Valesti kuuldud hääl paiskas HMS Trooperi all-vrakikütid 25 aastaks

Kreeka vrakikütti Kostas Thoctaridese juhitud veealune uurimisrühm leidis 1943 meetri sügavuselt Briti allveelaeva, mis kadus 64. aasta oktoobris Egeuse mere salajasel missioonil 253 mehega. HMS sõdur on kaheksas allveelaevavrakk, mille tema meeskond avastas.

Leid tuli nende 15. ekspeditsioonil vrakki otsides – ja alles pärast seda, kui ühes vanas raamatus sisaldunud kauaaegne oletus oli lõpuks hüljatud.

Kui Itaalia 1943. aasta septembris alistus, püüdsid sakslased keelata liitlaste kontrolli Dodekanesi saarte üle. Just sel ajal saatsid britid sõdur, mida juhatas ltn John S Wraith, Beirutist Egeuse mereni oma kaheksandal sõjapatrullil.

84-meetrine T-klassi allveelaev oli relvastatud 4-tollise ja 303-tollise kahuri, üheteistkümne 21-tollise torpeedotoru ja 17 torpeedoga.

HMS sõdur

Tema esialgne ülesanne ja viimane teadaolev tegevus oli kolme salaagendi maandamine Evia Kalamosesse. 1. oktoobri esimestel tundidel viskas ta nad 400 kg varudega kaldale. Üks neist, major Georgios 'Toby' Diamantopoulos Kreeka luureteenistusest, sisenes hiljem okupeeritud Ateenasse, et viia läbi missioon nimega Operation Eruption.

HMS Trooperi ohvitserid ja meeskond (RN allveelaevamuuseum Gosport)

5. oktoobril, tuginedes luureandmetele, et Germand võib randuda Lerose saarel, sõdur sai käsu patrullida Naxose ja Ikaria vahel. Edasi polnud allveelaevast midagi kuulda.

Kõva hääl

14. oktoobri koidikul mehitasid britid caique'i LS8, Levant Schooner Flotillast, teatas, et kohtus selle kõrval Alinda lahes Leroses Briti T-klassi allveelaevaga.

Caique'i kapten-leitnant Adrian Seligman uskus, et oli kuulnud Wraithi eriliselt valju häält, mistõttu arvas, et allveelaev oli sõdur, nagu ta hiljem oma raamatus selgitas Sõda saartel.

Adrian Seligmani raamat

Tema oletus peeti õigeks, kuna see langes kokku 1. allveelaevade eskadrilli komandöri korraldusega sõdur suunduda alale, kus hiljem leiti, et miinide mahalaskmine toimus. Kuid pärast seda, kui allveelaev ei jõudnud 17. oktoobriks Beirutisse tagasi, kuulutati see kadunuks.

Mereväe signaal HMS Trooperi kaotusest (Κostas Thoctarides / Rahvusarhiiv)

Võttes vastu kaptenleitnant Seligmani tõendid, olid Kreeka vrakiuurijad otsinud sõdur alates 1998. aastast, ütleb Thoctarides, uurides Briti arhiive ja korraldades veealuseid otsinguid. Neliteist ebaõnnestunud ekspeditsiooni Dodekaneesidesse olid keskendunud 10 miiniväljale Lerose ja hiljem Kalymnose ja Kosi ümbruses.

Thoctarides ja kaasuurija Spyros Vougidis mõistsid oma viimase uurimise ajal, et kaptenleitnant Seligman oli eksinud. Uurides teiste Briti allveelaevade logisid ja aruandeid, leidsid nad, et üks komandör oli salvestanud kohtumise kaikaga täpselt nii, nagu Seligman seda kirjeldas – kuid see oli HMS. Torbay tema oli näinud, mitte HMS sõdur.

Teadlasi oli aastaid eksitatud ja uue teabe tulemusena viidi otsinguala 2023. aastal Dodekaneesilt üle Egeuse merre paigutatud miiniväljadele.

15. ekspeditsioon

Saksa miinikiht Draakon oli lõpetanud 287 miini paigutamise viiele väljale Donoussast põhja pool 26. septembril, samal päeval sõdur oli sõitnud Beirutist. See oli piirkond, kus tal anti käsk patrullida ajavahemikus 6.–9. oktoober enne Lerosesse liikumist.

