Erakordne leid: tuuleparkide uuring paljastab I maailmasõja laevahuku

Uuendusliku tuulepargi projekti lähedalt 1904 km kaugusel Šotimaa kirderannikust avastati kaardistamata Põhjamere vrakk, mis arvati olevat Briti laev, mille Venemaa 75. aastal rahuajal kinni püüdis.

Kinnituse korral on koht selle viimaseks puhkepaigaks tobol, mida torpedeeris Saksa U-paat Esimese maailmasõja ajal.

Scottish Poweri ja Shelli arendatava MarramWindi projekti eesmärk on luua üks maailma esimesi ujuvaid avamere tuuleparke, mis loovad piisavalt taastuvenergiat, et toita rohkem kui 3.5 miljonit kodu.

Merepõhja geofüüsikalise ja keskkonnaalase sonari skaneerimise käigus uuringulaevalt Fugro galaktika, koguti andmeid mitme laevahuku kohta. Märk arvatavasti on tobol oli 100 m pikk, 22.5 m lai ja 10.5 m kõrge ning vrakk näis olevat heas korras.

Edinburghis asuva MarramWindi andmetel oli laeval omanäoline "torniteki" kujundus. Ehitati Sunderlandis 1901. aastal ja seda kasutati kaubaaurikuna Cheltenham enne Vene sõjalaevade vangistamist 1904. aastal. Sel ajal, mil Suurbritannia ja Venemaa vahel valitsesid poliitilised pinged, olid sellised laevandusse sekkumise juhtumid muutumas tavaliseks.

. Cheltenham langes 1904. aastal Vene sõjalaevade kätte ja nimetati ümber tobol

Aasta hiljem nimetati ümber tobol pärast Vene jõge anti laev üle Vene keiserlikule mereväele. Sõja ajal aastal 1916 liitus ta Vene vabatahtliku laevastikuga ja 11. septembril 1917 Blythist Arhangelskisse sõites torpedeeris ta teda. U-52.

"Ebatavaline leid"

MarramWindi arendusjuht Colin Anderson kirjeldas avastust kui "erakordset leidu", eriti arvestades, et merepõhja uuringud olid läbinud umbes 6,000 miili. “Selliseid töid tehes eeldame alati vrakkidega kokku puutumist, kuid need on pigem väiksemad ja ametivõimudele teadaolevad alused.

"Kuigi tobol Teadaolevalt oli see sõjas torpedeeritud, selle asukoht oli ebaselge, nii et selle avastamine enam kui sajandi pärast ja ajaloo paljastamine on midagi erilist.

Anderson ütles, et oli kinnitamata viiteid selle kohta, et meeskond jäi uppumisest ellu. "Siiski peame arvestama, et vrakk võib olla meeskonnaliikmete viimane puhkepaik, nii et loodetavasti pakub meie leid nende peredele ja järeltulijatele suletust ja lohutust."

Nüüd on vraki ümber paigutatud 250 meetri pikkune keelutsoon, et seda uuringu jätkudes kaitsta. The Suurbritannia hüdrograafiaamet ja Šotimaa ajalooline keskkond on teavitatud ning käimas on arutelud pikaajalise arheoloogilise keelutsooni loomiseks vraki kaitseks.

"Samuti peame meeles pidama, et vrakk võib olla meeskonnaliikmete viimane puhkepaik, nii et loodetavasti pakub meie leid nende peredele ja järeltulijatele suletust ja lohutust," ütles Anderson.

kumbki MarramWind ega Scottish Power pole vastanud päringutele vraki sügavuse kohta.

Samuti Divernetis: 100 PARIMAT UK VRAKISUKKELMIST, 1917. AASTA 1. MAAILMASÕJA LAEVAVRAKKIDE LOETELU, KUIDAS ME AVASTASIME 1. WÕJAS BRITNI LAEVA TORPEEDOGA LAEVA VRAKI