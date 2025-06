Traagilisest laevahukust pärit telegraaf läheb koju

1970. aastatel sukelduja poolt leitud ja kaduma läinud Marconi raadiotelegraaf on taasühistatud teiste Kanada ajaloo halvima rahuaegse merekatastroofiga seotud esemetega. Iirimaa keisrinna Muuseum Rimouskis, Quebecis.

Muuseum on osa Pointe-au-Père'i merendusajaloolisest paigast, mis asub St. Lawrence'i jõe tuletornijaama ümber.

Pointe-au-Père'i merenduse ajalooline koht (Patrick Matte)

. ImpressKanada Vaikse ookeani lainerilaev oli teel itta Liverpooli poole, kui see põrkas kokku Norra kaubalaevaga. Storstad tihedas udus Rimouski lähedal, Püha Laurentiuse jõe suudme suunas, 29. mail 1914.

Iirimaa keisrinna RMS (HefePine 23)

See juhtum leidis aset vaid kaks aastat hiljem Titaanlik katastroof ja 170 meetri pikkune Briti ehitatud laev oli ehitatud veekindlate sektsioonidega ning hästi varustatud päästepaatidega, kuid see uppus 14 minutiga, põhjustades 1,012 inimese surma. Vrakk sattus 45 meetri sügavusele.

465 ellujäänud inimesest võisid paljud seda teha tänu hädaabisõnumile, mille saatis Marconi traadita telegraafiaparaadi operaator Ronald Ferguson.

Häälestaja lüliti oli 1970. aastatel masina leidmise ajal välja lülitatud, mis viitab sellele, et Ferguson oli isegi laevalt maha jättes hetkeks selle standardprotokolli järginud.

Ronald Stopani oma leiuga 1975. aastal (SHMP)

Muuseumi töötajad teadsid lülitist ainult seetõttu, et seda oli näha sukeldujaga tehtud aparaadi fotol.

Ajaloolase David Saint-Pierre'i sõnul teadsid nad ka sukelduja nime – Ronald Stopani –, kuid peale 1975. aasta aadressi vähe muud. Muuseumi töötajad ei teadnud, kas Stopani sukeldus Rochesterist New Yorgi osariigist pärit USA sukeldumismeeskonnaga, kuid nad ei teadnud, kas ta on veel elus või kui ta on, siis kus ta praegu elab ja kas ta on telegraafi külge klammerdunud.

Saint-Pierre saatis sõnumeid ja helistas kõigile, kelle perekonnanimi oli Stopani, ning lõpuks jaanuaris premeeris teda kõnega sukelduja ise, kes oli nüüdseks 81-aastane ja kellel on kodud Floridas ja Nevadas.

Tal oli ikka veel alles 111 aastat vana telegraaf, mille ta oli sealt üles korjanud. Impress ajal, mil selliste esemete vrakkidest väljatoomine polnud keelatud.

Laevakell on muuseumis juba olemas (SHMP)

Ta meenutas, et sukeldumine toimus juulis, kuid jões oli ikka veel jääd. Ta ütles, et oli lihtsalt oma palli täis pumbanud. Drysuit et aidata tal 30 kg kaaluvat seadet pinnale tõsta.

Stopani oli seda hoidnud läbipaistvas karbis, viimati Las Vegases, ja 50 aasta pärast selgus, et ta annetas oma leiu hea meelega muuseumile.

Kadunud sõber nimega Fred Zeller, kellega ta oli vraki juures sukeldunud ja kes oli ekspeditsiooni juhtinud, oli Stopanile aastaid varem rääkinud, et ta oli annetanud laevale mitmesuguseid esemeid ja dokumente. Iirimaa keisrinna Muuseum.

Museoloog Roxane Julien-Friolet (vasakul) ja muuseumi direktor Hélène Théberge (SHMP)

Stopani on nüüd teinud sama ka restaureerimistöödel oleva telegraafiga ning lisas oma annetusele kahe sukelduja vahelise 1970. aastate kirjavahetuse.

Mobiilsideoperaator Ronald Ferguson jäi uppumisest ellu ja elas 1980. aastateni. Tema Suurbritannias elavale pojale on teatatud, et seade on leitud.

Roxane Julien-Friolet'ist Iirimaa keisrinna Muuseum teatas, et Marconi telegraaf saabus väga heas seisukorras. „Oleme lihtsalt hämmastunud ja tõeliselt austatud, et see tõeliselt oluline ese on nüüd meie kollektsioonis,“ ütles ta.

. Pointe-au-Père'i merenduse ajalooline koht, mis pakub juurdepääsu ka Kanada mereväe 1960. aastate allveelaevale HMCS Onondaga, on avatud suvel kuni 13. oktoobrini.

