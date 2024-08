Kardab lahku lüüa laevahuku aarete kogumise pärast

Cornwallis väljendatakse kartusi Charlestownis asuva laevahuku aarete muuseumi eelseisva müügi pärast. See kinnistu sisaldab ajaloolist meresõidu- ja laevahuku mälestusesemete kogu, mis sisaldab palju aastate jooksul amatöör-sukeldujate leide.

Nüüd kardetakse, et muuseumi kui tegutseva ettevõtte müümine ei pruugi osutuda võimalikuks, sel juhul võidakse ainulaadne kogu laguneda.

"See on kurb Charlestowni jaoks kohalikul tasandil, kuid see on kurb Cornwalli jaoks tervikuna, sest me kaotame imelise muuseumi," ütles kohalik ajaloolane Elizabeth Dale BBC-le, lisades, et mis iganes ka ei juhtuks, on kohalike rühmade ja perede annetatud mereartefaktid. maha müüa ei tohiks.

Muuseumis on umbes 7,000 eset (SBC kinnisvara)

Muuseumi osad on ühendatud tunnelitega (SBC Property)

Osa Shackletoni näituseruumist (SBC Property)

Muuseum asub Merchants of Charlestowni hoones, kust avaneb vaade St Austellis asuvale ajaloolisele Charlestowni sadamale. Muuseum sisaldab umbes 7,000 eksponeeritud või laos olevat eset, mis kõik sisalduvad 1.95 miljoni naelsterlingi suuruses kinnisvara omamise eest küsitavas hinnas.

Mõned eksponaadid on pärit kuulsatest laevavrakkidest, sealhulgas Mary Rose, Titanic, Lusitania ja Royal Charter ja nagu arvata võib, kuulutati kõik väidetavalt vraki vastuvõtjale või kuulutati 2002. aasta riikliku vraki amnestia alla.

Muuseumi erinevaid osi ühendab ulatuslik tunnelite kompleks. Hind sisaldab praegust Shackletoni pärandi näitust, mis on toodetud koostöös Royal Geographic Societyga.

Kiire ringkäik muuseumis (SBC kinnisvara)

Seal on ka 100 kaanega baar-restoran, kauplused ja jäätisekohvik-takeway ning muuseumi jätkamist sooviv ostja võib kasutada olemasoleva neljaliikmelise täiskohaga töötaja teenuseid.

Situatsiooniplaanides

Muuseum asutati peaaegu 50 aastat tagasi ning viimased üheksa aastat on selle omanik Sir Tim Smit, Eden Projecti kaasasutaja ja Heligani kadunud aedade omanik, kes on praegu oma ettevõtte tegevust koondamas. .

Teadaolevalt on Smit teinud situatsiooniplaanid juhuks, kui muuseumi ja selle sisu müümine jätkuva ettevõttena osutub võimatuks – ta kavatseb laevahuku mälestusesemed novembris eraldi enampakkumisele panna. Cornwalli otseülekanne. Müügiga tegelev kinnisvaramaakler on SBC kinnisvara Truro kohta.

Samal ajal Laevavraki aarete muuseum on avatud iga päev kella 10-4. Sissepääs (ei sisalda Shackletoni pärandit) maksab 8.50 naela (alla 5-aastastele 18 naela).

