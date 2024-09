Meeskonna poolt kannibaliseeritud Erebuse laevahuku kapten

Sir John Franklini hukule määratud laeva HMS kapteni skeleti jäänused erebus on positiivselt tuvastatud – ja tema luud kinnitavad väiteid, et teised ellujäänud 1845. aasta jääga seotud ekspeditsioonilaevastikust olid oma meeleheitel ellujäämiseks kasutanud kannibalismi.

Briti maadeavastaja Franklin oli asunud läbima Atlandi ookeani Vaikse ookeaniga ühendava Loodeväila viimased navigeerimata lõigud, kuid tema laevad erebus ja Terror oli Nunavutis Kuningas Williami saare lähedal Arktika jääl lõksus.

Kanada arheoloogid avastasid vraki erebus 11. aastal 2014m sügavusel, samas kui HMS Terror leiti kaks aastat hiljem 24 meetri kõrguselt. Ühendkuningriik kinkis vrakid 2018. aastal Kanadale ja nende juhitud arheoloogilistele sukeldujatele Pargid Kanada jätkake saitide hooajalist uurimist, nagu on teatatud Divernet (vt allpool)

Kapten James Fitzjamesi säilmed tuvastasid Waterloo ülikooli ja Ontario Lakeheadi ülikooli teadlased. Neil õnnestus sobitada tema luudest pärit DNA elava järglase omaga.

Kaart, mis näitab, kus Fitzjamesi säilmed leiti (Waterloo ülikool)

Fitzjames, kes oli surres 35-aastane, liitus 12-aastaselt kuningliku mereväega ning temast sai sõjakangelane ja maadeavastaja. Käskiv erebus ja vastutades ekspeditsiooni magnetismi teaduslike uuringute eest, ei teadnud ta, et Admiraliteedi oli ta viimasel reisil ametlikult kapteni auastme ülendanud.

HMS erebus & HMS Terror, maalis John Wilson Carmichael 1847. aastal (National Maritime Museum)

Kui Franklin 1847. aastal suri, sai Fitzjamesist HMS-i komandöri kapten Francis Crozieri järel teine ​​kapten. Terror. Kaks meest juhtisid koos 105 laevahukust ellujäänut maismaale, püüdes turvalisuse poole püüda.

euroopalikud tunded

1861. aastal leidsid inuitid inimjäänused koos laevapaadiga – ja šokeerisid viktoriaanlikku tundeid väitega, et ellujäänud olid hakanud üksteist sööma.

See leidis kinnitust alles 1997. aastal, kui 'NgLj-450' leiukohas ligi veerandil 2 luust leitud lõikejäljed näitasid, et seal surnud 13 mehest vähemalt neli olid teistele süüa andnud.

Fitzjames on alles teine ​​isik, kes on kohapeal positiivselt tuvastatud erebus insener John Gregory 2021. aastal. "Töötasime hea kvaliteediga prooviga, mis võimaldas luua Y-kromosoomi profiili, ja meil vedas, et saime vaste," ütles Stephen Fratpietro Lakeheadi Paleo-DNA laborist.

Fitzjamesi alalõualuu 3D-skaneerimine, mis näitab kannibalismiga kooskõlas olevaid lõikejälgi (Waterloo ülikool)

Kapteni alalõual või alalõual oli mitmeid lõikejälgi. "See näitab, et ta suri vähemalt osa teistest hukkunud meremeestest ja et ekspeditsiooni viimastel meeleheitel päevadel, kui nad püüdsid end päästa, ei olnud juhtivaks põhimõtteks ei auaste ega staatus," ütles mereväe dotsent dr Douglas Stenton. antropoloogia Waterloo ülikoolis.

"See näitab meeleheite taset, mida Franklini meremehed pidid tundma, tehes midagi, mida nad oleksid pidanud jälestuseks," kommenteeris Waterloo antropoloogiaprofessor dr Robert Park. Fitzjamesi ja temaga koos hukkunute säilmed puhkavad nüüd paigas mälestustahvliga tähistatud mälestussammas.

Dr Douglas Stenton mälestustahvli kõrval (Waterloo ülikool)

Stenton julgustab teisi Franklini ekspeditsiooni meeskonnaliikmete järeltulijaid ühendust võtma, lootes tuvastada täiendavaid isikuid. Meeskonna uusim uuring, mida rahastasid Nunavuti valitsus ja Waterloo ülikool, on just avaldatud aasta Arheoloogiateaduse ajakiri.

