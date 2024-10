Sukelduja sooloreis viis Cornishi vraki leidmiseni

Sukelduja, kes otsustas Cornwalli põhjarannikul soolosukeldumist mitte teha, selle asemel, et raisata päeva, mil tema sõber tundis end halvasti, on selle üle rõõmus. Sel suvel sattus Rachael Edmans laevahukule, mis näis olevat unustatud pärast selle uppumist peaaegu 130 aastat tagasi.

Edmans, innukas sukelduja ja allveefotograaf, oli sukeldunud Portreathi lähedal, vaid umbes nelja miili kaugusel oma kodust Camborne'i lähedal. Tema sukeldumine paljastas algselt ankru ja hilisemad katsed on paljastanud üha rohkem vrakki, mida ta tahtis innukalt tuvastada.

Ta avastas 25. jaanuaril 1895 tehtud foto, millel oli kujutatud uppuva laeva päästeoperatsiooni ranna lähedal. See näitas, et vrakk oli tõenäoliselt auriku oma. Escurial.

Edmans ütleb, et on pärast avastuse tegemist igal võimalusel vrakki sukeldunud, et selle kohta rohkem teada saada.

Escurial ja Hayle'i päästepaat FH Harrison (John Charles Burrow / Rahvusarhiiv / Picryl)

. Escurial

. Escurial oli rauast ehitatud kuunariga varustatud kruviaurulaev, mille ehitas 1879. aastal Govani majakas Alex Stephens Raeburni ja Vereli jaoks Glasgowst. Uppumise päeval oli see teel Cardiffist, vedades sütt Aadria mere sadamasse Fiumesse, praegusesse Rijekasse Horvaatias.

Ilm muutus kiiresti, kargelt külm ja tormituulega, kuid arvati, et see oli masinaruumi leke, mis põhjustas laeva põhja. Fotol oli päästepaat FH Harrison, mis oli saadetud mööda maad Hayle'ist peaaegu 50 miili kauguselt, ikka veel liival kell Portrainh.

Üleval ja all: vaated Escuriali vrakile (Rachael Edmans)

Sukelduja sooloreis viis Cornishi vrakile 10

Päästjad üritasid püstitada põlvpükste poi trossisüsteemi, kuid see ei jõudnud kannatada saanud laevani ja lõpuks pidi meeskond oma elu eest ujuma ning päästjad moodustasid nende väljatõmbamiseks merre inimketi. 20 mehest jäi ellu vaid üheksa.

Kohalikud elanikud ei tundus aga tänapäeval laevahuku olemasolust teadlikud, kui Edmans küsis, kas seda kohta kunagi sukelduti. "Paljud ütlesid, et ei, see on kadunud või ei teadnud, kus see asub," rääkis ta Divernet.

Edmansi sõnul asub vrakk Gull Rocki läheduses 8–9 meetri sügavusel mõõna ajal ja 15 meetri sügavusel tõusulaine ajal ning sellele võivad mõjuda tugevad hoovused. See võib nõuda ka pikka pinnaujumist rannast välja.

"Esmakordselt sattusin ankruni täiesti juhuslikult," ütleb ta. "Tegin soolosukeldumise, kuna mu sõber oli haige ja ma ei tahtnud võimalust kasutamata jätta – Portreath muutub ühe päevaga dramaatiliselt."

"Ohmakas – ja närviline"

Edmans ütleb vraki leidmise kohta: „Olin täiesti uimastatud – ja närvis. Mul on alati selline kaotustunne, sest inimesed surid selle peale. Mulle meeldib mõelda, et kalad on hinged, kes elavad.

«Vrakk kattis suure osa merepõhjast. Tegin mõned pildid ja video, siis tõusin aeglaselt pinnale, et näha, kus ma olen, ja orienteeruda. Viisin pärast seda oma semud neile näitama, sest ma suudan nüüd loodusliku navigatsiooni abil vraki asukoha kindlaks teha.

Sukelduja ja meduusid (Rachael Edmans)

Rachael Edmans usually focuses on photographing wildlife, whether under water or topside

Edmans, kes on PADI Divemaster, ütleb: „Ma sukeldun kõigiga koos ja olen saanud suure hulga sõpru, kes teevad koos seda, mida me armastame.

“Ma ei sukeldu üksi sageli; Kasutan enamasti sõpra. Mul on küll soolokvalifikatsioon, kuid kellegagi koos olemine on minu jaoks palju parem. See oli alles sel päeval – ma ei jätnud kasutamata võimalust märjaks saada!”

Samuti Divernetis: PÜSSI KAEVIKUS, UNUSTATUD MINEVIKKU KAEVANDAMINE CORNWALLIS, TAHAD SUKKUDA MILJONI MÜNDI VRAKILE?, CORNISH DIVERS TÕSTAVAD UNIKAALSEID KAALUSID