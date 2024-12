Sukelduja elustab raadios 2. maailmasõja pommituslennuki vraki

Ida-Anglia akvalangist sattus 2. aastal juhuslikult teise maailmasõja pommilennuki jäänustele – ja tal oli hiljuti võimalus jagada kogemust BBC uudisteraadio kuulajatega.

Suffolki sukelduja Rob Spray avastas Norfolki põhjaosas Salthouse'i ranna lähedal 7 meetri sügavuses vetes Handley-Page Hampdeni kahe mootoriga lennuki rusude. Silmapaistev jäänuk oli Bristol Pegasuse mootor, mille üks kolmest sõukruvi labast oli veel terve.

Handley-Page'i Hampdeni vrakk (Rob Spray)

"Otsisin huvitavaid tükke merepõhjast ja see paistis kergest hämarusest välja," ütles Spray, merepõhja juhataja. Merekaitse Norfolki tegevusrühma jaoks ja Mereotsing sukelduja, ütles BBC Radio Norfolk Vaata itta saade, mida saab endiselt kuulata BBC helid. "Kinnitaja oli: see on õhusõiduki mootor, millel on propeller.

"See oli üsna suur vrakk ja see peab olema seal olnud sõjast saati, nii et need on 80-aastased esemed, mis rippuvad merepõhjas."

Lennuki rususid koloniseeris rikkalikult istuv elu ning see pakkus ajaveebi homaaridele, krabidele, krevettidele ja vrakile.

Lennuki vrakk on hästi koloniseeritud (Rob Spray)

Lennuki jäänused on vee all olnud 84 aastat (Rob Spray)

Paul Hennessey Norfolki vrakkide uurimine aitas Sprayl lennukit tuvastada. "Kohal oli ainult üks mootor, nii et see paiskas meie jaoks üsna suure mutrivõtme töösse," ütles ta, kuid uuringud näitasid, et kohalik sukelduja John Wise leidis teise mootori 1975. aastal, et teha teenet kaluritele. olid sellele krabipotte näppanud.

See üksus oli jäetud territooriumile lebama Norfolki ja Suffolki lennundusmuuseum Suffolki osariigis Bungay lähedal Flixtonis, kus seda ikka näha saab – kuigi sukeldujad ei kahtle, milline kahest sobivast esemest kõige rohkem huvi pakub.

50 Squadron Hampdeni lennumeeskonda naasmisel RAF Waddingtoni pommirünnakust 1940. aastal (BJ Daventry / Imperial War Museum)

Pommitaja, identifitseeritud kui P-2123 RAF Waddingtonilt, oli 1. septembril 1940 pannkooke küpsetanud Põhjameres umbes veerand miili kaugusel rannikust pärast seda, kui tal oli Berliini haarangult tagasi sõites kütus otsa saanud.

See oli kokkupõrke tagajärjel vee alla jäänud, kuid tõusis siis piisavalt kauaks üles, et meeskonnal oleks võimalik vabaneda ja minna oma täispuhutavale kummipaadile.

P-2123 teine ​​mootor Norfolki ja Suffolki lennundusmuuseumis, alumiiniumist tugilabade kulumine on halvem pärast 35 merepõhjas veedetud aastat ja veel 49 elemente (Rob Spray)

Lennumeeskond, kes pääses kraaviheitmisest ja rannas leiduvatest maamiinidest ellu, olid sgt Jimmy Mandale, sgt Harry Logan, Kanada piloot David Romans ja kaaskanadalane, navigaator Donald Stewart.

Geoff Mandale, kelle isa seitsant Jimmy Mandale oli olnud tagalaskurjategija, omas endiselt lennuki lennupäevikut ja rääkis BBC-ga. Näidates vraki kaadreid, kommenteeris ta: "Ta on teinud väga head tööd, see sukelduja – ma pean teda tänama."

Ta ütles, et tema isal oli vedanud, kuna ta oli lennanud 47 missiooni, nägemata vaenlase lennukit, mille pihta tulistada. Ta oli sõja üle elanud ja suri 63-aastaselt.

Lennundusajaloolane Bob Collis muuseumist kirjeldas Hampdenit kui "suuresti unustatud lennukit – ehitati üle 1,000 ja alles on jäänud vaid kolm näidet".

