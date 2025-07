Kenti kaitsealune laevahukk on "puuduv lüli"

18. sajandi Inglise sõjalaeva sukeldumisülevaade Northumberland on paljastanud, et sellised elemendid nagu puidust tekid, musketikuule sisaldavad kastid ja spiraalköis on säilinud „märkimisväärselt” hästi – tänu sellele, et need olid Kenti ranniku lähedal 320 aastat vee all olnud sette all.

Sukeldumised, esimesed kahe aasta jooksul, viisid läbi litsentsiaat Dan Pascoe ja töövõtja MSDS Marine 2024. aasta juulis, kuid tulemusi jagatakse nüüd laeva uue dokumentaalfilmi reklaamimiseks.

Puidust plankude kinnitamiseks kasutatud puunaelad (Pascoe arheoloogia)

. Northumberland on olnud alates 1981. aastast kaitstud vrakkide ala, kus sukeldumine allub Historic Englandi (HE) volitustele, kes selle oma nimekirja lisas Riskipärandi register aastal 2017.

Kolmanda järgu 70-kahuriline sõjalaev ehitati Bristolis 1679. aastal osana Samuel Pepysi Inglise mereväe taaselustamisest, kuid see uppus 26. novembril 1703 Goodwin Sandsil toimunud suure tormi ajal.

Ta hukkus koos kolme teise sõjalaevaga, Stirlingi lossi restaureerimine ja ikka veel kadunud Maarja, viimase Stuarti monarhi, kuninganna Anne'i laevastikust.

Osa relvavankrist ja sukelduja relvatoru vaatamas (Pascoe arheoloogia)

Sukelduja relva suudmeotsas (Michael Pitts / History Hit)

Kõrge riskiga

Vaatamata vraki orgaaniliste materjalide üllatavalt heale seisukorrale seavad liikuvad liivad, tugevad hoovused ja puitu närtsivad mereelukad paiga halvenemise suurde ohtu, öeldakse... HE.

Laeva jäänused katavad suurt ala 15–20 meetri sügavusel ja on tugevalt betoneeritud, kuid iga päevaga paljastub üha rohkem selle ulatuslikku kerekonstruktsiooni, mistõttu merejalaväe meeskonna juht Paul Jeffery kirjeldas valvurite tööd kui „võidusõitu ajaga“.

. Northumberland arvatakse, et see lebab vasakul küljel. Tekiplanke ja raami on alles palju rohkem, kui varem arvati, ning on tõendeid mitme teki kohta. Üks paljudest kastidest on endiselt suletud, selle sisu on teadmata.

Vrakkipaigast kerkib nähtavale betoneeritud puidust kirst (MSDS Marine)

Hästi säilinud kaabliga asetatud köierull tekil (MSDS Marine)

Vraki kagupoolses otsas on kinnitust leidnud seitse raudkahurit ja põhja pool veel kuus. Samuti on olemas osa puidust suurtükivankrist, mõõku, musketeid ja vaskkatlaid.

Sukelduja vaatab leiukohas relvi (Pascoe arheoloogia)

Vaskkatel suure konkretsiooni ühel küljel (Pascoe arheoloogia)

Pöördeline hetk

" Northumberland „Sellel on potentsiaali olla üks paremini säilinud puidust sõjalaevu Ühendkuningriigis,“ ütleb litsentsiaat Pascoe, merearheoloog, kes on spetsialiseerunud kuningliku mereväe laevavrakkidele. „Kuid 20 meetri sügavusel vee all ja üheksa miili kaugusel avamerel on see enamiku inimeste jaoks silma alt väljas ja meelest väljas.“

Sukeldumispaat (Michael Pitts / History Hit)

Dan Pascoe (vasakul) koos Dan Snow'ga paadis, mis teel sündmuskohale (History Hit)

„Northumberland on the,en „puuduv lüli,“ ütleb Snow. „Ehitatud umbes poolel teel Mary Rose ja HMS Võit, see vrakk võib anda olulisi üksikasju laevaehituse ja mereelu kohta meie ajaloo pöördelisel hetkel.

"Meil on Mary Rose, „Tudorite ajakapsel“ – noh, siin on selle kõrval Stuartide ajakapsel.“ Laevahukk! Northumberland ja suur torm jõuab eetrisse täna õhtul (31. juulil) History Hiti tellijatele (7.99 naela kuus, aga 14-päevase tasuta prooviperioodiga) ja laiemalt levitatakse seda hiljem.

Laevahukk! Northumberland ja suur torm (Ajaloo hitt)

Edasised tööd vrakipaigal võiksid hõlmata dendrokronoloogilist proovivõttu, et saada rohkem teada laeva konstruktsioonist ja aidata kinnitada selle identiteeti.

