OBE sügava laevahuku jahimees Mearnsile

Angloameerika laevavrakikütt David Mearns määrati Briti impeeriumi (OBE) ohvitseriks King's New Year Honors List'i teenete eest ajalooliste laevavrakkide asukoha ja taastamise eest.

66-aastane süvaookeani ekspeditsiooni juht, okeanograaf ja volitatud mereteadlane on 29-aastase karjääri jooksul leidnud 35 suurt vrakki.

Nüüdseks on ta üks maailma kogenumaid sügavate vrakkide jahtijaid, kelle edukuse protsent on 90% – ja on kuulutanud ka viis Guinnessi rekordit, sealhulgas üks kõigi aegade sügavaima laevavraki leidmise eest. Rio Grande 5,762 m juures.

Mearnsi vrakkide otsimine algas 1990. aastal, kui ta leidis kaubalaeva jälgi Lucona, mille uputas viitsütikuga pomm, mis tappis selle meeskonna.

Hilisemate oluliste avastuste hulka kuulub puistlastilaev Derbyshire, suurim laevanduskahju Briti merenduse ajaloos; WW2 lahinguristleja HMS kapuuts, uppus Bismarck; HSK kormoran, kukkus pärast HMAS-i uppumist Sydney; Austraalia haiglalaev AHS CentaurJaapani allveelaeva poolt ebaseaduslikult uputatud; ja varaseim koloniaallaevavrakk, mille arheoloogid eales leidnud ja välja kaevanud Smaragd Vasco da Gama 1502/3 laevastikust.

Mearns kuulus ka Jaapani lahingulaeva asukoha määranud meeskonda Musashija juhtis 2019. aastal erarahastatud otsingut, mille käigus leiti jalgpallur Emiliano Sala lennukit kandnud Piper Malibu, mis oli Inglise kanali kohal kadunud.

Quest for Quest

Viimane tunnustus tuleb varsti pärast Mearnsi rolli otsingujuhina ekspeditsioonil et leida Sir Ernest Shackletoni oma püüdlus, asus 390 m sügavusel Labradori meres juunis 2024. Shackleton suri laeva pardal 1922. aastal.

"David Mearns on uurimise ja avastamise vaimu näide," ütles ekspeditsiooni juhtinud John Geiger. "Tema oluline roll asukoha määramisel otsimine rõhutab tema võrratut asjatundlikkust süvamere uurimisel ja pühendumust lugude avastamisele, mis ühendavad meid meie minevikuga. See tunnustus on igati ära teenitud.

Quest saabub Londonisse (RCGS)

"OBE on sobiv austusavaldus karjäärile, mis on määratletud uudishimu, julguse, au ja järeleandmatu sooviga avastada sügavuse saladusi."

Mearns on Kuningliku Geograafia Seltsi liige ja Avastajate klubi. Ta on minevikus pälvinud palju autasusid, sealhulgas Austraalia ordeni aumedali 2010. aastal ja Explorers Clubi Lowell Thomase medali 2019. aastal. Eelmise aasta juunis määrati ta Kanada Kuningliku Geograafia Seltsi auliikmeks ning sai selle Questi ja Josephi auhinna. -Elzéar Bernieri medalid.

Ta on kirjutanud kolm raamatut, sealhulgas oma autobiograafia Laevahukukütt, mis võitis 2018. aasta parima raamatu Mountbatteni auhinna.

Windrush ambitsioon

Praegu kavatseb Mearns HMT-lt tagasi saada 1.5-tonnise ankru Empire Windrush, mis uppus Alžeeria külje all kuus aastat pärast selle saabumist Essexi 1948. aastal, mil see tõi Ühendkuningriiki elama esimese põlvkonna Kariibi mere piirkonna migrante.

Windrush Anchor Foundation on loodud selleks, et tuua ankur tagasi Ühendkuningriiki, et seda alaliselt eksponeerida.

"Olen omal nahal näinud, kui oluline on füüsiline objekt, nagu HMS-i kell kapuuts, võib olla inimeste ühendamisel laeva ja tema meeskonna mälestusega, ”ütleb Mearns. "Ma ei kahtle selles Windrushi oma ankrust saab sarnane "puutekivi" Windrush Generationile ja laiemale avalikkusele.

