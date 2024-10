"Vaikse ookeani kummituslaev" leiti lõpuks jälile

USSi vrakk Stewart, sajandivanune hävitaja, mis teenis Teise maailmasõja ajal Vaikses ookeanis nii Ameerika kui Jaapani lipu all omapärase eristuse, avastati enam kui 2 km sügavusest põhjaosast. California rannikul merealuste uurijate meeskonna poolt.

USS Stewart (DD-224) asus koostööekspeditsiooni käigus robot-mereuuringute ettevõtte Ocean Infinity, mittetulundusühingu Air/Sea Heritage Foundation, kultuuriressursside ettevõtte SEARCH, NOAA National Marine Sanctuaries ja Naval History & Heritage Command (NHHC) vahel.

USS Stewarti (Ocean Infinity) kõrge eraldusvõimega sünteetilise avaga sonari kujutis

Vrakk asub sees NOAACordell Bank National Marine Sanctuary piirkonnas, mis on kooskõlas ajalooliste andmetega selle tahtliku uppumise kohta 24. mail 1946 toimunud mereväeõppuse osana.

Philadelphias ehitatud ja 1920. aasta septembris kasutusele võetud Stewart valmis liiga hilja, et Esimeses maailmasõjas osaleda, kuid Teises maailmasõjas nähti eesliini tegevust.

1941. aastal pärast Jaapani rünnakut Pearl Harborile asus ta Filipiinidel Manilas USA mereväe Aasia laevastiku osana, mis koosnes peamiselt vananenud sõjalaevadest. 1942. aasta veebruaris lahingus kannatada saanud, jäi veider õnnetus Indoneesias Jaava remondikuivdokis hävitaja lõksu, sundides tema meeskonda laeva maha jätma, kui Jaapani väed sisse liikusid.

USS Stewarti vibu (Ocean Infinity)

Ahter (Ocean Infinity)

Veel üks vaade ahtrile (Ocean Infinity)

Aasta hiljem parandati Stewart võeti kasutusele Jaapani keiserliku mereväega as Patrullpaat nr 102, ja liitlaste piloodid hakkasid teatama eaka USA hävitaja nähtudest, mis tegutses sügaval vaenlase liinide taga, mis tekitas legendi "Vaikse ookeani kummituslaevast".

Müsteerium lahendatud

Müsteerium lahenes alles pärast sõja lõppu, kui pekstud Stewart leiti Jaapanist Kurest vee peal.

Ta saadeti 29. oktoobril 1945 tagasi USA mereväkke "emotsionaalseks tseremooniaks" kirjeldatava tseremoonia käigus. Ta pukseeriti 24. mail 1946 sihtlaevana koju San Franciscosse "merele matmiseks", mis neelas rakette, mereväe ja kuulipilduja tuli enne uppumist rohkem kui kaks tundi.

Ohvitserid tervitavad, kuna taaskäivitamise tseremoonia ajal mängitakse USA hümni StewartJaapanis Hiro Wanis sildunud. Uus käsundusohvitser komandörleitnant Harold H Ellison on paremalt kolmas (USA merevägi / rahvusarhiiv)

Saabudes puksiiri all San Francisco lahte, California märtsi alguses 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

USS-i lugu Stewart mereväe ajaloolased ja entusiastid hoidsid seda elus, kuid tema lõpliku puhkepaiga leidmiseni kulus rohkem kui 78 aastat.

Ookeani lõpmatus oli tahtnud katsetada mõnda oma uut merealust tehnoloogiat, nii et konsulteeris teiste ekspeditsiooniga seotud organisatsioonidega, et leida kasulik avalikku huvi pakkuv sihtmärk. Alles nüüd selgus, et augusti alguses saatis ettevõte USSi vraki otsimiseks kolm HUGIN 6000 AUV-d. Stewart.

Kõrge eraldusvõimega sünteetilise avaga sonari ja mitmekiireliste kajaloodisüsteemidega varustatud AUV-d olid programmeeritud läbima üheaegset 24-tunnist otsingut ulatuslikus merepõhja piirkonnas. Selle tulemuseks oli selge pilt uppunud laevalaevast, mis väljus 1,070 m sügavusest.

USS-i mitmekiireline pilt Stewart (Ookeani lõpmatus)

Suures osas terved

Esialgsed skaneeringud näitasid 96 m Stewart olema suures osas terve, selle kere toetub peaaegu püsti merepõhjale. Säilitamise taset hinnatakse selle vanuse laeva kohta erakordseks, mistõttu see võib olla üks paremini säilinud näidetest USA mereväe neljavirnalise hävitaja kohta.

Seejärel viidi läbi täiendav kõrge eraldusvõimega sonariuuring koos objekti üksikasjaliku visuaalse kontrolliga, kasutades ROV-i, et pakkuda kaldal asuvatele ekspertidele reaalajas videovoogu. Koostatud andmed edastatakse Cordell Bank National Marine Sanctuary'le, et toetada tulevasi keskkonnahinnanguid ja Mereväe ajaloo ja pärandi väejuhatus abistamiseks edaspidisel saidi haldamisel.

Lennuki poolt juba pommitatud Stewart satub 40 mm kahuri tule alla (USA merevägi / rahvusarhiiv)

Uppus tule alla 24. mail 1946. Laeva keskele maalitud Jaapani lipp peegeldab Stewarti teenistust aastatel 1943–1945. Patrullpaat 102 (USA merevägi / rahvusarhiiv)

USS Stewartmeremehed olid hakanud nimetama oma laeva "RAMP-224", mis on kombinatsioon tema mereväe laevakere numbrist ja ajastulisest slängiterminist sõjavangide tagasisaatmiseks või "Taastatud liitlaste sõjaväelased". "On selge, et nad mõtlesid Stewart pigem laevakaaslane kui laev,” kommenteeris Õhu/mere pärandi sihtasutus president Russ Matthews.

"Ma tean, et räägin kogu ekspeditsioonimeeskonna nimel, kui ütlen, et oleme väga rahul, et aitasime taas austada nende veteranide pärandit ja mälestust," ütles dr James Delgado OTSI.

"USS Stewart kujutab endast ainulaadset võimalust uurida hästi säilinud näidet 20. sajandi alguse hävitajate disainist. Selle lugu, alates USA mereväeteenistusest kuni Jaapani vangistamiseni ja tagasi, muudab selle Vaikse ookeani sõja keerukuse võimsaks sümboliks.

