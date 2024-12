Varastatud Hispaania laevahuku kuldmündid saadi kätte

Florida kala- ja looduskaitsekomisjon leidis 1 kuldmünti, mille väärtus ületab 1715 miljon USA dollarit ja mis varastati XNUMX. aastal Florida aarete ranniku lähedal toimunud laevavrakkidest – mida FWC kirjeldab oma pikaajalise uurimise olulise verstapostina. esemete varguse ja kaubitsemise vastu.

1715. aasta laevastik esindab umbes tosinat Hispaania aardelaeva, mis uppusid Florida ranniku lähedal enam kui 300 aastat tagasi orkaani ajal. Vrakkidelt leitud esemeid kaitsevad osariigi ja föderaalseadused, kuid isegi praegu on 13 münti teadmata.

2015. aastal avastasid Schmittide perekonna liikmed, kes töötasid lepinguliste päästeoperaatoritena piiratud vastutusega äriühingus 1715 Fleet – Queens Jewels, FWC andmetel Hispaania vrakkidest koosneva 101 kuldmündi aarde.

Väidetavalt teatati võimudele 50 mündist õigesti, kuid ülejäänud XNUMX mündi olemasolu ei avalikustatud.

1715. aasta laevastiku ajalooline marker (Leonard J DeFrancisci)

FWC uurijad tegid koostööd FBI-ga pärast seda, kui juunis ilmnesid uued tõendid mitme varastatud kuldmüntide ebaseadusliku müügi kohta aastatel 2023–2024 – kuritegu, mida nad seostasid pereliikme Eric Schmittiga.

Mitme läbiotsimismäärusega relvastatud, leidsid nad kodudest ja seifidest münte ning viis Floridas asuva oksjonipidaja käest, kes väidetavalt ostis need Schmittilt teadmatult.

"Täiustatud digitaalne Kohtuekspertiis tuvastas metaandmed ja geograafilise asukoha andmed, mis seovad Eric Schmitti varastatud müntide fotoga, mis tehti Schmitti perekonna korterelamus Fort Pierce'is, ”ütleb FWC.

"Samuti avastati, et Eric Schmitt võttis kolm varastatud kuldmünti ja pani need 2016. aastal ookeanipõhja, et leida 1715. aasta laevastiku uued investorid – Queens Jewels." Schmittile esitati riigikohtus süüdistus varastatud vara müümises.

. FWC ütleb, et on teinud tihedat koostööd ajaloo säilitamise ekspertidega, et hinnata ja autentida esemeid, mis tuleb seadusega ettenähtud korras nende hoidjatele tagastada. Samuti öeldakse, et on pühendunud ülejäänud 13 varastatud mündi tagasisaamisele ja nende ebaseadusliku müügiga seotud isikute kohtu ette toomisele.

