldumise käigus 1999 kuldkangi, kuid eitas nende andmist Courteritele, väites hoopis, et müüs need 2006. aastal Šveitsis endisele sõdurile.

koduarest

Courterid peeti kinni Ühendkuningriigis 2022. aastal ja nad olid kuus kuud Londonis koduarestis, enne kui nad Floridasse tagasi saadeti.

Brestis asuv Prantsuse prokurör on nüüd taotlenud 80-aastase Gay, 82-aastase Philipi, 77-aastase Gladu ja 78-aastase Annette Pesty kohtu alla andmist kultuuriväärtuste salakaubaveo ja rahapesu eest. Kui uuriv kohtunik selle kinnitab, võib kohtuprotsess alata 2026. aasta lõpus.

Advokaat Gregory Levy ütleb, et tema kliendid Courterid on süütud ega saanud müügist kasu, püüdes vaid oma sõpru aidata. „Nad on äärmiselt toredad inimesed,“ ütleb ta. „Nad ei näinud selles kahju, kuna USA kulla regulatsioonid on täiesti erinevad Prantsusmaa omadest.“

Levy on öelnud, et Sõltumatu et kulla reklaamimine eBays näitas, et müüki ei olnud kavatsus varjata, lisades, et Briti Muuseum, mis tema sõnul pidi olema kulla päritolust teadlik, oli ostnud kullakange, mis olid võetud Konti prints ja seda peaksid uurima prantslased, „mitte kaks Ameerika kaheksakümneaastast”.

Gay Courter on oma seitsme romaani ja nelja aimekirjandusliku teose hulgas kirjutanud viis menuraamatut, sealhulgas Ma räägin selle lapse nimel, Pulitzeri preemiale nomineeritud memuaar kasulapsi raskest olukorrast – teema, mis oli saanud paari dokumentaalfilmide produktsioonifirma fookuseks.

Samuti Divernetis: Sukelduja heldekäelisus tõi laevahuku ohvriks langenud kuldkella Suurbritanniasse tagasi, KUIDAS REX COWAN PERSONIFITSEERIS SUURBRITANNIA LAEVAVRAKIDE JAHI "KULDAEGA", Hispaania laevahukust varastatud kuldmündid leiti tagasi, San Jose laevahuku aare on vaidlustatud