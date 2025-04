Superiori järvest leiti kõige turvalisema laeva traagiline vrakk

at 8: 30 am

Viimane kaua kadunud laev, mille viljakas Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS) avastas, on Lääne reserv – peeti 19. sajandil mõnda aega järvede üheks ohutumaks laevaks.

Ta kadus koos omaniku ja tema pereliikmetega Lake Superiori laevahuku rannikul 1892. aastal. Kõik peale ühe 28 pardal olnud inimesest läksid kadunuks.

90 meetri pikkune terasest aurulaev leiti umbes 96 km kaugusel GLSHSi baasist loodes. Suurte järvede laevahukumuuseum, Whitefish Point Michiganis.

Seltsi liikmed kasutasid oma uurimislaeva külgskaneerimise sonari David Boyd et leida Lääne reserv eelmise suve lõpus, kuigi leiust teatati alles hiljuti.

Vrakk asub kaldast kaugel ja on kaheks murtud ning vrakk toetub ahtrile tavapärasest sukeldumissügavusest umbes 180 m kõrgusel.

Western Reserve sonari pilt

Kunagi "Sisemaa hurt" nimetati teda Suurjärvedes üheks ohutumaks laevaks.

Asudes teenistusse 1890. aastal, oli ta olnud üks esimesi terasest laevu piirkonnas, mis oli varustatud raskemate koormate vedamiseks suuremal kiirusel kui puitkerega rivaalid – ja tema ülesandeks oli rekordite purustamine.

Lõbuskruiis

Läänereservi (GLSHS) ajalooline pilt

Laev kuulus laevandusmagnaatile kapten Peter G Minchile, kes oli otsustanud segada äri naudinguga ning tuua kaasa oma naise, nende kaks väikest last ja õde koos tütrega, et nautida hilissuvist merereisi läbi Huroni järve Minnesotas Two Harborsi. Laev oli ballastis, kuid kogus tagasisõiduks koorma rauamaaki.

30. augustil Whitefishi lahte jõudes muutus aga meeldiv ilm ja kapten Albert Myer, kes oli kaasa võtnud oma 19-aastase poja, heitis ankrusse, et istuda välja halvimatest karmidest tingimustest enne Superiori järve aurutamist.

Sel hetkel on Lääne reserv sattus tormi kätte ja hakkas kella 9 paiku lahku minema.

Roolipost (GLSHS)

Pordisõidutuli (GLSHS)

Pereliikmed ja meeskond suutsid kahe päästepaadi pardale minna ja vette lasta, kuid üks neist, metallkonstruktsioonist, läks kiiresti ümber ja teine, puidust paat, suutis välja tuua vaid kaks kadunuks jäänud meeskonnaliikmest.

Kümme minutit hiljem Lääne reserv uppus, jättes allesjäänud päästepaadis viibijad üksi pimedusse, kui tuul püsis.

Järgmise 10 tunni jooksul möödus lähedalt aurulaev, kuid selle meeskond ei näinud päästepaati, mis polnud varustatud signaalrakettidega. Umbes kella 7.30 ajal oli see jõudnud Superiori järve kagukaldale miili kaugusele, kuid paraku läks see ümber sealsetes murdurites. Ainult roolimees Harry Stewart elas katsumuse üle, et lugu jutustada

Murtud ettepoole mast (GLSHS)

Vöörimast lamades üle vöörituule (GLSHS)

Hilisem uurimine näitas, et laevaehitaja oli ehitanud Lääne reserv kasutades saastunud terast, mis oli rabe, muutes selle metalli väsimise suhtes haavatavaks. Tragöödia tooks kaasa rangemad standardid terasplaadi kasutamisele USA laevaehituses.

Kauge pilt

GLSHSi mereoperatsioonide direktor Darryl Ertel ning tema vend ja esimene tüürimees Dan olid otsinud Lääne reserv viimase kahe aasta jooksul, ja lõpuks kiirenes märgi sadama pool David Boyd.

Nad olid skaneerinud umbes 800 meetri kaugusele mõlemal pool paati ja kauge pilt oli väike, kuid kui Darryl mõõtis varju, ulatus see umbes 12 meetrini.

Pöördvardaga rack vööripiirkonnas asuval pöördenurgal (GLSHS)

Vibu ja ankruketid (GLSHS)

"Nii läksime tagasi üle laeva ülaosa ja nägime, et sellel olid lastiluugid ja see tundus olevat kaheks murdunud, üks pool teise peal ja kumbki pool mõõdeti 150 meetri pikkuse külgskaneerimisega," rääkis Darryl Ertel. "Siis mõõtsime laiust ja see oli täpselt paigas, nii et teadsime, et oleme selle leidnud Lääne reserv. "

Kasutusele võeti ROV, mis tuvastas sellised omadused nagu laevakell, et kinnitada vendade Erteli esialgset tuvastamist.

Läänereservi uppumine (Robert McGreevy / GLSHS)

"Igal laevahukul on oma lugu, kuid mõned on lihtsalt palju traagilisemad," kommenteeris ta GLSHStegevdirektor Bruce Lynn. "See lihtsalt tugevdab seda, kui ohtlikud võivad Suured järved olla igal aastaajal."

Samuti Divernetis: 130m sügavuselt leitud 200-aastane järveaurukas, Järvevraki avastamine ei suuda seletada kapteni veidrat käitumist, 100-aastane vrakk: tüürimees läks tagasi koera järele, Superiori järvest 90 meetri kõrguselt avastati satelliitpuksiiri