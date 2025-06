Prantsuse meredes hukkus kõige sügavam laevavrakk 1500. sajandi kaubalaeval

Prantsusmaa vetest leitud sügavaim vrakk avastati juhuslikult peaaegu 2.6 km sügavuselt – arvatakse, et tegemist on 16. sajandi kaubalaevaga, mis seilas Itaaliast läände.

Laevahukk, mis sai nimeks „Camarat 4” Cap Camarati neeme järgi, leiti 4. märtsil Vahemere rannikuäärse Ramatuelle'i valla lähedalt Saint-Tropez'st lõunas ning selle leidmisest teatati äsja pärast järeluuringuid.

Prantsuse mereväe CEPHISMER meeskond, mis on spetsialiseerunud veealusele kaitsele ja uuringutele, viis läbi „mere riffide kontrolli operatsiooni“, kontrollides riigi süvamere ressursse. Vrakk märgati esialgu sonariuuringu käigus enne, kui saadeti alla autonoomne sõiduk (APU), et saada lähivõtteid leiukohast.

Avastusest teatati Vahemere merendusprefektuur, mis omakorda pöördus valitsuse veealuste arheoloogiliste uuringute osakonna poole (DRASSM), mis vastutab Prantsusmaa veealuse pärandi kaitse, uurimise ja arendamise eest.

Osa sügaval asuva vraki lastist (DRASSM)

Laev oli üle 30 meetri pikk ja 7 meetri lai ning vedas keraamilisi kannusid ja taldrikuid, aga ka metallkangide kaupa. AUV-kaameratega tehtud piltidelt on näha umbes 200 kannu ja 100 taldrikut ning arvatakse, et sette sisse on maetud veel palju keraamikat.

Kannud on 16. sajandi Liguuria disainiga ja arvatakse, et ka kollased taldrikud pärinevad Liguuriast. Piirkond asub vrakipaigast kirdes Itaalia loodeosas, mille Vahemere rannik moodustab tänapäeva Itaalia Riviera.

Mõnel pigistatava tilaga kannul on monogramm „IHS”, mis on Jeesus Kristuse kreeka nime kolmest esimesest tähest moodustatud lühikujutis. Teised on kaunistatud taimse päritoluga või geomeetriliste kujunditega, millel on tuvastatud mitu mustrit. Samuti on tuvastatud ankrud, kuus kahurit ja kaks keedupotti.

Liguuria stiilis kannude (DRASSM) vahel on kollased taldrikud

„Sellel sügavusel oleks vrakk säilinud igasuguse halvenemise või rüüstamise eest, seega on see ainulaadne uurimisvõimalus,“ ütleb DRASSM, mis plaanib uurida rusuvälja piire kaugemale, teha vraki fotogrammeetria ja võtta analüüsiks valitud proove.

Seal öeldi, et projekti kaasatakse multidistsiplinaarne meeskond, kuhu kuuluvad merearheoloogid, keramoloogid, laevaehituse, suurtükiväe, ankrute ja materjalide spetsialistid ning konservaatorid.

Samuti öeldi, et vrakk annab võimaluse tõsta teadlikkust merereostusest, „kuna leiukohas leidub suures koguses nii mikro- kui ka makrojäätmeid“ – ühel pildil on näha moodne purk.

16. sajandi ankru lähedal lebab konservikarp (DRASSM)

„Camarat 4 on tähelepanuväärne avastus oma sügavuse, enneolematu iseloomu ja peaaegu puutumatu 16. sajandi leiukoha uurimise võimaluse tõttu,“ ütleb DRASSM, lisades, et „see vrakk kujutab endast uut sammu kuristiku uurimisel“.

