Laevahukk kinnitati kapten Cooki ettevõtmiseks

Austraalia Riiklik Meremuuseum on teinud lõpliku otsuse Rhode Islandi osariigis Newport Harboris asuva laevahuku isikusamasuse kohta.ANMM) – kinnitades „ülekaalukate tõendite” põhjal, et see oli algselt kapten James Cooki kuulus ekspeditsioonilaev HM Bark Endeavour.

Kinnitus on umbes 26 aastat kestnud vastuolulise projekti haripunkt ning see tuleb aruandesse, mis sisaldab uusi ajaloolisi ja arheoloogilisi tõendeid endise RI 2394 nime all tuntud leiukoha tuvastamiseks. ANMM soovib nüüd tagada vrakile täieliku kaitse.

"Antud Püüdlus„Kuna laevahuku asukoha positiivne identifitseerimine on ajaloolise ja kultuurilise tähtsusega Austraaliale, Uus-Meremaale, Inglismaale, USA-le ja Vaikse ookeani põlisrahvastele, nõuab RI 2394 võimalikult kõrgetasemelise seadusandliku ja füüsilise kaitse tagamist,“ ütleb muuseum.

Nagu aruandes samuti välja tuuakse, HMB Endeavour pole olnud kõikjal tunnustatud laev. Kuigi Briti mereväeohvitser ja maadeavastaja Cook kasutas seda oma Vaikse ookeani avastusreisil aastatel 1768–71, sümboliseeris see põlisrahvaste jaoks koloniseerimise algust.

Pärast seda, kui koor Inglismaale tagasi jõudis, müüdi see eraomanikele ja nimetati ümber. Lord Sandwich, mida kasutati vägede vedamiseks Ameerika kolooniatesse Briti kampaaniate toetuseks. 1778. aastaks oli laev halvas seisukorras ja seda hoiti Newport Harboris sõjavangide majutamiseks.

Kui Ameerika ja Prantsuse väed piirasid Briti käes olevat linna, Lord Sandwich oli üks 13 laevast, mis uputati veealuse blokaadi moodustamiseks, ning selle päästmise või teisaldamise kohta polnud mingeid andmeid.

Koostöös tehtud uuring

1998. aastal tegid Austraalia ajaloolased Mike Connell ja Des Liddy ning USA merearheoloog Kathy Abbass Rhode Islandi merearheoloogia projektist.RIMAP) hakkas vrakipaika uurima.

Järgmisel aastal rahuldati föderaalkohtus Rhode Islandi osariigi nõue omada kõiki uppunud laevu, jättes Rhode Islandi ajaloolise säilitamise ja pärandi komisjoni (RIHPHC) vastutusele vrakkide arheoloogiliste tööde kaitsmise ja litsentseerimise eest.

Sel ajal ja uuesti 2019. aastal leppisid RIMAP ja ANMM kokku kriteeriumide kogumis, mille täitmise korral oleks võimalik RI 2394 identifitseerida kui Lord Sandwich – ja ANMM väidab nüüd, et piisavalt neist kriteeriumidest on täidetud.

Need kaks asutust tegid kuni 2004. aastani koostööd viiel arheoloogilisel ekspeditsioonil, mille käigus viidi läbi veealuseid sukeldumisuuringuid, merepõhja kaugseiret ning kivi-, söe-, puidu- ja setteproovide analüüsi, kuid ühtegi vraki asukohta ei suudetud tuvastada kui algset. Lord Sandwich.

Austraalia riikliku meremuuseumi sukelduja (ANMM)

RIMAP-ANMM projekt jätkus 2015. aastal ja järgmisel aastal kitsendas muuseumi töötaja Nigel Erskine'i uus arhiiviuuring uurimisala oluliselt Goat Islandist põhja pool asuvale alale, kus teadaolevalt asub Lord Sandwich ja neli väiksemat vrakki.

Neid uuriti aastatel 2017–2021, kitsendades otsingut veelgi kahe suurima vrakini.

Kitsede saar, Newporti sadam

RI 2394 oli oluliselt suurem leiukoht kui teine, nähtavate jäänustega, mis katsid 18 x 7 m suuruse ala. See sisaldas kivist ballastihunnikut, rida suuri paljastatud, liigendatud puitribisid, nelja raudkahurit ja pliist drenaažitoru.

Koguti kere puidu, ballasti ja esemete proove ning puiduanalüüs näitas, et vööri oli laeva hilisemas elueas Euroopa puidu abil oluliselt parandatud – nagu see oli juhtunud ka 1776. aastal.

RIHPHC kaevamislubadega relvastatuna viis meeskond aastatel 2019–2021 läbi üksikasjalikuma uurimise, paljastades kere ja sellised omadused nagu pilsipumba kaev, kiil, kiilson ja vööriosa.

Viimane sõna? Muuseumi lõpparuanne

Erinevate konstruktsioonipuitdetailide mõõtmed vastasid täpselt Kuningliku Mereväe uuringu käigus tehtud mõõtmistele. Endeavour 1768. aastal. Säilinud kere pilsipumbast vöörini vastas täpselt laeva mõõtmetele, samas kui paaris- ja kolmekordsete põrandapalkide paigutus vastas täpselt ... asukohtadele. Endeavourpea- ja vöörmastid.

Ebatavaline ühendus, mis ühendas varreposti ja kiilu esiosa, vastas samuti säilinud kirjeldustele.

HMB Endeavour, autor Francis Joseph Bayldon

RIMAPi ja ANMMi vaheline koostöö võttis 2022. aasta alguses pöörde, kui muuseum esmakordselt teatas, et Endeavour oli tuvastatud.

Abbass vastas, väites, et RIMAP oli uuringu juhtiv organisatsioon, et muuseumi teadaanne oli nii ennatlik kui ka lepingu rikkumine ning et enne lõpliku järelduse tegemist tuleb veel vastata mitmele küsimusele.

„Kui uuring on tehtud, avaldab RIMAP kehtiva aruande.“ oma veebilehel„,“ ütles ta – kuigi seal pole selle kohta midagi postitatud Endeavour hiljuti. Divernet on kommentaari saamiseks pöördunud RIMAPi poole.

Muuseumi lõpparuanne saab alla laadida siit.

