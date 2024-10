Sukeldumismeeskond lahendab Dorset Pin Wrecki müsteeriumi

Dorseti ranniku lähedal uppunud laeva on 34 aasta jooksul pärast selle avastamist akvalangistide poolt nimetatud ainult "Pin Wreckiks" – kuid nüüd on 27 m sügavust salapaati tuvastatud kui 1866. aastal ehitatud Admiraliteedi sildumislihtrit. ja kaotas 37 aastat hiljem.

1990. aastal Swanage'ist edelas St Albans Headi juurest leitud 24-meetrine metallmantliga puitlaev sai nime sadade seda merepõhjas ümbritsevate kollaste metallpoltide järgi. Vraki juurde kuulus auruga töötav katel, mille ahtris oli katel, Admiraliteedi sildumispoid, kett ja ankrud.

St Albani pea (Bermicourt)

Meeskond Bournemouthi ülikooli merearheoloogia on pusle kallal töötanud alates 2019. aastast, pärast seda, kui talle on näidatud esemeid, mille sukelduja Nigel Bryant 1990. aastatel saidilt välja tõi. Nende hulka kuulus rihmaratas, mis oli kinnitatud keraamilisele fragmendile, millel oli märge "Portsmouth Dockyard".

Pärast vraki ise sukeldumist jõudsid arheoloogid järeldusele, et tõenäoliselt oli tegemist sildumislihteriga, laevaga, mida oleks puksiiri abil pukseeritud.

Kaastal, mille all on ratas (BU Maritime Archaeology)

Katel, mis toidab kapstaani (BU Maritime Archaeology)

"Need sildumissillad kujundas Admiraliteedi 19. sajandi muutuva mereväe toetamiseks vajalike raskete sildumiste paigaldamiseks ja katmiseks," ütles meeskond. "Neid kasutati ka päästmisel ja sukeldumise algusaegadel, mida rõhutasid 1990. aastatel kohapealt leitud sukelduja saabas ja tänapäevased kujutised laevade päästmisest."

Ankur (BU merearheoloogia)

Rahvusarhiivist leidis meeskond kahe identse Portsmouth Dockyard Yard Craft tulemasina plaanid. YC5 ja YC8 see näis sobivat, kuid nad ei leidnud ühtegi teadet, et kumbki oleks kadunud.

Nüüd on nad aga leidnud aruande Saateleht 11. septembril 1903, et Portsmouthist Portlandi pukseerimisel uppus St Albans Headi juurest karmi ilmaga sildumismasin. Kõik pardal olnud 30 meest viidi turvaliselt puksiirile.

Veel üks arhiveeritud viide kinnitas, et tulemasin on kadunud YC8, mida arvatakse olevat kasutatud HMS-i päästmiseks Eurydice Wighti saare lähedal 1878. aastal. Korveti kadu oli sel ajal üks Suurbritannia hullemaid rahuaegseid mereõnnetusi.

Hiljem leiti kaotuse rekord YC81903. aasta septembris St Alban's Headi veovarustus.

Sukeldumine Pin vraki ümber, mis on nüüd tähistatud kui YC8 (BU Maritime Archaeology)

Arheoloogid on taotlenud YC8 määrata kaitstud kohaks. "See on haruldane näide teeninduslaeva tüübist, mis oli 19. sajandil Suurbritannia sadamate tegevuse jätkamiseks hädavajalik, mistõttu on ülioluline, et me seda säilitaksime," ütles meeskonna juht prof Dave Parham Bournemouthi ülikooli merearheoloogiast.

„Selle identiteet on jäänud saladuseks kolm aastakümmet, kuid see, mida me sukeldumisel täheldasime, tähendas, et võisime leida vihjeid, mis võiksid paljastada vraki saladused ja mõista, kuidas see merepõhja sattus. Materjalid, millest laev on valmistatud, viitavad kvaliteetsele ehitusele, mis võib olla seotud kuningliku dokitehasega.

