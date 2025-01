Tuukrite Tudori relvade vedamine põhjustas Briti ja Iirimaa lõhe

Akvalangistid tõstsid Iirimaa lähedal laevahukust välja paar haruldast Tudori pronkskahurit ja müüsid need edasi ilma küsimusteta, et neid näitusel välja panna. Tower of London Iiri rahvusarhiivi hiljuti avaldatud riiklike dokumentide kohaselt umbes 50 aastat tagasi.

Iiri võimud nõudsid, et Tower tagastaks selle, mida nad kirjeldasid kui "illegaalselt smugeldatud" relvi – ja aastakümneid hiljem kardeti, et Ajutine IRA võib kättemaksuks Toweri sihikule võtta, vaidlus taaskäivitus.

Väidetavalt võeti 2.7-meetrine kahur 1970. aastate alguses Iirimaa kagurannikul asuvas Waterfordi osariigis Tramore Bays Great Newtown Headi lähedal toimunud laevahukust.

Tudori rooside embleemidega valati need 1540. aastatel kuningas Henry VIII jaoks Londoni Owen Brothersi kuninglikus relvavalukojas. Seda tüüpi "saker" keskmise suurtüki kohta oli kunagi leitud vaid kaheksa teist näidet.

Iiri vrakk-sukelduja Eddie Bourke oma raamatus Iiri ranniku laevavrakid kirjutas, et ainuke varajane kuningliku mereväe laev, mis piirkonnas teadmata jäi, oli brigantine post. Kadunud aastal 1566, see oli ehitatud neli aastat varem, kuid relvastatud vanemate relvadega.

Traaler, kaev ja matkaauto

1970. aastate ajakirjandusteadete kohaselt oli pärast kahuri tõstmist ja traaleril kaldale viimist "Briti aardeküttide jõuk" need enne matkaautoga Inglismaale smugeldamist peitnud talu silokaevu.

Väidetavalt müüdi need 3,250 naelsterlingi eest ühele Tower of Londoni ametnikule, kuid väidetavalt ilmusid nad siis näitusele. Kuninglik relvastusmuuseum Valges tornis.

Avaldatud dokumendid näitavad, et Iirimaa rahvusmuuseum, välisasjade osakond ja riigi peaadvokaat olid korduvalt nõudnud relvade tagastamist. Nad väitsid, et tuukrid rikkusid nii Iiri kui ka Inglismaa seadusi, kuna nad ei teatanud oma leiust vraki vastuvõtjale.

1992. aastal, kui kahe kahuri väärtuseks hinnati umbes 60,000 XNUMX naela, avaldas Royal Armories Museum soovi olukord lahendada – osaliselt murest, et see võib julgustada IRA-d Toweri sihikule võtma. Järgmiseks aastaks oli ta aga naasnud oma positsioonile, nõudes tõendeid selle kohta, et relvad olid Iiri riigi omand.

2003. aastal teatas Iiri rahvusmuuseum oma aastaaruandes, et Iirimaa omandiõigus kahurile on lõpuks vastu võetud ja vaidlus lahendatud. Arvati, et relvad tagastati Iirimaale, kuigi nende praegune asukoht on ebaselge.

