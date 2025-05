Järvesukeldujad uurivad 144-aastast puksiirlaeva vrakki

Vrakk, mis identifitseeriti kui JC Ames, üks võimsamaid puksiirlaevu, mis kunagi Kreeka järvedes töötanud, on leitud Michigani järvest Manitowoci lähedalt madalast veest.

Paadikalur Christopher Thuss leidis jäänused vaid umbes 3 meetri sügavusel järvepinnast 13. mail. Ta teatas oma leiust Wisconsini Ajaloomuuseumile (Maailma Terviseorganisatsioon) merearheoloog Tamara Thomsen, kes korraldas kiiresti seltsi liikmetele sukeldumise, et seda kontrollida.

Angler’s initial image of the wreck of the JC Ames (Christopher Thuss)

„See seisis seal üle saja aasta ja ilmus siis täiesti juhuslikult meie radarile tagasi,“ ütles Thomsen, kes töötas Wisconsini veealuse arheoloogia ühinguga (WUAA) president Brendon Baillod vraki tuvastamiseks.

JC Ames dokis (WHS)

Molluskite katte puudumine konstruktsioonil viitas sellele, et see oli pikka aega olnud kaetud mudaga, enne kui hiljutine talvetorm selle osaliselt paljastas. Suure järvistu invasiivsed kvaga rannakarbid võivad vrakke katta nii paksult, et lõpuks need purustavad.

Thussi perekond on tuntud järvedest vrakkide avastamise poolest. Pärast töölt pensionile jäämist oli tema kasuvanavanaema, keda kohalikud kutsusid „Laevavrakk Suze’iks“, opereerinud elektrilise langevarju ja ülikerglennukiga ning leidnud 2015. aastal kolme päevaga Michigani järvest kolm vrakki.

. JC Ames ehitas selle Manitowoci ettevõte Rand & Burger 1881. aastal puidutööstuse jaoks ja oma 670 hobujõulise esi- ja tagamootoriga oli see üks Suure järvistu suurimaid ja võimsamaid puksiire. Selle ehitusmaksis umbes 50,000 1 dollarit (tänapäeval on see enam kui miljon naela) ja seda kutsuti ... JC Perrett selle algse omaniku poolt.

JC Amesi ajalooline joonis JC Perretti nime all, millele järgneb kuunariparjade rivi (C Patrick Labadie kollektsioon)

Pärast kokkupõrkekahjustuste parandamist 1889. aastal hakkas Peshtigos asuv Lake Michigan Car Ferry Transportation Co paati kasutama ka raudteevagunite vedamiseks. Enne kui see 1923. aastal ära visati, lammutati ja tahtlikult uputati, oli sellel veel mitu omanikku.

Laeplaadid (WHS, Merenduse Kaitse ja Arheoloogia Programm)

Puitkarkassid (WHS, Merenduse Kaitse ja Arheoloogia Programm)

Vrakk asub Wisconsini laevahuku ranniku riiklik merekaitseala, mis määrati 2021. aastal ja mida haldavad Riiklik Ookeani- ja Atmosfääriamet (NOAA) ning Wisconsini osariik.

. JC Ames on automaatselt kaitstud osariigi ja föderaalseaduste alusel ning WHS-i arheoloogilised sukeldujad on juba alustanud protsessi selle nimekirja lisamiseks riik ja ajalooliste paikade riiklikke registreid, uskudes, et sellest võiks saada populaarne koht snorgeldajate seas.

