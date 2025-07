Saalomoni saartelt leiti ikooniline Teise maailmasõja aegne ristleja vöör

USS-i vöör New Orleans puhuti Jaapani torpeedo poolt Saalomoni Saartel 30. novembril 1942 minema – ometi jõudis raskeristleja kookospalkidega lapitud kujul mitte ainult tagurpidi USA-sse, vaid osales ka silmapaistvas lahingus kuni Teise maailmasõja lõpuni.

Laeva 46 meetri pikkuse vööriosa asukoht oli teadmata kuni mõne päeva taguse ajani, mil Robert Ballardi ja tema Ocean Exploration Trusti juhitud meeskond leidis ja pildistas ikoonilise vraki Iron Bottom Soundi sügavustes.

(Nautilus Live, NOAA / Ookeaniuuringute Sihtasutus)

(Nautilus Live, NOAA / Ookeaniuuringute Sihtasutus)

(Nautilus Live, NOAA / Ookeaniuuringute Sihtasutus)

Läbimurre saabus 6. juulil, kui NOAA Ocean Explorationi ekspeditsioonilaeva meeskond Nautilus kasutas ROV-e, et uurida New Hampshire'i ülikooli mehitamata pinnalaevalt merepõhja kaardistamise käigus leitud märki DriX.

Anomaalia oli laevahuku jaoks liiga väike, kuid samas ei paistnud see olevat looduslik. Meeskond veetis neli tundi vrakipaiga pildistamisega, mis asub 675 meetri sügavusel. Pardal olevad arheoloogid liitusid Teise maailmasõja osariikide – USA, Jaapani, Austraalia ja Uus-Meremaa – ekspertidega, et otseülekande materjali koos uurida.

Nende vahel suutsid nad eristada piisavalt konstruktsiooni detaile, värvijääke ja ankrut, millele oli graveeritud kiri „Navy Yard”, et teha kindel identifitseerimine. Puuduvat esitorni vööriosa juures ei leitud.

(Nautilus Live, NOAA / Ookeaniuuringute Sihtasutus)

(Nautilus Live, NOAA / Ookeaniuuringute Sihtasutus)

17 lahingutähte

17 lahingutähega New Orleans (CL/CA-32) oli Teise maailmasõja üks enim autasustatud USA mereväe laevu ja selle meeskond oli üks enim autasustatud isikuid.

USA mereväe juhtpositsioon New Orleans-klassi ristleja pikkus oli 179 meetrit. See oli varustatud õhukese soomusega, kuid oma 8-tolliste suurtükkide tõttu klassifitseeritud raskeristlejaks. See ehitati Brooklynis ja lasti vette 1933. aastal.

. New Orleans oli juba osalenud Korallimere, Midway ja Ida-Saalomoni saarte lahingutes, kui Tassafaronga lahingus sattus ta Jaapani pika odaga torpeedo teele.

See detoneeris vööri salved ja kütusepaagid, rebides kogu vööriosa lahti. Katki läinud vöör kiikus ümber vasakule pardale, lüües kere mitu auku enne ahtrisse vajumist, kahjustades vasakul asuvat sisemist propellerit.

Selle hävingu käigus hukkus 180 meeskonnaliikmest üle 1,183. Teised mehed jäid oma ametikohtadele, kui laev hakkas üle ujutama, ja suutsid laeva juhtida lähedalasuvasse Tulagi sadamasse, kuigi selle käigus hukkus veel kolm inimest.

New Orleans kamuflaažvõrgu all Tulagis välitöödel (USA merevägi)

Kookospalkide abil said ellujäänud teha New Orleans piisavalt merekõlblik, et seda tagurpidi purjetada Sydneysse Austraalias. Seal vahetati propeller välja ja paigaldati ajutine vöör, enne kui see purjetas, jällegi tagurpidi Puget Soundi mereväetehasesse.

USS New Orleans Puget Soundis pärast remonti 1943. aastal (USA merevägi)

Uue vööri ja esitorniga varustatud USS New Orleans naasis lahingusse 1943. aasta oktoobris ning osales lahingutes Wake'i saarel, Marshalli ja Caroline'i saartel ning Leyte'i lahe lahingus, samuti osales Okinawa ja Filipiinide sissetungides.

Ta oli Subic Bays, kui vaenutegevus 1945. aastal lõppes, lammutati 1947. aastal ja lammutatakse 1959. aastal.

„Kõigi õiguste kohaselt oleks see laev pidanud uppuma, aga tänu meeskonna kangelaslikele pingutustele kahjude kontrolli all hoidmiseks USS New Orleans „sai üheks Teise maailmasõja enim kannatada saanud USA ristlejaks, mis tegelikult ellu jäi,“ kommenteeris Samuel J. Cox, USA mereväe ajaloo ja pärandi väejuhatuse (NHHC) direktor, kes samuti ekspeditsiooni toetas.

„Selle laeva vööri leidmine on võimalus mälestada selle vapra meeskonna ohverdust, isegi ühel USA mereväe ajaloo halvimal ööl,“ ütles ta. Iron Bottom Soundi ekspeditsioon peaks jätkuma 23. juulini.

Keisri uus keskus

Mitte et külastajad saaksid seda külastada New Orleans vibu, aga juhtub nii Keiser sukeldujad on äsja avanud Saalomoni Saarte sukeldumiskeskuse, et nad saaksid uurida madalamaid vrakkide paiku Iron Bottom Soundis.

Emperor Divers Honiara täiendab pikka aega tegutsenud Saalomoni Saartel asuvat sukeldumislaevade pardaleminekut. Keiser Bilikikija pakub võimalusi tehnilistele sukeldujatele.

Samuti Divernetis: 5 KM SÜGAVUS SUKELDUMINE PALJASTAB LENNUKID, KAARDI JA SALAPÄRASE AUTO, Sügav korallriff on maailma suurim teadaolev, Sügavaimad ROV-sukeldumised tabasid 3 Midway laevakandja vrakki, NAUTILUSE MEESKOND LEIDIS „KOLLASE TELLISTE TEE” – 2 KM SÜGAVUSELT