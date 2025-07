Southendis antakse ülevaade Londoni laevahukust

Uus näitus, mis on pühendatud 17. sajandi vrakile London on praegu Southendi Keskmuuseumis käimas. „Londoni laevahukk: tema viimane teekond” peaks kestma järgmise aasta mai lõpuni.

Muuseumis on juba püsiv väljapanek 17. sajandi vrakist leitud esemetest, kuid uus näitus keskendub esemete säilitamise „viimasele teekonnale” nende leidmise ja väljapaneku vahel.

Uued konserveerimistehnikad ja teaduslikud analüüsid, mis viidi objektidel läbi juhendamisel Ajalooline Inglismaa Kuraatorite sõnul on aastate jooksul paljastanud mitmesugust ootamatut ajaloolist teavet.

Näitusel on mitmeid kunagi varem näinud esemeid, mis nüüdseks konserveerimisest väljas on, mille täheks on puidust suurtükivanker, mis oleks hoidnud ühte sõjalaeva kahuritest – üks väheseid omataolisi, mis on säilinud.

Londoni CGI rekonstrueerimine (Touch Productions)

. London oli 76-kahuriline teisejärguline sõjalaev, mis oli tuntud eelkõige selle poolest, et see saatis restauratsiooniajal Charles II Inglismaale tagasi. Aastal 1665, valmistudes Teiseks Inglise-Hollandi sõjaks laevastikuga liituma, tabas laev Southendi lähedal Thamesi suudmes katastroofilist püssirohuplahvatust, tappes umbes 300 pardal olnud 350 inimesest.

Vrakk jaguneb nüüd kaheks ja on kantud kaitsealuseks vrakiks. Aastate jooksul on loodete ja tiheda laevaliikluse tõttu paljastatud osa leiukohast, mis on märkimisväärselt hästi säilinud, kuid ohustanud ka vraki vastupidavust.

Meeskonnaliikme kinga

Deadeye

. London Vrakk on kuulsaks saanud ka selle poolest, et see usaldati väikese pühendunud kohalike sukeldumismeeskonna hoolde, mida juhtis usaldusisik Steve Ellis, ja nende lugu võib leida mujaltki on Divernet.

Uut näitust saab vaadata aadressil Keskmuuseum kolmapäevast pühapäevani kell 11–5. Pileti hind on täiskasvanutele 4.50 naela ja lastele 2.50 naela.

