Kotka laevahukk päästis Šotimaa aardeid 166 aastat

Möödunud suvel Šotimaa läänesaartest kõige lõunapoolsemas Arranis tehtud laevavraki avastusele järgnes märgi leidnud sukelduja uurimistöö – ja kotkas aurulaeva nõudelastis on 19. sajandi hinnatud Šotimaa kaubamärk.

Arrani lähedal asuva Eagle'i vrakilt leiti keraamikat

Kotka monogrammiga keraamika – aga tulemas oli veelgi paremaid leide

Mullu juulis Dunooni baasil Vrakkpeditsioonid tähistas oma seitsmendat tegevusaastat, käivitades oma 7-meetrisel RIB-l Arran Techspeditioni Starfish Enterprise, kapten Jason Coles. Tuukrid olid Adam Bolton, Graeme Bruce, John Eden, matka korraldaja Nathan Messer, Mike Robinson ja Martin Sharpe.

Eagle sukeldujad Adam Bolton, Nathan Messer, Martin Sharpe, John Eden ja Mike Robinson

Rühm oli algselt plaaninud sukelduda allveelaevale HMS Merilõvi kuid halb ilm sekkus. Obani pensionil insener ja suurte kogemustega sukelduja Bruce kasutab harva tšarterpaate, kuid registreerus reisile viimasel hetkel, kui sõber oli sunnitud reisi tühistama.

Graeme Bruce oli soovitanud sukelduda tundmatus kohas

"Mul oli nelja uue sukeldumata saidi kohta uurimustöö ja hinded, nii et veensin Jasonit kontrollima üht hinnete komplekti – ja leidsime ss. kotkas,” ütleb Bruce, kes leiab reljeefse varjundi Navionics tarkvara, mis on väärtuslik potentsiaalsete vrakikohtade leidmiseks.

Puhastatud Eagle kaubamärgiga roog …ja alustass

Korkide ja sisuga soodapudelid terved

Sellel karahvinil on kork katki, kuid see sisaldab siiski vedelikku

Sihtmärk oli miili kaugusel Lamlashi lahest umbes 50 meetri kaugusel. "Raudvrakki ei olnud väga palju alles," ütleb Bruce, "aga see oli lihtsalt keraamikat täis."

Mitmed sukeldujad polnud varem sukeldumata vrakki külastanud ja Bruce teatas, et kuulis objektil ringi liikudes suures koguses keraamikat ja klaasi ahtri poole lastiruumis endasse võtmist. Tal õnnestus leida ka laeva ehitud kell, mis ei olnud graveeritud, vaid millel oli kotkas, andis kindla vihje selle identiteedile.

Laeva omapärane kell

Tagasi Kotkasse

. kotkas oli ehitatud Dunbartonis Clyde'il, lasti vette 1857. aastal ja kandis põhilastina 56 reisijat, 20 meeskonnaliiget ja 200 lammast, kui 1859. aastal põrkas kokku Pladda, mis oli sel ajal pukseerimise all. The kotkas, mis arvatakse olevat teel Põhja-Iirimaale, uppus 11 inimese surmaga.

Alates vraki avastamisest on Bruce jätkanud laeva ja selle lasti uurimist ning naasnud saidile, et sisu kataloogida.

WC on Eagle – J & MP Bell & Co valmistas ka sanitaartehnikat (Naomi Watson)

Kolme sukeldumise jooksul tõi ta koos allveefotograaf Naomi Watsoniga käsitsi üles mitmeid esemeid.

Pärast nende puhastamist selgus, et suurem osa trümmidest välja võetud nõud oli J & MP Bell & Co umbes 1841. aastast pärit ja eksporditud kui “Bell's Pottery”.

Bell's Pottery tempel taldriku põhjas

Ettevõtte valikus olid õhtusöögid ja teeteenused, mis olid populaarsed Ühendkuningriigi ja Ameerika turgudel, kuid mida võis leida üle kogu maailma.

Glasgow suurimaks ja parimaks keraamikatööstuseks peetud ettevõte oli tolle aja Šoti keraamikatootmise keskmes. Bruce sai teada, et Hunteri kunstigalerii Glasgow ülikoolis oli Bell's Pottery kollektsioon ja ta võttis muuseumile hindamiseks kaasa näiteid.

Belli käsnnõu kauss Eagle'i vrakil

Puhastatud Belli käsnnõust vaagen

Muu laevavraki keraamika, näiteks suur kauss, mida on kujutatud pinnale kantuna, oli tõenäoliselt seda tüüpi anum, mida reisijad pesemiseks kasutasid. "Algselt eeldasin, et see on kotkas-monogrammiline keraamika, mis oli märkimisväärne, aga mitte – kõige tähtsam on Belli käsnnõu,” ütleb Bruce.

Spongeware kasutab keraamikale mustrite tembeldamiseks pigem käsna kui trükki – seda tehnikat kombineeritakse sageli käsitsi maalimisega, mis pärines 1830. aastatel Šotimaalt.

Kellukese roog

Ekspert Ruth Impey ettevõttest Šoti Keraamikaühing ütleb, et teda üllatas vrakilt välja toodud esemete hulgas esindatud Belli tootevaliku lai valik.

"Põhjus, miks nende tükid nii heas seisukorras on, on see, et nad mattusid merepõhja mudasse," ütles ta BBC-le. "Graeme pidi nende esemete kättesaamiseks sukelduma 53 meetri sügavusele, nii et see oli iseenesest üsna erakordne saavutus."

Purk rusude sees

. kotkas ei olnud ainus uus vrakk, mille Bruce leidis eelmisel suvel ja eelmisel aastal Šotimaa lääneosas Guz.tech konverentsil pidas ta ettekande vähemalt viie kaardistamata vraki leidmisest kuu aja jooksul.