Meeskonna 15. ekspeditsioon keskendus nüüd kohtadele Ikaria meres, mis on tugevate tuulte ja hoovuste tõttu raskesti otsitav piirkond. Vrakk avastati rahvusvahelistes territoriaalvetes Donoussast põhja pool ühel Draakonviis miinivälja, kasutades CHIRPi sonaritehnoloogiat. Seejärel saadeti piltide kogumiseks Super Achille ROV.

Kostas Thoctarides

Vraki asukoha hetk (Kostas Thoctarides)

sõdur on nüüd teadaolevalt vajunud sinna 7. oktoobri alguses ja asub kolmeks murtuna. Thoctarides ütleb, et sõjahauda ei sekkutud ega häiritud ning võrdlusest allveelaeva esialgsete plaanidega piisas, et vrakk tuvastada.

"See kinnitab väga ägedat uppumist katastroofilise miiniplahvatuse tõttu," ütleb vrakikütt. «Saksamaa EMF-tüüpi miin sisaldas 350 kg heksaanilõhkeainet. Plahvatuse tagajärjeks oli kohene ja kiire uppumine, mille käigus allveelaev purunes kolmeks eraldi tükiks.

Torpeedolaadimisluuk esitekil. Rattakujulise juhtseadmega laadimiskraana ja tekil olev redel on paigaldusasendis (Kostas Thoctarides)

«Kõigepealt läks alla vöör, siis ahter ja viimasena paar minutit pinnal püsinud kesklaevaosa. Vöör ja ahter asuvad merepõhjas vahetus läheduses, allveelaeva juhttorn on aga lahti murdunud ja asub veidi eemal. Stseen on üsna õudne."

Vööri on 5° nurga all ettepoole, purunemine toimus seal, kus asus meeskonna kamber.

Lööklaine pühkis läbi meeskonna majutusruumi (Kostas Thoctarides)

"Veetasandid on kokku volditud, mis näitab, et koos allalastud periskoopidega on sillal asuv masinaruumi telegraaf asendis "poolteel ees" ja juhttorni avatud luuk võimaldab järeldada, et allveelaev seilas plahvatuse ajal pinnal,” räägib Thoctarides.

Laeva keskosas on 7° tüürpoordi kreen ning periskoobi standardid ja radariantenn on madalamad. “Pöördtorni luuk on avatud ja ülemise korruse telegraafid on pooleldi ees. Masinaruumi viiv siseuks on avatud. Laeva keskosa on katkenud kohas, kus asub masinaruumi veekindel uks.

Juhttorn (Kostas Thoctarides)

Masinaruumi viiv siseuks on avatud. Laeva keskosa on katkenud kohas, kus asub masinaruumi veekindel uks (Kostas Thoctarides)

«Plahvatusest täielikult minema pühitud majutusruumi vaade on šokeeriv. Püssi juurde viivad luugid on suletud ja kogu püstol puudub tekil.

Thoctarides ütleb, et ahtriosa sai kõige vähem kahjustusi ja näitab tugevat tüürpoordi kreeni 43°. “Suunamõõtja antenn on tekil nähtaval, suurepärases korras. Järelhüdrolennukid on normaalses asendis.

Suunaotsija (Kostas Thoctarides)

Ahter, ahtri hüdroplaanid ja roolitüürid on laeva keskasendis. Ka sadama propeller on näha (Kostas Thoctarides)

Tugev pingutus

Thoctarides alustas kommertssukeldujana 1987. aastal ja juhib ettevõtteid ROV teenused ja Planeet Sinine sukeldumiskeskus Lavrios Ateena lähedal.

Poeg sõdurÜlem kapten Richard S Wraith CBE järgis tema jälgedes, et saada kuningliku mereväe ohvitseriks. "Olen olnud aastaid teadlik Kreeka uurimisrühma pingutustest allveelaeva vraki leidmiseks ning olen nüüd väga rahul ja põnevil, et nende püüdlused said tasutud," kommenteeris ta.

"Loodan, et kõik minu isaga kadunute pereliikmed saavad kasutada minu lõplikku asukohta. sõdur fookuspunktina, mis aitab rahustada mälestusi oma lähedastest.

