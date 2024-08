Dorseti laevahukk kaitstud Wordsworthi linkidega

East India Company kaubapurjelaeva vrakk Abergavenny krahv, varajane näide laevast, mille konstruktsioonis on raud, on kavandatud kaitse alla võtta.

Ajaloolise Inglismaa (HE) soovitatud kultuuri-, meedia- ja spordiministeeriumi samm tähendab, et akvalangistid võivad vrakile siiski sukelduda, kuid seaduse järgi peavad selle sisu puutumata jätma.

1796. aastal Kenti osariigis Northfleetis vette lastud laev oli üks 36-st 1,460-tonnisest laevast, mis moodustasid Ida-India ettevõtte kaubalaevastiku eriklassi.

Ettevõtte töötajate ja tasuliste reisijate vedamine Bengalisse ja Lõuna-Indias asuvatesse baasidesse koos lasti, laevadega, nagu Abergavenny krahv mängisid oma osa kasumlikus nihkes Suurbritannia kaubandustegevuses India tekstiililt Hiina teele.

Laev oli tähelepanuväärne ka selle poolest, et selle kapteniks oli John Wordsworth, kellest oli saanud meremees, et aidata oma venna kirjanikukarjääri toetada.

William Wordsworthist sai tuntud romantiline poeet ja ta põhines tegelaskujudel paljudes oma teostes, näiteks Astudes lääne poole, oma venna peal. Pärast Johni surma, kui laev Dorseti lähedal uppus, muutus tema venna kirjutis märgatavalt süngeks.

William Wordsworth (National Trust)

Vendade vanem nõbu, keda kutsuti ka Johniks, oli olnud eelmise kapteniks Abergavenny krahv lasti vette 1789. aastal ja tegi laevaga kaks reisi Londonist Hiinasse. See muudeti 54 relvaga sõjalaevaks nimega HMS Abergavenny aastal 1795, kuid kapten käsutas ka teist Abergavenny krahv mõnda aega.

Noorem John Wordsworth võttis teise koha Abergavenny krahv kaks korda Hiinasse, kuid suri koos 250 meeskonnaliikme ja reisijaga oma viiendal kaubareisil Portsmouthist Bengalisse ja Hiinasse.

Oli ka teisi Wordsworthi perekondlikke sidemeid, sealhulgas Joseph Wordsworth, keda näidati hukkunute teise või kolmanda tüürimehena. Abergavenny krahv, kes intsidendi üle elas. Ta oli vanema Johni poeg ning Johni ja Williami vennapoeg.

Löö Shambles

. Abergavenny krahv tabas Shamblesi liivavalli inimliku eksituse ja tormise ilma tõttu ning uppus 1.5. veebruaril 5 Weymouthist umbes 1805 miili kaugusel. Sel ajal kandis laev 62 kasti hõbedollareid, mille väärtus oli 70,000 7.5 naela (tänapäeval umbes XNUMX miljonit naela).

1805. aasta uuring ja ettepanek lasti kätte saada "sukeldumismasina" abil. Päästmise tegi sukeldumiskellaga John Braithwaite (Portland Museum Trust)

16 meetri sügavusel vrakil on umbes 50 x 10 m mõõtmetega olulisi konstruktsioonijäänuseid, millel on plangud, raamid, kett veepump ja rauast põlved või sulgud. Vrakk tuleb veel täielikult välja kaevata.

Sukelduja, kes paljastas puitu 1980. aastatel (Trevor Newman)

Deadeye, naelte, poltide ja puidust kinnitus (Portland Museum Trust)

1980. aastatel toimunud väljakaevamiste käigus eemaldati vrakiplatsilt esemed, sealhulgas initsialiseeritud mansetinööp, mis arvati olevat kuulunud kapten John Wordsworthile. Esemeid hoitakse Portlandi muuseumis, mis korraldab loterii digitaalne nimega vabatahtliku töö projekt Sukeldumine digitaalarhiivi Abergavenny krahv.

Eeldatakse, et mansetinööp on kapten John Wordsworthil (Portland Museum Trust)

Vabatahtlikud jätkavad esemete 3D-mudelite tootmist, mille hulka kuuluvad puidust doominoplokid, 13-tahuline klaasist maitseainepurk, vasest ja klaasist käsilamp, puidust mõõgakäepide ja messingist rotimärk. avalikult kättesaadav.

Hiina kauss (Portland Museum Trust)

Lantern (Portlandi muuseumifond)

"Sellel vrakil on jutustada meeldejääv lugu ühe meie tuntuima poeedi William Wordsworthi elust ja kurbusest," ütleb HE tegevjuht Duncan Wilson. "Kuid sellel on oluline koht ka selle riigi ühises merendusajaloos ja selles, kuidas Ida-India ettevõtte laevastik avaldas oma mõju nii suurele osale maailmast.

"Selle kaitse on tunnistus Chelmsfordi allveearheoloogiaüksuse, Weymouth LUNAR Society ja Portlandi muuseumi ning nende vabatahtlike pühendumusest ja raskest tööst. Nende jõupingutused aitavad meil kõigil selle laeva ja selle koha kohta meie ühises minevikus rohkem teada saada.

Pliiriidest tihendid (Portland Museum Trust)

"Mul on hea meel Abergavenny krahv on saanud kaitse – see mängis Briti ajaloos olulist rolli,” ütleb muuseumi usaldusisik David Carter, muuseumi liige Abergavenny krahv amatöörallveearheoloogia projektimeeskond.

"Olles seotud 1980. aastatest pärit veealuste väljakaevamistega ja esemete konserveerimisega ja kodu leidmisega Portlandi muuseum on olnud suur saavutus. Olen uhke meie vabatahtlike meeskonna üle, kes teevad vraki leiukohalt sadu leide digitaalselt kättesaadavaks ja kõigile kättesaadavaks.

Vaid kaks muud East India Company laeva on kaitstud 1973. aasta vrakkide kaitse seaduse alusel: Admiral Gardner, ehitatud 1797, ja Loe Bari vrakk (arvatakse, et President), ehitatud 1671. aastal.

