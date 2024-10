Tuhanded Ühendkuningriigi laevahuku esemed lähevad müüki

Mure, et Cornwallis asuva Charlestowni laevahuku aarete muuseumi tuhandetest meremälestusesemetest koosnev ajalooline kollektsioon müüakse maha, saab aru järgmise kuu alguses, kuna need lähevad Penzance'is haamri alla.

Divernet teatas augustis muuseumi võimalik sulgemine St Austellis ja selle sisu hajutamine, kui kinnisvara ei saa müüa tegutseva ettevõttena.

Muuseumi sisu müük annab esemekogujatele suure võimaluse – seda enam, et seda kombineeritakse “Richard Larni OBE laevahukuarhiiviga”.

Praegu 93-aastane Larn on üks Ühendkuningriigi 20. sajandi suurimaid vrakkide sukeldujaid ja autoreid ning muuseumi kaasasutaja ja direktorina vastutas 1960. ja 70. aastatel selle esialgse kollektsiooni kokkupanemise eest.

Briti saarte laevahuku juht Richard Larn

Larni müük sisaldab tema isiklikku 1,630 raamatust koosnevat arhiivi, ulatuslikke uurimisfaile tema monumentaalsest 10-aastasest projektist Briti saarte laevahuku indeks, graafikuid ja sadu tema raamatutes kasutatud fotosid. Siia kuulub ka valik Larni enda päästetud vrakkide esemeid.

Lay's Auctioneers of Penzance kirjeldab sündmusi kui "võimalikult kahte kõige põnevamat müüki, mida meil kunagi on palutud korraldada" ja nad korraldavad neid neljal järjestikusel päeval, vaatamised algavad 1. novembril.

Ühepäevasele Larni müügile 5. novembril järgneb Charlestowni laevahuku aardemuuseumi müük 6., 7. ja 8. novembril.

Haruldane ja väärtuslik

Muuseum sisaldab umbes 7,000 eset, sealhulgas laevavrakkidest Mary Rose, Titanic, Lusitania ja Royal Charter, ja kõiki neid pakuti 1.95 miljoni naelsterlingi suuruse küsitava hinna osana, kui kogu kinnisvara turule läks – hind, mida ei näi olevat täidetud.

Praegune omanik Sir Tim Smit, Eden Projecti kaasasutaja ja Heligani kadunud aedade omanik, oli teinud ettenägematuid plaane eksponaatide oksjonile panemiseks juhuks, kui muuseumi ja selle sisu müümine jätkuva ettevõttena osutub võimatuks.

HMS Eagle'i puidust ahtriosa, mis purunes Scilly saarte lähedal 1707. aastal (Lay's Auctioneers)

Lay kirjeldab esemeid kui "ühte fenomenaalseimat merearheoloogia kogu maailmas" ja ütleb, et mõned neist on "väga haruldased ja väärtuslikud".

Hiiglasliku muuseumikogu, mis on praegu jaotatud 1,200 osaks "ja lugedes", kataloogimine oli osutunud nii kütkestavaks kui ka väljakutseid pakkuvaks, teatas oksjonimaja. "Avastasime pidevalt, et kui hakkasime tähelepanelikult uurima ja ajaloolist tausta õppima, sattusime mündist või relvast või mis tahes reliikviast, mis oli ümbritsetud merelise konkreetsusega, mida me käes hoidsime."

"Oleme õppinud tundma iga laeva ajalugu, kuidas see hukkus, kaotatud elusid ja nende inimeste kogemusi nende viimastel hirmutavatel minutitel. See on olnud ühtviisi hariv ja alandlik kogemus.

Messingist artefaktid 1667. aasta "Mullion Pin Wrecki" lastist, Santo Christo de Costello (Lay's Auctioneers)

Võtmeressurss

Richard Larn õpetas end 1947. aastal Thamesis sukelduma, kasutades Saksa Draegeri U-paadi põgenemiskomplekti. Pärast teenimist kaubalaevastikus 1950. aastal liitus ta kuningliku mereväega, kuhu jäi 22 aastaks.

Ta oli osa esimesest akvalangistide meeskonnast, mis opereeris Dragonfly helikopteritega, taastades Malta lähedal droone. Ta liitus Briti Sub-Aqua Clubiga 1957. aastal ja juhtis Royal Navy Sub-Aqua Clubi, juhtides arvukalt rahvusvahelisi sukeldumise ekspeditsioone.

Laeva messingist kell ss Gripilt, uputati 1897. aastal Church Cove'is Cornwallis (Lay's Auctioneers)

Pärast 1707. aasta Scilly merekatastroofi uurimist avastas ja uuris ta saarte lähedal mitmeid ajaloolisi vrakke, sealhulgas HMS-i. Ühing. Ta asutas kommertssukelduja koolitus Prodive'i keskuses, aga ka tollases Charlestowni laevahuku- ja pärandikeskuses, mida ta koos abikaasa Bridgetiga juhtis kuni 1998. aastani.

Nende vahel kirjutas paar rohkem kui 65 raamatut ja nende kuueköiteline Briti saarte laevahuku indeks on endiselt vrakkide sukeldujate, mereajaloolaste ja arheoloogide peamine ressurss. Larni 2009. aasta OBE ja muud tunnustused tunnustasid tema teeneid merepärandi heaks.

Nahkjalats ja puidust liist firmalt HMS Association, mille sukeldus ja avastas Richard Larn 1967. aastal (Lay's Auctioneers)

Vaatamisajad Penzance'is Larni müügi jaoks on: 1. ja 4. november 9-5, 2. novembril kell 9-1 ja Charlestowni laevahuku aardemuuseumi müük muuseumis 2., 3., 4. ja 5. novembril kell 9-4.

Nii müük, mis viidi läbi Penzance'is ja Internetis, algus kell 10 hommikul. Otsi täielikud üksikasjad partiide ja korralduste kohta Lay's Auctioneers saidil.

Samuti Divernetis: Kardab lahku lüüa laevahuku aarete kogumise pärast, Kuivav sukeldumismuuseum vajab toetust, Cornwallis tähistasid vrakisukeldumise pioneerid – Scilly laevahuku müntide eest kahekordistatakse raha