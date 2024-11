MAST astub muuseumi laevavraki esemete päästmiseks

Ühendkuningriigi heategevusorganisatsioon Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) andis viimasel minutil leevendust poolte laevahuku aarete jaoks, mis näisid homsest (6. novembrist) Cornwallis toimuval oksjonil erakogudesse jaotavat.

Sir Tim Smiti umbes 7,000 eksponaadi müük Charlestowni laevavrakkide aarete muuseumist St Austellis tekitas muu hulgas meelehärmi vrakkide sukeldujatele, kuna tekkis võimalus leida esemeid, mis olid leitud, kuulutatud vraki vastuvõtjale ja annetatud sageli rahvuspärandina. erakätesse kasumi saamise eesmärgil.

Ajalooline Inglismaa nimetas kollektsiooni suurimaks ja tähtsaimaks Ühendkuningriigi laevavrakkide esemete kogumiks ning MAST on nüüdseks sõlminud tehingu 514 eseme päästmiseks. Kõik on seotud kaitstud või plaanitud vrakkide ja mitmete muude oluliste objektidega ning moodustavad umbes 50% Charlestowni laevavrakkide esemete kogust.

Siia kuuluvad kuningliku mereväe sõjalaevad nagu HMS Ramillies ja HMS Ühing samuti Inglise ja Hollandi Ida-India Company laevavrakid. Teiste muuseumieksponaatide laiem müük läheb plaanipäraselt sel kolmapäeval, neljapäeval ja reedel.

Muuseumis oli umbes 7,000 eset – umbes 1,000 vrakkidest (SBC Property)

​​RASV on esemed otse ostnud ja kavatseb viia läbi täieliku kaitsehinnangu, kui on need oma Poole'i ​​arheoloogiakeskusesse viinud. Kuna need kuuluvad nüüd heategevusorganisatsioonile, ei saa neid enam edasi müüa.

Trust ütleb, et kavatseb kohalikke ja riiklikke võimalusi eksponeerida peatatud esemeid muuseumides üle kogu riigi, mida toetavad Kuningliku mereväe rahvusmuuseum ja Chathami ajaloolise dokitehase usaldusfond.

Lugematu arv lugusid

MAST asutati 2011. aastal Ühendkuningriigi merepärandi eest võitlemiseks arheoloogiliste projektide kaudu; volitamata päästmise tuvastamiseks ja ärahoidmiseks; mõjutada ametlikku muinsuskorraldust; ning harida avalikkust merepärandi küsimustes.

Augustis Divernet oli teatanud, et Charlestowni muuseumi kogu kollektsioon on tõenäoliselt laiali kui kinnisvara ei õnnestunud toimiva ettevõttena müüa, ja oktoobri lõpus kinnitatud et artefaktid lähevad haamri alla.

"Mul on ühtviisi hea meel ja kergendus, et MAST on suutnud päästa selle hindamatu kollektsiooni, mis võib jutustada lugematuid lugusid kuningliku mereväe ajaloost ja arheoloogiast ning ülemaailmse kaubanduse arengust läbi sajandite," ütles MAST-i tegevjuht Jessica Berry. .

HMS Eagle'i puidust ahtriosa, mis purunes Scilly saartelt 1707. aastal (Lay's Auctioneers)

"MAST on nüüdseks kollektsiooni eraomandist välja võtnud, nii et selle taas hajutamise oht on nüüdseks igaveseks kadunud."

"Meil, laevavrakkide aarete muuseumis, on hea meel, et MAST ostab esemeid praegu kaitse alla kuuluvatest vrakkidest, säästes rahva jaoks ainulaadset kollektsiooni," ütles selle müüki pannud muuseumiomanik Smit.

"See on eriti meeldiv, kuna MAST koosneb liikmetest, kes ise on pühendanud suure osa oma elust meie veealuse pärandi uurimisele."

Täielik teave Penzance'i ja veebioksjoni partiide kohta leiate veebisaidilt Lay's Auctioneers. Müügile järgneb täna (5. novembril) Lay's Richard Larni laevavrakkide arhiiv, mis kuulub Ühendkuningriigi ühele suurimale laevavrakkide sukeldujale ja autorile, kes oli ka muuseumi kaasasutaja, raamatute ja esemete erakogu.



